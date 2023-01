Cristina Pérez sobre Luis Petri: "Es todo lo que yo esperé de un hombre"

Lo que sigue es un resumen de las reflexiones de Cristina Pérez en el reportaje que le hizo Sofía Olivera con fotos de Fabián Uset.

La presentación a los padres de Cristina

Cristina Pérez y Luis Petri1.JPG Inseparables. Así se los ve siempre a Cristina Pérez y a Luis Petri.

"Todo lo que fuimos viviendo siempre se dio de una manera muy natural. Con mi papá también, cuando se vieron (en Tucumán, de donde ella es oriunda) fue como si ya se hubieran conocido. Esta es la primera vez que veo a mi papá tan contento cuando le presento a alguien, no lo soltaba, hablaron un montón, él ya es uno más de la familia".

En el poco tiempo que llevamos juntos, que es apenas más de un año, fue como si nos hubiéramos reencontrado... Porque todo tiene la naturalidad de las personas que se pertenecen, que están destinadas a estar juntas.

"Todo lo vamos compaginando a la perfección sin que nos lleve el mínimo esfuerzo. Nos entendemos, nos interpretamos, sabemos leer al otro y nos amamos profundamente. Sin el amor nada de lo otro sería fácil. Tengo una certeza, una plenitud que el sentirte amada e interpretada por el hombre que amás no tiene comparación".

Todo lo que comparten Cristina y Luis

"Nosotros compartimos de todo: entrenamos juntos, leemos juntos, leemos los diarios juntos, a veces cada uno está trabajando haciendo lo suyo pero lo hacemos juntos. Nos gusta absolutamente todo lo mismo. Vamos a comer o Luis cocina algo, porque cocina bárbaro, o compartimos una copita de vino. El otro día llegamos de Tucumán tardísimo y nos dimos 20 minutos para tomar una copita de vino en el balcón y fue como un instante de eternidad. Darnos eso, el abrazo antes de irnos a dormir, despertar juntos y encarar el vértigo de la mañana... Nos manejamos como si hubiéramos ensayado. Nunca tuvimos que adaptarnos, los dos combinamos una pasión enorme por lo que hacemos laboralmente, con la pasión por nuestra pareja. Somos apasionados por nuestro amor.

Yo creo que Luis es todo lo que yo esperé de un hombre. Todo, en todo sentido: sus valores, la nobleza de su corazón, su valentía... Y él me encanta, o sea, en cuanto a lo que me gusta de un hombre físicamente me encanta. Me parece que resume mi gusto por lo masculino. Además, creo que en el amor hay una dimensión que tiene que ver con la admiración. Yo lo amo también porque lo admiro, entonces está esa mezcla de atracción y admiración que es como un cocktail perfecto. Siempre son ingredientes que se retroalimentan, el otro te da enfoques que te mejoran, que te hacen mejor persona y ni hablar del placer de encontrarnos.

Cristina Pérez y Luis Petri.jpg En Mendoza. Cristina y Luis llevan un año como pareja.

Cómo nació el amor

"Esto fue a fuego lento. Yo lo entrevisté por radio, sin verlo, solo escuché su voz y ahí supe que me encantaba cómo hilaba las palabras. Tiene una capacidad retórica que te llega, es una persona elocuente y muy brillante al hablar, pero yo no le había visto la cara hasta ese momento. Entonces nos fuimos acercando en puntitas de pie, cuidándonos mucho, muy formales los dos, como si nos estuviéramos midiendo, pero con un respeto que parecía excesivo. Nos tratábamos de usted y era todo por Instagram: algún comentario sobre fotografía, comentario sobre el vino, sobre Mendoza... y así empezamos. Empezó hablando del vino y terminó tomándonos un vino.

Yo le agradecí la entrevista, él me agradeció a mí y después me comentó una foto (en Instagram) por cómo estaba tomada. Él saca buenas fotos, le gusta la fotografía igual que a mí, en forma amateur, claro. Y empezamos hablando de eso que después nos llevó al Cabernet Franc. Pero hasta eso pasaron charlas súper formales y pasó mucho tiempo hasta que me pidió el WhatsApp".

La primera cita

"El día que nos veíamos me desperté con un mensaje suyo que me dejó en shock porque decía: "¿Cómo amaneciste en el primer día de nuestras vidas?", y ahí me quedé paralizada como una flecha. Todavía seguíamos sin vernos, pero ya lo sabíamos. Esa noche cuando él vino a casa con un vino, no llegó a ponerlo sobre la mesa que instintivamente nos dimos un abrazo que duró como dos minutos. Se detuvo el mundo en esos minutos, fue un abrazo que hasta el día de hoy lo recordamos porque lo decía todo. A mí nunca me pasó algo así: tan cierto. Cuando me veo en una foto con Luis, me veo en el lugar correcto. Estoy súper enamorada

La relación con el hijo de Petri

"Julián tiene 15 años y está en la edad de crecimiento, descubrimiento, que está llena de fascinación. Es hijo único pero no tiene nada de esas cosas que tienen los hijos únicos. Es un chico muy amoroso, no tiene recelo, siempre fue divino y me sorprendió. Es todo corazón desde el primer día y me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo.

Cuando nos vemos allá en Mendoza vamos a pasear a alguna bodega o lugar lindo a pasar el día. Yo trato de ir lo más posible, pero son viajes relámpago. El otro día fuimos todos juntos a ver un monumento de San Martín que es muy característico de Mendoza, El Cerro de la gloria, y fue muy lindo compartirlo en familia los tres, porque somos una familia.

-Para mí, Mendoza es una experiencia hermosa, es la provincia de Luis, es su amor. Tiene a toda su familia ahí y me han recibido muy bien, me siento feliz e integrada. Es mi segunda casa. Nosotros estamos yendo y viniendo, vivimos un poquito allá y un poquito acá, entonces hay una dimensión de mi vida que es Mendoza".

instagram-petri-perez.jpg La foto de las muñecas de la feliz pareja, donde cada uno se tatuó la inicial del otro

Para cuándo los confites

"Nosotros ya pensamos en pasar una vida juntos sin la burocracia ni un papel de por medio. Nos tatuamos nuestras iniciales, que por ahí parece poco pero es un montón.

Nos tatuamos a los pocos meses. No sé si los matrimonios son para siempre, pero los tatuajes sí. Yo no tenía ningún tatuaje...

¡Sabés que no me acuerdo de quiér fue la idea de tatuarse! Empezamos a decirnos de tener una cadenita en común y surgió medio de la nada. Lo que sí, el día que nos lo hicimos, estábamos de vacaciones y salió como piña. Lo hicimos re convencidos, él se tatuó primero igual.

