Empresarios pidieron reunirse con Suarez para avanzar en la anulación de los reconocimientos a mapuches

El encuentro tuvo fuerte perfil dirigencial. Entre los convocados, de hecho, hubo dos presencias que pueden desembocar en candidaturas a intendentes en dos departamentos sureños: uno está ya decididamente lanzado y es el sanitarista Abel Freidemberg, quien volverá a competir por San Rafael al igual que en 2019. El otro no está confirmado, pero circulan con intensidad las versiones de que podría competir: Andrés Vavrik en Alvear. Precisamente, el organizador de la caravana.

caravana antimapuche portada.jpg La convocatoria en el Sur provincial superó las 300 personas, según los presentes.

Vavrik, ex titular de la cámara alvearense, es un empresario que desde hace años está en el seno de Mauricio Badaloni, una de las caras fuertes de “la pata de privados” que ostenta Cambia Mendoza desde hace dos años, y que promete ser un eje central en la propuesta que hará el oficialismo en los comicios del 2023. Hace horas, por ejemplo, confirmaron cuál será el nombre y la serie de promesas con las que se acoplarán a la plataforma de la UCR y compañía.

La presencia del oficialismo local marcó las posturas en torno al debate mapuche. Cambia Mendoza y sus aliados vienen asegurando desde finales de enero que la decisión del INAI a nivel nacional tiene que ver con “otra embestida contra los intereses mendocinos” que viene desde la Casa Rosada. De ahí, entre otras cosas, que los dirigentes afines a Juntos por el Cambio sean los que más han agitado el repudio, mientras que desde el peronismo no hubo participantes, más allá de que intendentes como Emir Félix se han manifestado contra el reconocimiento.

Luis Petri anunció que denunciará penalmente al presidente del INAI

“Van a tener que desfilar por los juzgados federales”, anunció el precandidato a gobernador por la UCR Luis Petri,quien participó de la marcha. “Voy a denunciar penalmente a los directivos del INAI, por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Porque han validado a gente que no tiene personería jurídica, cuando la ley es clara y dice que deberían tenerla para acceder a lo que han hecho. Como decía el General San Martín: cuando la patria está en peligro, está permitido todo excepto no defenderla”, dijo el esteño.

Petri en caravana antimapuche.JPG Petri, junto a los empresarios en la caravana antimapuche.

Su decisión de avanzar en la Justicia se suma a otra serie de interpelaciones que ya están pedidas contra el titular del organismo de Asuntos Indígenas, Andrés Marmoni. Es que hace 14 días, la diputada nacional por el radicalismo Carla Carrizo solicitó que se lo cite a dar explicaciones en la Cámara Baja. Lo realizó a través de un pedido formal de información que tuvo la firma de dos de las representantes mendocinas: Jimena Latorre y Pamela Verasay.

Ello también estará acompañado de otras presentaciones judiciales. Es el caso del recurso administrativo que la conducción mendocina llevó ante la Corte Suprema para que frene el reconocimiento hecho el 27 de enero. El propio Rodolfo Suarez lo había pedido y fue su equipo de Gobierno, con el ministro Ibañez a la cabeza –y con ayuda de la Asesoría Letrada oficial- que se llevó la documentación a Buenos Aires. Por ahora, no hubo respuestas concretas al reclamo.

mapa tierras mapuche 2.jpg Parte de las tierras en litigio que reconoció el INAI hace menos de un mes.

“Hay un hartazgo de esta política que en el fondo quiere decir una cosa, pero hace otra, se quejó el mencionado Badaloni. Ciudadanos emprendedores que podrían estar en su casa o de vacaciones, uno se impresiona, porque han decidido estar acá. Esto te hace dar ganas de creer nuevamente. Lo que pedimos es que, cuando la política yerre el camino, salga a pedir disculpas y escuchar. No es el populismo falso y berreta de la autopercepción de las cosas, el que debería primar”, cerró.

“No están poniendo la Constitución arriba de la mesa y no están haciendo que se respete. La gente no quiere vivir más con inseguridad jurídica, que es a lo que nos están llevando. Esta gente no tuvo problemas en dedicar un sábado que podría pasar con su familia a defender la patria, y eso es emocionante”, opinó Vavrik, el organizador principal de la convocatoria.

