El titular del ex Cose pidió bajar la edad de imputabilidad para contener mejor a los menores

Piracés se explayó considerando que “al ser menores de edad, 'no se los puede tocar' y no averiguamos cuáles son las redes que los manejan. Los cambios que necesitamos no son para mandarlos a la cárcel, sino para trabajar con ellos”.

►TE PUEDE INTERESAR: Las bicis del Gobierno se podrán usar desde el miércoles al mismo costo que el boleto de micro

Un "Servicio Voluntario" para jóvenes

Antes de comenzar la entrevista con Piracés, el equipo de periodistas charló con el diputado nacional Julio Cobos (UCR) por su propuesta de implantar a nivel nacional el Servicio Voluntario para jóvenes que aplicó en Mendoza cuando gobernó la provincia.

Piracés acompañó la idea del actual diputado nacional: “Es cierto que el programa de Cobos era bueno, pero al estar en instalaciones del Ejército lo dejaron caer, se ideologiza mucho todo y acá hacen falta medidas prácticas”, se lamentó.

Entre los aprehendidos por los incidentes de la semana pasada hay 10 niños menores de 13 años y 13 adolescentes de entre 16 y 18 años Entre los aprehendidos por los incidentes de la semana pasada hay 10 niños menores de 13 años y 13 adolescentes de entre 16 y 18 años

En el programa se aportaron datos sobre los intentos de saqueos con escaramuzas que tienen aún 87 detenidos y 41 imputados en la provincia. Con un factor llamativo: entre los aprehendidos hay 10 niños menores de 13 años y 13 adolescentes de entre 16 y 18 años.

►TE PUEDE INTERESAR: Radiografía del Conicet: el estudio del Universo que financia en Mendoza

José Thomas calificó a las propuestas educativas de Milei como "amateurismo"

Del debate por los intentos de saqueos también participó José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza, quien se refirió al ausentismo en los centros educativos ubicados en el barrio Santa Teresita de Las Heras, uno de los epicentros de la violencia que se registró en las jornadas recientes.

“Esto empezó con inescrupulosos que mandaban mensajes en contra de ir a la escuela. No fue espontáneo. Los chicos van a la escuela. Lo que no significa que después no participen de estas cosas”, aseveró.

El funcionario de Rodolfo Suárez aprovechó también para referirse a una de las propuestas de Javier Milei: “el sistema de vouchers de Milei es de un amateurismo educativo irresistible”, apuntó.

Círculo Rojo 27 de agosto 2023 d.jpg Arturo Piracés junto a Carlos Hernández, Nacho Rodríguez Jardel, Carina Scandura y José Thomas.

Respecto de las críticas que reciben en su área, Thomas dijo: “Nos acusan de bajar el nivel para que haya más chicos en la escuela pero eso no es verdad. No seamos duros con la escuela, no solo abrimos en pandemia y contuvimos. Nosotros somos una caja de resonancia. Tenemos 200 líderes de asistencia que se encargan de buscar las causas de la deserción y muchas políticas para garantizar los días de clases y nos falta que las familias nos acompañen”, contó.

En el programa de domingo también se interactúa con el público, que pudo participar de una encuesta que preguntaba sobre los motivos que llevan a los menores a delinquir o a participar de convocatorias a saqueos y los resultados fueron contundentes: siete de cada 10 televidentes consideran que los menores participan de saqueos por su inimputabilidad. Algo menos del 6% dijo que lo hacían por necesidad.

El envío estuvo atravesado por la problemática social y económica. Para debatir fueron convocados además Santiago Laugero, empresario de la construcción y Presidente de Federación Económica de Mendoza (FEM), quien también se refirió a los intentos de saqueos y el impacto que eso tuvo en el empresariado mendocino.

“Hemos permanecido en estado de alerta permanente. Lamentablemente, algunos hechos se concretaron. La acción preventiva de los comerciantes no fue menor, pero no es lo ideal porque nuestros empresarios deben estar preocupados en ser competitivos y la realidad nos corrió de eje".

Ante la consulta de si desde la FEM habían tratado este asunto con el Gobierno, Laugero respondió: “Sí, hemos coordinado con el gobierno en permanentes reuniones”. Al momento de analizar el escenario económico aseguró: “es una realidad nueva que hay trabajadores con hambre. No hay fórmulas mágicas y las políticas vinculadas al empleo son necesarias”.

El responsable del Banco de Alimentos, Enrique Sampedro, fue también invitado al tercer envío del programa de El Siete. “Tenemos 23 organizaciones en lista de espera, y ayudamos a 80”, lanzó.

Y agregó: “Recibimos donaciones de leche y dinero, pero nunca es suficiente. Somos una cadena de valor uniendo lo que nos donan los empresarios, con voluntarios que nos ayudan a revisar y clasificar. Certificamos normas IRAM para que las condiciones sean óptimas”.

Sampedro aportó un dato central en el debate. “El 70% de las personas que atendemos son niños y lo que vemos es que el crecimiento ha sido paulatino y es de todos los días, no solo de un momento de crisis como lo que se vivió esta semana. El hambre es permanente. Por eso seguimos pidiendo colaboración. Si bajamos los brazos, muchas personas la van a pasar peor”, enfatizó.

►TE PUEDE INTERESAR: Tiene 12 hijos, es vendedora ambulante y le da de comer a 60 familias con su merendero

Las frases que dejó Julio Cobos sobre el "Servicio Cívico"

“Cuando asumo la gobernación se había producido una gran deserción en 8.º y 9.º grados. Lo que hicimos fue constatar que el Ejército había dejado mucha infraestructura. Armamos un convenio y creamos el Servicio Cívico voluntario que tenía comida, educación, capacitación en oficios, con docentes de toda la provincia. Pasaron 4.700 chicos y cuando asumo como vicepresidente intento proponerlo a nivel país: tras un relevamiento, supimos que se podía recibir a 70 mil chicos ”.

voluntario que tenía comida, educación, capacitación en oficios, con docentes de toda la provincia. ”. “ Patricia Bullrich ha dicho que si es presidenta va a aplicar este programa".

ha dicho que si es presidenta va a aplicar este programa". “En el caso del plan provincial, Jaque lo cambió y todo lo que tiene que ver con lo militar genera prurito. Y es una lástima".

“El tema es que hay que involucrarse. Toda la sociedad tiene que poner el esfuerzo en la primaria y la secundaria donde la obligatoriedad sea una realidad”.

“Si no, vamos a seguir hablando de pobreza, de trabajo indigno: sin educación no salimos”.

►TE PUEDE INTERESAR: Cremaron por error restos de Emma, la beba de 2 meses víctima de maltrato infantil y abuso