Más tarde, el radical -es decir Petri- escribió dulces palabras para su pareja en el perfil de Instagram: "La amo desde el primer día y no hay día en que no la extrañe cuando estamos lejos ni momento que no la disfrute cuando nos tenemos. Cuando esas cosas pasan, cuando encontrás al amor de tu vida, querés compartirlo todo, hacerlo todo y disfrutar a pleno el amor", expresó.