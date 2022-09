El 40% de las personas internadas en el ex COSE es mayor de edad y convive con los chicos

Al transcurrir los días, dos de ellos -que tienen 17- fueron recapturados. Pero uno, que ya pasó los 19 años y purga una condena de 11 años por un asesinato cometido en mayo de 2020, todavía sigue prófugo.

ex cose 2.jpg El edificio del ex Cose se encuentra en Godoy Cruz, en las inmediaciones del Corredor del Oeste.

El incidente planteó por enésima vez el problema de los lugares a los que se destina a los jóvenes que delinquen en Mendoza. Con el agravante de que el adulto que huyó estaba conviviendo con menores: en la DRPJ se alojan adolescentes desde los 16 años.

Donde chocan las olas de la violencia social

La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo sobre los problemas de todo tipo que enfrenta la población juvenil después del descalabro económico y social que significó la pandemia. Por eso recomienda aumentar las partidas para contener a ese sector.

Arturo Piracés (74) es el histórico director de la DRPJ y le toca afrontar el tsunami. Admite que el hecho de que adultos condenados convivan con menores dentro de la institución es una complejidad extra.

Explica, sin embargo, que si cuando cumplen la mayoría de edad se enviara a esos chicos a un penal común, podría arruinarse el trabajo de contención que se lleva a cabo desde que ingresan al sistema de minoridad. Y, en todo caso, la decisión de que permanezcan allí tiene que ver con una acordada que hizo en su momento la Suprema Corte.

"Respecto a la fuga que tuvimos, hay varios factores que influyeron. Primero, que posiblemente la guardia se confió: desde 2016 no teníamos jóvenes que se escaparan. Por otro lado, yo trabajé en Washington y Pittsburgh (EE.UU.) y he visto cómo en otros países el personal rota y va cambiando cada cinco años, porque esta es una actividad muy desgastante. En la provincia, en cambio, no hay demasiada rotación", definió.

Hoy, el promedio de edad de los operadores de la DRPJ es de 52 años. Difícil alcanzar a un chico de 16 que sale corriendo.

Qué hacer con los jóvenes que delinquen

¿Qué hacer entonces? "Nosotros hemos pedido al gobernador Rodolfo Suarez y al ministro de Infraestructura Mario Isgro que se construya un espacio específico para estos muchachos que cumplen la mayoría de edad, para que no se nos mezclen con los menores", dice Piracés, y añade que ha recibido apoyo oficial en ese sentido.

Por ahora, el criterio es agrupar a los internos por afinidades y perfiles. Pero algunos de los "grandes" se convierten en líderes de los pibes y eso complica la dinámica interna, lo que se suma a las bandas enfrentadas. Es más: a veces, las enemistades de la calle se trasladan intramuros.

En mitad de ese panorama, hay personas que pasan los 20 años y deben cumplir una década de condena. Si siguen en la DRPJ, se quedarían ahí hasta los 30. Vale recordar que la edad de imputabilidad es de 16.

"En su momento existió una acordada de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que tenemos que revisar algunos puntos y así ver, por ejemplo, que si un adulto condenado reside con menores y demuestra ser un riesgo, podamos ponerlo en un sitio específico para condenados o personas con ese perfil".

Y cerró: "en Argentina hace tiempo que nos falta una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil".

Ex Cose: una historia con avances y obstáculos

De todas maneras, también es cierto que los internos son cada vez menos. Desde que en 2005 se creó la Unidad de Medidas Alternativas (UMA), un grupo considerable del total de menores dejó de estar encerrado y se buscaron soluciones diferentes.

Así, según puntualizó Piracés, en 1985 había 160 chicos institucionalizados; en 2015 eran 105 y hoy hay sólo 32, con un promedio de edad entre los 17 y los 18 años. Para todos ellos está la posibilidad de hacer talleres y cursar la primaria y la secundaria.

El resto, que son casi 490 muchachos y muchachas de la provincia, permanece con "libertad asistida". Algunos no tienen dónde vivir, por eso existe un hogar en Godoy Cruz donde se alojan aquellos jóvenes monitoreados en esa modalidad pero que no cuentan con una red familiar de contención.

Los principales delitos que cometen los chicos son robo a mano armada, homicidios -o tentativa- y delitos sexuales.

