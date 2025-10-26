Las elecciones legislativas de este domingo terminaron siendo un respaldo para La Libertad Avanza y la política económica del gobierno de Javier Milei.
Elecciones 2025: las provincias que le dieron el triunfo a Javier Milei
El gobierno de Javier Milei logró un respaldo importante al ganar La Libertad Avanza en varios sectores claves
Con algunas provincias claves, el mileísmo se impuso en el global al peronismo y al resto de las fuerzas que buscaban retener o ganar bancas en el Congreso de la Nación.
Elecciones 2025:Las provincias en donde ganó La Libertad Avanza
Los resultados en las elecciones 2025 encontraron optimistas a las cabezas de La Libertad Avanza. De hecho, Karina Milei afirmó que estaban muy contentos antes de que se conocieran los resultados oficiales. En tanto, el búnker de Javier Milei, vio llegar al presidente feliz y con una sonrisa. La alegría no es solo brasilera, decía Charly García y los miembros de La Libertad Avanza lo confirmaban.
En el peronismo, en tanto, desde temprano hubo prudencia. Sabían que podían ganar Buenos Aires, pero no por mucho y que eran las provincias las que iban a terminar de decidir el resultado. Otra vez, el interior del país era la clave.
Según los primeros resultados oficiales, las provincias claves que le dieron la victoria a La Libertad Avanza fueron:
- Provincia de Buenos Aires (por menos de 1 punto)
- Córdoba
- Mendoza
- San Luis
- Santa Fe
También hay que destacar el abultado triunfo en CABA.
Pero estas no fueron las únicas provincias en donde ganó La Libertad Avanza, ya que también lo hizo
- Chaco
- Entre Ríos
- Neuquén
- Jujuy
- Misiones
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
Las provincias que ganó el peronismo en las elecciones 2025
En el peronismo, los resultados no fueron los esperados antes de la jornada electoral. Si bien, se triunfó en Buenos Aires, la ventaja no fue lo suficientemente grande como para asegurar el triunfo a nivel nacional y en el resto del país tampoco lo fueron.
Los lugares en donde el peronismo se impuso fueron:
- Catamarca
- Formosa
- Chubut
- La Pampa
- La Rioja
- San Juan
- Tucumán
Las provincias donde no ganaron ni Milei ni el peronismo
Un detalle llamativo, teniendo en cuenta los resultados en todo el país, fue la derrota contundente de La Libertad Avanza y del peronismo en Santiago del Estero, donde ganó el Frente Cívico, un partido provincial que también es el gobernante en esa provincia.
En tanto, en Corrientes ganó el partido local Vamos Corrientes, pero la diferencia con La Libertad Avanza fue de alrededor de 6.000 votos, e incluso se repartieron las 3 bancas que se jugaban en estas elecciones 2025 entre los dos partidos y el peronismo.