Elecciones 2025: paso a paso del voto sin sobre después del cierre de la votación de este domingo

Por lo tanto, los electores mendocinos tendrán 2 boletas, una de color celeste para votar cargos nacionales y otra verde para votar cargos provinciales y municipales.

Las urnas también estarán diferenciadas por color de acuerdo a la boleta.

Cómo se vota en la Boleta Única de Papel

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y una lapicera al votante.

En la cabina de votación, se debe marcar la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.

La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio -ya que en esta oportunidad no habrá sobres- y colocarse en la urna.

En estas elecciones abrirán 644 escuelas

Este domingo, más de 1.500.000 de mendocinos integran el padrón provincial, distribuidos en 4.445 mesas en 644 escuelas de los 18 departamentos.

Según la Junta Electoral Provincial, Guaymallén es el distrito con mayor cantidad de votantes, con 241.411 electores que votarán en 697 mesas. Sigue Las Heras con 171.441 votantes (498 mesas), Godoy Cruz con 160.326 (462 mesas), Maipú con 158.000 y San Rafael con 156.000. En el otro extremo, La Paz contará con 9.602 votantes distribuidos en 30 mesas.

Además, 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013.

En total, Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.