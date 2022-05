Los anestesiólogos dijeron que ellos no son el problema y que sí son parte de la solución

Mollar comentó al móvil de Noticiero Siete desde la sede de la AMA que "lo que tiene que saber la sociedad es hay dos puntos que nos preocupan: Uno es la no renovación de los convenios a los prestadores de los hospitales públicos que renunciaron por cinco años".

conferencia-anestesistas.jpg Preocupa a los anestesistas que se le permita a otros especialistas médicos aplicar anestesia, algo para lo que creen que no están preparados.

El peligro de improvisar

El segundo punto al que hizo referencia el presidente de AMA fue: "El tema que atañe a la Asociación de Anestesiología, es que el proyecto de ley de la ministra (Nadal) donde dice claramente al Poder Ejecutivo que le de súper poderes para nombrar a otros miembros de la comunidad médica para que realicen un acto anestésico. Buscará un terapista para que aplique anestesia o a un auxiliar de anestesista, lo cual es algo que atenta contra la salud de la gente", dijo preocupado el especialista.

"Poner una anestesia requiere de cuatro años de una especialización particular. No cualquiera puede ser un anestesiólogo, y lo que están buscando es solucionar un problema de recurso humano de cualquier forma", agregó preocupado Mollar.

"Es como poner a volar a un avión a un muchacho que trabaja en la vid. El cirujano que vaya a dar anestesia va a estrellar la vida de ese paciente" "Es como poner a volar a un avión a un muchacho que trabaja en la vid. El cirujano que vaya a dar anestesia va a estrellar la vida de ese paciente"

En reuniones entre los legisladores oficialistas y la oposición, se ha llegado a un consenso, modificando algunos puntos del borrador original, y al ser consultado sobre qué pasará en caso de aprobarse este martes -algo muy posible-, Rodolfo Mollar dijo: "El proyecto de ley no soluciona el problema. Desde la AMA tenemos un compromiso muy grande con la salud pública, y estamos dispuestos los 240 anestesiólogos que son miembros de nuestra entidad, a que si el Estado lo requiere a ir a los hospitales públicos a disminuir la lista de espera de los pacientes de cirugía".

"Nosotros queremos trabajar, y es importante cuidar la salud pública", dijo Mollar, pero luego disparó: "Pero con estas condiciones de indigencia a las que nos quiere llevar este gobierno, los prestadores no pueden seguir así".

Respecto a lagunas declaraciones de las autoridades sobre la disponibilidad de los hospitales públicos para que los estudiantes de anestesiología hagan sus prácticas, el presidente de AMA señaló: "Lo que hace el Estado es brindarlos para que se haga la parte práctica de la especialización. Pero la AMA ve que eso no es suficiente, así que brinda a sus asociados, en forma gratuita un curso universitario donde los residentes salen con una carrera avalada por la UBA, y dictada por los referentes de la especialidad a nivel nacional".

Luego sumó que "Con esto también nos quedamos cortos, y hemos comprado un simulador de alta fidelidad, que no es otra cosa que un muñeco y un quirófano donde se reproducen los actos y situaciones críticas que pueden ocurrir en una cirugía, y así se capacita ante estos problemas".

Para concluir con la conferencia, Mollar declaró la intención de la entidad que preside. "Los anestesiólogos del sector público queremos volver a nuestros puestos de trabajo. Pero va a llegar el momento en que tengamos que buscar otra alternativa. No somos el problema, somos parte de la solución, pero el gobierno no acepta nuestra ayuda. Intentamos hacer de mediadores con los prestadores, pero no se logran propuestas superadores por parte del Estado, hemos llevado muchas, pero las despachar sin análisis", cerró el presidente de la Asociación Mendocina de Anestesiólogos.