Mendoza comienza su ataque a las resoluciones del INAI en favor del pueblo mapuche

Será mediante un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante el mismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que el Gobierno de Mendoza buscará que el organismo rectifique el reconocimiento de la ocupación del pueblo mapuche por varias razones: que no se trata de una posesión ancestral y las comunidades no tienen personería jurídica (al menos dos de ellas), que no se tuvieron en cuenta fallos en contra de la Justicia mendocina sobre la ocupación de esas mismas tierras y respecto de los mismos protagonistas, que la Ley 26.160 que declaró la Emergencia Territorial Indígena fue prorrogada por un DNU de Alberto Fernández y no por el Congreso; y que la Provincia no fue notificada del resultado del relevamiento que realizó la Nación.