Elecciones 2025: las provincias que le dieron el triunfo a Javier Milei

En el peronismo, en tanto, desde temprano hubo prudencia. Sabían que podían ganar Buenos Aires, pero no por mucho y que eran las provincias las que iban a terminar de decidir el resultado. Otra vez, el interior del país era la clave.

Según los primeros resultados oficiales, las provincias claves que le dieron la victoria a La Libertad Avanza fueron:

Provincia de Buenos Aires (por menos de 1 punto)

Córdoba

Mendoza

San Luis

Santa Fe

También hay que destacar el abultado triunfo en CABA.

javer milei Javier Milei.

Pero estas no fueron las únicas provincias en donde ganó La Libertad Avanza, ya que también lo hizo

Chaco

Entre Ríos

Neuquén

Jujuy

Misiones

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Las provincias que ganó el peronismo en las elecciones 2025

En el peronismo, los resultados no fueron los esperados antes de la jornada electoral. Si bien, se triunfó en Buenos Aires, la ventaja no fue lo suficientemente grande como para asegurar el triunfo a nivel nacional y en el resto del país tampoco lo fueron.

Los lugares en donde el peronismo se impuso fueron:

Catamarca

Formosa

Chubut

La Pampa

La Rioja

San Juan

Tucumán

elecciones 2025 10 En todo el país se votó con Boleta Única.

Las provincias donde no ganaron ni Milei ni el peronismo

Un detalle llamativo, teniendo en cuenta los resultados en todo el país, fue la derrota contundente de La Libertad Avanza y del peronismo en Santiago del Estero, donde ganó el Frente Cívico, un partido provincial que también es el gobernante en esa provincia.

En tanto, en Corrientes ganó el partido local Vamos Corrientes, pero la diferencia con La Libertad Avanza fue de alrededor de 6.000 votos, e incluso se repartieron las 3 bancas que se jugaban en estas elecciones 2025 entre los dos partidos y el peronismo.