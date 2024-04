Emilio Agu, titular regional de ANSES: "Vine a gestionar con transparencia, no a hacer campaña"

La no renovación de contratos que dispuso el Ministerio de Capital Humano al comienzo de la gestión Milei achicó la planta de personal, lo que obliga a reubicar gente de acuerdo a las necesidades operativas.

-Preocupan los casos de las oficinas de ANSES de Las Heras y de La Paz...

-Preocupan los casos de las oficinas de ANSES de Las Heras y de La Paz...

- La primera está cerrada desde hace 100 días por problemas edilicios y una licitación que debió darse de baja por las fallas en la construcción. Frente a este panorama, los beneficiarios de ANSES -incluidos los domiciliados en la villa de Uspallata- reciben atención en calle Eusebio Blanco, de Ciudad.

-¿Qué perspectiva hay?

-Estamos trabajando para reabrir la oficina de Las Heras en las próximas semanas, en condiciones habitables y despejadas de riesgo. La obra que se había hecho no contemplaba, por ejemplo, características sismorresistentes.

-¿Y el caso de La Paz, que fue cerrada?

-Con la oficina de La Paz existía el mismo panorama que en Quines y Nueva Galia, ambas de San Luis: por la escasa afluencia de personas no ameritaba tener semejantes estructuras funcionando. La oficina de ANSES en La Paz no está funcionando normalmente pero estamos poniendo en marcha una solución acorde a la demanda, porque ANSES no se va a retirar de ese departamento.

-¿De qué se trata esa solución?

-Vamos a enviar personal en comisión una o dos veces a la semana para atender al público a través de la unidad móvil de ANSES. Vamos a comunicarlo oportunamente para que la gente vaya y sea atendida como corresponde para resolver sus problemas.

-La sede de calle Eusebio Blanco de Mendoza ha colapsado reiteradamente afectando la atención al público. ¿Qué pasa ahí?

-Es un edificio muy antiguo y con poco mantenimiento, por lo que han colapsados desagües, por ejemplo. Como no pertenece a ANSES y como no hay plata, no podemos hacer una gran inversión. La idea es resolver cada uno de los problemas que aparezcan y evitarlos, en el mejor de los casos, para que no resienta la atención al público.

Quién es el nuevo titular de ANSES regional Mendoza

Emilio Agu tiene 50 años y asegura que llegó a la ANSES para cumplir "una función netamente técnica. Vine a gestionar y a poner orden; nada que ver con lo político. Tampoco vine a hacer campaña", enfatiza.

Tras un breve paso por Buenos Aires al comienzo de la gestión Milei, Luis Petri le ofreció hacerse cargo de la ANSES regional Mendoza y aceptó. "No nos conocíamos de antes", dijo acerca del mendocino y ministro de Defensa de la Nación.

El bahiense cuenta con una maestría en Administración de Negocios y está con licencia sin goce de haberes en el Nación donde, a través del tiempo, trabajó en la sucursal del Poder Judicial de Mendoza en los Tribunales durante 10 años; también lo hizo en atención al cliente en el área comercial.

Antes, en el 2001, formó parte del staff de jóvenes profesionales que se encargaban de regularizar el funcionamiento de filiales del Nación en el interior del país.

Se graduó como contador en el año 2000 en Bahía Blanca y también trabajó en San Juan hasta que se radicó definitivamente en Mendoza.

