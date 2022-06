Luis Petri y Cristina Pérez se tatuaron cada uno la inicial del otro como muestra de amor

instagram-petri-perez.jpg La foto de las muñecas de la feliz pareja, donde cada uno se tatuó la inicial del otro

Como si esto fuera poco, en la cuenta de Instagram de Pérez, la periodista subió las fotos de las muñecas de ambos, donde cada uno luce el tatuaje con la letra inicial del nombre del otro, con el lema "te llevo bajo mi piel", arrobándolo a Petri, quien le respondió con casi la misma frase, pero en inglés: "under my skin for ever" (bajo mi piel para siempre).

Además, en el programa de Andy Kustnetzoff, Cristina contó detalles del inicio del romance: "El día que nos encontramos por primera vez, los dos teníamos miedo. Él era diputado y yo le hice una nota por teléfono. Le habían presentado un pedido de juicio político al Presidente, por la fiesta de Olivos. Uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces yo le pedí a mi productor que buscara a alguien más de los que firmaba. Con lo cual, tampoco elegí", detalló la comunicadora porteña.

Dura pelea al aire con Baby Etchecopar

Este martes al mediodía Cristina Pérez tuvo que superar una dura controversia dentro de esta "luna de miel" que vive por su romance. Cerrando el programa que conduce en Radio Rivadavia -Cristina sin Vueltas (de 9 a 12)-, se cruzó fuertemente con Baby Etchecopar cuando hicieron el pase.

Baby, que iniciaba su tira diaria Baby en el Medio (de 12 a 15) habló sobre intimidades de dirigentes femeninas K (la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y la titular del PAMI, Luana Volnovich) con Máximo Kirchner, a quien acusó de protegerlas.

Queriendo despegarse del tema, Pérez fustigó a Baby replicándole: "Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal… Puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”.

Etchecopar retrucó fiel a su afilado estilo: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?", a lo que Pérez devolvió la gentileza: "No es mi tema, estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas".

Ambos se recriminaron y hasta decidieron no hacer más el pase, una costumbre nueva dentro de la programación, donde los integrantes del programa saliente dialogan unos minutos con los entrantes.