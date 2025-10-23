Voto en blanco en las elecciones legislativas: ¿Favorece al ganador o es un mito?

Los votos en blanco son considerados votos válidos y afirmativos. Simplemente, se contabilizan por separado y no se le suman a ningún candidato ni a la fuerza política que va en primer lugar.

Es importante diferenciar el voto en blanco del voto nulo. El voto en blanco es una boleta en la cual el elector no marcó ningún candidato, mientras que el voto nulo contiene, por ejemplo, marcas en más de una opción en la misma categoría.

elecciones, votos El voto en blanco se contabiliza aparte, no para un candidato en particular.

Además de esto, tienes que saber que el voto en blanco se cuenta por separado, y se marcan en un casillero con las siglas "votos en blanco". Al contabilizarlos, se permite el hecho de que la mesa "cuadre".

Votar en blanco es una forma legítima que tiene el elector para manifestar su disconformidad con todos los candidatos y las propuestas políticas existentes.

Lo que ocurre es que la confusión deriva del hecho de que se sostiene que cuando se vota en blanco se favorece al ganador, ya que eso quita posibilidades de que otro partido lo iguale o venza en votos. Por eso se dice que el ganador se ve favorecido con los votos en blancos.

Cómo se vota en la Boleta Única de Papel