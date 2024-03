El sindicato docente denunció "recortes" tras la eliminación del FONID en el último bono

Gustavo Correa.JPG Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, habló de la quita del FONID y del impacto en el sueldo de los docentes de Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: La tormenta de granizo dejó 12.000 hectáreas afectadas, heridos y cientos de autos dañados

El FONID, afuera

Días atrás, el ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, Tadeo García Zalazar, viajó a Buenos Aires. Allí, el titular de la cartera educativa en la Nación, Carlos Torrendell, le confirmó que el FONID no se prorrogaría más, aunque el gobierno central se comprometió a seguir pagando el fondo con el que compensa los salarios de los docentes provinciales para garantizar que haya un sueldo mínimo igual en todas las jurisdicciones.

En definitiva, se confirmó que el FONID "volaba" y desde la Provincia avisaron que ellos se harían cargo de cubrir el hueco. Se trata de un fondo que representaba el 10% de los salarios de unos 40.000 docentes mendocinos.

A nivel local, luego de los últimos aumentos salariales por paritarias, el sueldo mínimo docente para marzo quedó en $290.000 por un cargo de educación primaria. A ese monto se llegó luego de que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptara la oferta oficial de una suma fija de $90.000 a pagar en febrero, no remunerativa y no bonificable y un incremento del 15% en febrero y del 15% en marzo.

SUTE protesta.jpg Protesta del SUTE en la previa de la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto El Plumerillo. prensa SUTE

El debate se planteó porque los docentes cobraron este jueves y el FONID no sólo había desaparecido de los bonos -lo que era esperable- sino que, de acuerdo con testimonios directos a los que tuvo acceso Diario UNO, algunos trabajadores percibieron una disminución en sus haberes que no habían previsto. Fundamentalmente, los que estaban por encima del sueldo mínimo docente.

Así, de un salario de $440.000 una educadora consultada por este medio pasó a ganar $396.000. Es decir, una rebaja de $44.000, lo que coincide con el 10% que habría correspondido al FONID.

En el SUTE reaccionaron y publicaron un video en la red social X en el que convocan a una movilización durante el Carrusel del sábado:

Embed

La respuesta de la DGE

En cambio, desde la DGE recalcaron que el recorte fue decidido por el gobierno de Javier Milei y que lo que hizo la Provincia fue incorporar fondos propios equivalentes al FONID en los haberes de los educadores mendocinos.

Y apuntan que, en todo caso, esa compensación -de alrededor del 10% de cada salario- quedó absorbida por los aumentos consensuados en paritarias.

"Nadie debería cobrar menos que el mes anterior. Debería mejorar la situación de la mayoría de los docentes y, de última, debería verse un impacto mínimo en los haberes más elevados, como directores y supervisores", dijo una fuente del gobierno.

Añadió: "La diferencia es que antes se aclaraba como ítem en el bono, entonces no es que 'no se pagó'; sólo que ahora no figura".

Con todo, la situación sigue siendo difusa y se sigue analizando. Sobre todo por el contraste entre las acusaciones de algunos docentes y la versión oficial.

►TE PUEDE INTERESAR: Milei dijo que apelará a decretos ya que con el actual Congreso "va a ser difícil aprobar reformas"