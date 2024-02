Tadeo García Zalazar: "La Nación nos confirmó que eliminó el Fondo de Incentivo Docente"

Entre tantos recortes, los funcionarios recibieron un alivio: la Nación seguirá pagando el fondo con el que compensa los salarios de los docentes provinciales para garantizar que haya un sueldo mínimo igual en todas las jurisdicciones.

"El FONID no se prorroga más. El DNU de la gestión anterior lo prorrogó hasta enero y este gobierno no lo va a pagar más. Están analizando algunas alternativas, pero en concreto no hay nada", confirmó el ministro mendocino sobre ese fondo que representaba el 10% de los salarios de los docentes mendocinos.