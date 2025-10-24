Una vez que el votante deposita la Boleta Única Papel (BUP) en la urna, comienza un proceso de conteo y verificación que garantiza la transparencia electoral. Los votos son contabilizados varias veces con distintos métodos hasta llegar al escrutinio definitivo de las elecciones 2025.
Elecciones 2025: paso a paso del voto sin sobre después del cierre de la votación de este domingo
Desde que se deposita en la urna hasta el escrutinio definitivo, cada voto pasa por múltiples controles. El recuento provisorio del domingo es solo informativo
La misma noche de la elección -el próximo domingo 26 de octubre- se realiza el recuento provisorio. Aunque no tiene validez legal, cumple una función clave: informar a la ciudadanía con rapidez sobre los primeros resultados.
Los 7 pasos que siguen los votos en las elecciones
- Cuando cierran los comicios, las autoridades de mesa cuentan los votos y completan el telegrama oficial. El documento es firmado y supervisado por las autoridades y los fiscales partidarios. Cada telegrama tiene un identificador único que permite rastrearlo desde la escuela hasta su publicación oficial.
- El telegrama completo se escanea en la escuela mediante un sistema digital. El archivo incluye la imagen del telegrama y los metadatos como hora, lugar, operador, identificación. La información se envía de forma encriptada a los centros de procesamiento de datos.
- En los centros de procesamiento, cada telegrama pasa por una verificación automática que comprueba la integridad, legitimidad y validez. Solo los que cumplan con todos los requisitos avanzan a la siguiente etapa.
- Los resultados son ingresados por 2 equipos independientes. Si ambas cargas coinciden, el telegrama se valida automáticamente. En caso de diferencias, se revisa para analizar el error y se decide si se puede corregir o si requiere un nuevo escaneo.
- Cuando un telegrama no puede validarse (por ilegibilidad o inconsistencias) se clasifica como incidencia definitiva y no se incluye en el conteo provisorio. Todas las incidencias quedan registradas y auditadas para el escrutinio definitivo.
- Luego, los telegramas validados alimentan el conteo nacional, que consolida los resultados en todo el país. Los datos se van publicando en el siguiente sitio oficial del gobierno.
- Durante todo este proceso, los fiscales partidarios y observadores acreditados pueden seguir la transmisión, carga y publicación de resultados. Se habilitan salas de fiscalización, con acceso a la información, conectividad y asistencia técnica.
La diferencia entre el recuento y el escrutinio
- El recuento provisorio es solo informativo
- El escrutinio definitivo tiene validez legal, es realizado por la Justicia Nacional Electoral y comienza 48 horas después del cierre de los comicios.
Elecciones en Mendoza: así son las boletas
Este domingo 26 de octubre hay elecciones en el país y Mendoza tiene la particularidad de que a diferencia de la gran mayoría de provincias, votará para candidatos nacionales y provinciales. También lo harán Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
Por lo tanto, los electores mendocinos tendrán 2 boletas, una de color celeste para votar cargos nacionales y otra verde para votar cargos provinciales y municipales.
Las urnas también estarán diferenciadas por color de acuerdo a la boleta.
Cómo se vota en la Boleta Única de Papel
- El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y una lapicera al votante.
- En la cabina de votación, se debe marcar la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
- La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio -ya que en esta oportunidad no habrá sobres- y colocarse en la urna.
En estas elecciones abrirán 644 escuelas
Este domingo, más de 1.500.000 de mendocinos integran el padrón provincial, distribuidos en 4.445 mesas en 644 escuelas de los 18 departamentos.
Según la Junta Electoral Provincial, Guaymallén es el distrito con mayor cantidad de votantes, con 241.411 electores que votarán en 697 mesas. Sigue Las Heras con 171.441 votantes (498 mesas), Godoy Cruz con 160.326 (462 mesas), Maipú con 158.000 y San Rafael con 156.000. En el otro extremo, La Paz contará con 9.602 votantes distribuidos en 30 mesas.
Además, 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013.
En total, Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.