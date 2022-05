El Senado aprobó la ley que frena las renuncias de anestesiólogos y ya se debate en Diputados

ana maria nadal emergencia anestesistas.jpg Ana María Nadal presentó el proyecto el pasado viernes. Finalmente, el PJ solicitó cinco modificaciones.

Además, la vigencia de la ley será desde su publicación en el Boletín Oficial y no desde su presentación legislativa. Según el PJ, esto último había sido una intención del oficialismo, y consideraron que "casi abrazaba la inconstitucionalidad". Por último, se brindaron algunos detalles sobre la mesa de diálogo que los dos espacios compondrán con los anestesiólogos.

Sólo el PJ disidente votó en contra

Bartolomé Robles y Rafael Moyano han manifestado posturas diferentes a la conducción del peronismo. Esta vez, esa distancia impactó en el solitario rechazo de ambos a la norma que buscaba el Ejecutivo. Únicamente ellos bajaron el pulgar a la declaración de Emergencia.

"Lo primero que me pregunté cuando conocí esta propuesta fue si era real. De verdad, me dije: ¿Esto es real?"; apuntó, irónico, Robles. "Después me llamó la atención que viniese la ministra a dar explicaciones, cuando estamos muy poco acostumbrados a que eso ocurra. De hecho, en plena pandemia, no vino nunca a responder nuestras consultas". En rigor, Nadal acudió dos veces a la Bicameral de Salud: el 20 de mayo y el 3 de agosto de 2021.

Senador Rafael Moyano.jpeg "Yo vengo de Guaymallén, un departamento donde hay más de veinte centros de Salud y hay un solo cardiólogo", apuntó Moyano.

Más tarde, el legislador apuntó a la rapidez con la que el Gobierno buscó imponer su proyecto, afirmando que la doble sesión y las exposiciones conjuntas configuraban una suerte de "bicameralidad disfrazada".

Por su parte, Moyano dijo que el oficialismo no supo anticiparse al conflicto y aportó que, según su mirada, el problema en Salud es mucho más amplio que lo ocurrido con este sector en particular. Destacó la falta de especialistas de distintas ramas en centros de salud comunales y anticipó su voto negativo.

Reclamos por el antecedente en 2012

En su primer año de gestión, el ex gobernador Francisco Pérez intentó impulsar una reforma parecida. En aquel momento y con el radicalismo como fuerza opositora, la idea fracasó y dejó el panorama intacto. Diez años después, el PJ reflotó aquel antecedente para criticar al Gobierno, justamente denunciando que el no haberlos acompañado fue una de las causas de compleja situación actual.

"Qué fácil hubiera sido si, cuando nosotros éramos oficialismo y ustedes estaban de este lado, hubiesen acompañado la iniciativa", marcó Alejandro Bermejo (PJ). "Pareciera que los caprichos de dejar solos a los Ejecutivos en algunos temas, fuera un eje que luego se torna problemático", redondeó.

Lucas Ilardo Senador.jpeg "Congelar los salarios de los empleados públicos en 2020 fue lo que desencadenó el conflicto. Fue una decisión mezquina", denunció Ilardo.

Más tarde, el presidente de la bancada opositora Lucas Ilardo señaló una mirada similar, al tiempo que consideró que su espacio estaba teniendo una postura responsable al debatir la ley. "Si no discutíamos esto, estaba en jaque el sistema de Salud pública provincial. Entendemos a los médicos, pero necesitamos hablar esto en un marco de responsabilidad y diálogo", apuntó.

Palos y abrazos para el PJ

El oficialismo recogió el guante y también rememoró viejas épocas. Aunque a la hora de viajar diez años al pasado, lo hizo para marcar que la provincia "aún está lidiando con el despilfarro de los dos gobiernos anteriores al 2015", tal como dijo el senador Martín Kerchner. A pesar de eso, celebró que la oposición quisiera "debatir una ley de emergencia en tiempos de emergencia", es decir, con la premura que pretendía el oficialismo.

Claudia Najul.jpeg Claudia Najul remarcó que también había vivido el conflicto desde su lugar en el Ministerio de Salud, cartera que encabezó hasta 2017.

Claudia Najul también destacó la predisposición al diálogo que mostró el peronismo, y dirigió sus críticas -aunque solapadamente- a algunos de los profesionales. La exministra pidió no olvidar que la salud es un derecho fundamental, y dijo lamentarse por los pacientes que vieron suspendidas sus cirugías.

En el oficialismo también destacaron que el conflicto se extendió también al ámbito privado, donde ya se habrían suspendido al menos 18 intervenciones. "Es una realidad, pero no se puede comparar con el sector público, donde es mucho mayor", expresó la senadora Fernanda Sabaddín (UCR). Para Kerchner, presidente de Cambia Mendoza en la cámara, esos retrasos "son, precisamente, lo que devela una conducta corporativa".

