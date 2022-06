El Senado trata el proyecto de Sagasti de jubilación anticipada que beneficiaría a 32.000 mendocinos

Implicaría una suba del 12,3% respecto a la cantidad de jubilados que actualmente tiene la provincia; un aumento que contrastaría con la baja general de personas que están en condiciones de acceder a esa chance, precisamente por no contar con la cantidad de aportes requeridos, entre otras dificultades. Precisamente, a eso apunta un sector el oficialismo nacional cuando argumenta los beneficios del proyecto, que ya obtuvo dictamen y planea tratarse este jueves.

La medida prevé que una persona en edad de jubilarse (o incluso antes de hacerlo), pero que esté incapacitada por adeudar aportes, pueda pagar en cuotas esa diferencia. Tales montos podrían desembolsarse en 1, 30, 60, o hasta 120 meses; con la particularidad de que los pagos pueden discontinuarse. Es decir: alguien podría pagar en octubre, no hacerlo en noviembre, y volver a abonar una cuota recién en diciembre -según explicaron miembros del Frente de Todos".

ANSES, BONO PARA JUBILADOS.jpeg La moratoria actual vence el próximo 23 de julio. Hay un proyecto en Diputados para extender su vigencia.

Es que, según cálculos oficiales de la propia Anses, sólo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres en Argentina llegan a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes que exige el sistema actual. Allí entra en juego la importancia de las moratorias aplicadas: concretamente las de 2014 y 2005, que permitieron sumar a más de 3 millones de personas al sistema previsional en la última década. De ese número, alrededor de 130.000 fueron mendocinos.

Diferencias con la moratoria

La celeridad para el tratamiento del proyecto está relacionada con que en menos de un mes se vencerá la moratoria vigente desde 2005. La intención de Sagasti y Recalde es agregar este plan de pago para los aportes; una propuesta a la que en teoría consideran superadora y además, barata si se la compara con el costo de otros instrumentos vigentes en Argentina.

Así lo expresó la presidenta del órgano al que le compete la Previsión Social en el Senado, Juliana Di Tullio (FdT), quien ratificó la postura en cuanto a la inversión en términos fiscales que tendría la medida. "Entre el 0,2% y el 0,3% del presupuesto", afirmó la bonaerense, sumándose a los dichos de sus compañeros en el mismo sentido, que apuntan a que no se desfinanciaría el sistema, ya que contempla pagos más altos que los de una moratoria.

"De hecho, no es una moratoria", afirmó este martes la diputada Marisa Uceda (FdT) a Canal 7. "Es una idea novedosa, porque permite anticiparse al trabajador hasta diez años antes de llegar a la edad límite y empezar a pagar desde ese entonces. Eso es algo que no existe actualmente", agregó. Cabe destacar que no es la única forma de acceder, ya que también podrían abonarlo quienes sí hayan alcanzado esas instancias (65 años los hombres y 60 las mujeres).

JUBILACIONES Y MORATORIAS EN MENDOZA Infografía sobre la incidencia de las moratorias (2005 y 2014) en las jubilaciones mendocinas. Fuente: Anses

La postura de Uceda no pesará ante el primer escollo de este proyecto en la Cámara Alta, pero sí lo hará en Diputados, donde el peronismo defiende otra propuesta distinta: la de Gisela Marziotta, que apunta sólo a extender el régimen que se vencería este sábado 23 de julio. Si no avanzara (en ese recinto el Frente de Todos viene acumulando derrotas); igualmente podría ampliarse el plazo a través de un decreto presidencial.

De qué se trata el proyecto

La normativa que intenta implementar un sector del peronismo (aunque tiene la resistencia del grupo más cercano a Martín Guzmán) plantea que los trabajadores abonen el 29% de la remuneración mínima imponible en cada una de las cuotas. En realidad, tal es el piso a partir del cual podrían ir "comprando" su integración al sistema, pero podría haber erogaciones mayores.

Anabel Fernandez Sagasti en el Senado.JPG "Debe tratarse antes de que venza la moratoria actual. Tenemos que entender que es un tema urgente", dijo Sagasti.

Hecho eso, se registrarían esas cifras en una nómina denominada "Historia Laboral", que se mantendría hasta llegar a la cancelación de la deuda; lo que puede ocurrir antes o después de haber alcanzado la edad jubilatoria. Previo a dicho proceso, la Anses calcularía los períodos abonados y, en caso de que el beneficiario también haya hecho aportes por la vía tradicional, los sumaría.

La regularización de aportes sería sólo hasta diciembre de 2008 inclusive, generando una nueva chance para quienes no hayan podido adherir a moratorias anteriores ni a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que comenzó a regir durante el gobierno de Mauricio Macri. Si se aprueba este jueves, los desembolsos que debería hacer cada postulante no superarían los 3.180 pesos (a valores actuales) y podría abarcar a 32 mil mendocinos.

