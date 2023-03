El tren Mendoza-Buenos Aires tarda 10 horas más que hace 138 años y la prensa chilena lo resaltó

Esto implica diez horas más de las que se demoraba en 1885, hace 138 años, cuando fue inaugurado. Así fue reflejado por el diario La Nación y de este dato, se tomaron los periodistas chilenos de El Mercurio para ironizar sobre el servicio.

tren de pasajeros a mendoza alberto fernández rodolfo suarez.jpg El tren de pasajeros une Palmira con la estación Retiro, en Buenos Aires.

►TE PUEDE INTERESAR: Tren Mendoza-Buenos Aires: cuáles son los precios, cómo son los vagones y dónde tomar mate

El Mercurio se refirió a la lentitud del tren de Fernández

El diario El Mercurio, uno de los más importantes portales de noticias chileno, ironizó sobre la lentitud con la que funciona el tren Buenos Aires - Mendoza.

La versión digital de El Mercurio se denomina Emol.cl y en este sitio se publicó la nota que tomó esta tardanza en tono de broma.

tren lento diario el mercurio.jpg

Tal y como lo consigna el diario La Nación, en Chile ya se está trabajando en trenes que podrán alcanzar una velocidad de casi 170 km/h.

De hecho, el tren que unirá Valparaíso con Santiago por la ruta Tiltil, recorrerá 172 kilómetros en una hora y media. Este medio de transporte podría estar en funcionamiento en el 2030.

Por qué será tan lento el recorrido

El principal inconveniente que tiene el tránsito del tren en Argentina es el estado de las vías. Hay que recordar que este servicio se dejó de utilizar en 1993, es decir, hace 30 años.

Hay tramos en los que el tren de pasajeros sólo puede ir a 40 kilómetros por hora.

tren de pasajeros mendoza buenos aires 2.jpg Así es el interior de los vagones que demorarán 28 horas en unir Buenos Aires con Mendoza. Foto: Pablo Gamba

El primer viaje que unió la estación de Retiro con la de Palmira, en Mendoza -que se encuentra a más de 30 km de la Ciudad- se demoró 40 horas en llegar: partió desde CABA el lunes a las 22 y llegó a Mendoza el miércoles a las 14.

►TE PUEDE INTERESAR: El incómodo momento que atravesó Fernández Sagasti en la llegada del tren a Mendoza

El tren pasa por 28 estaciones y recorre 55 pueblos hasta llegar a Mendoza. Parte desde la estación Retiro hacia Pilar, desde allí a Rufino, Santa Fe, Laboulaye, General Lavalle y Vicuña Mackenna, todas localidades cordobesas, y luego llega a Justo Daract, en San Luis, para ingresar a Mendoza por La Paz y llegar a destino en Palmira, San Martín.

Si bien el pasaje no será caro, irá desde los $3.500 (el boleto más barato en primera clase) a los $12.000 (el camarote para dos personas) la lentitud del recorrido no es un detalle tentador a la hora de elegir este medio de transporte. Aunque habrá a quienes no les importe y lo eligirán para llegar a Buenos Aires a un bajísimo costo.