El PRO busca cambiar la forma en que el Ministerio de Hacienda recauda Ingresos Brutos

La idea es que, al pagar el impuesto, el contribuyente pueda computar dinero que los bancos le hayan retenido durante operaciones previas y que les haya quedado a favor, pero con ese excedente actualizado. Aunque el texto no establece un índice concreto, el senador Valentín González (autor del proyecto) afirmó que se sobreentiende que sería en porcentajes siempre mayores a la inflación: "En términos nominales, cuando el profesional va a usar ese dinero que le quedó pendiente, puede haber perdido, como mínimo, el 70%", explicó a UNO.

Este beneficio generaría una ventaja que, si bien no implica una reducción impositiva, sí significa una erogación menor para el contribuyente. Además, cambiaría un aspecto que, según los legisladores que lo impulsan, es mucho más común de lo que se cree. Y si bien tiene un costo impositivo y fiscal, explicaron que también lo tienen otras medidas, como la reducción de este mismo impuesto o los programas Mendoza Activa y Enlazados. De esa manera justificaron los beneficios de lo que ofrecen.

Alivio para las pymes

El texto ingresó este viernes y podría ser tratado en los próximos días en la Cámara Alta. Según explicaron desde el PRO, serviría para darles un alivio a las pymes mendocinas y así alentarlas no sólo a seguir en pie ante las complicaciones de la crisis, sino también a generar mayor cantidad de empleo genuino y de recursos en general. Además, modificaría un aspecto de la recaudación que para esa fuerza política constituye una inconsistencia, según sus dichos.

valentín gonzález pro.jpg El contador Valentín González (PRO) es el autor del proyecto.

La idea es impulsada por cuatro referentes del PRO local: Rolando Baldasso (presidente de esa bancada en Senadores), Germán Vicchi, Gabriel Pradines y Valentín González. Aunque el sector pertenece al oficialismo, más de una vez han mostrado un perfil crítico en torno a aspectos de la gestión. En este caso, manifestaron que la intención tiene que ver con generar alivios para el sector privado que, en la actualidad, no se están motorizando por completo.

El debate legislativo que viene y qué cambiaría con la ley

Como ATM está adherido al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SICREB), actualmente los bancos actúan como agentes de retención de Ingresos Brutos, y aplican un porcentaje sobre casi todas las acreditaciones que perciben esas entidades. Lo que motivó la iniciativa del PRO es la posibilidad de que esos montos pasen a utilizarse de una manera más útil (por no perder dinero en términos reales) y a favor de los contribuyentes.

"Es uno de los sistemas existentes, pero también hay otros mecanismos", explicó González. "Lo que se pide es que, con la misma vara con la que el Estado cobra intereses cuando uno se demora en pagar, se permita gozar de este beneficio y no perder contra la caída del poder adquisitivo". Este martes, el proyecto se derivará a la Comisión de Hacienda, y su tratamiento allí tendrá la atenta mirada del Gabinete de Gobierno.

Cabe destacar que Ingresos Brutos es uno de los tributos que la administración viene reduciendo. Desde hace algunos años se decidió bajar la alícuota progresivamente y, de hecho, esa postura fue puesta sobre la mesa cuando el ministro Víctor Fayad visitó comisiones pidiendo apoyo al Consenso Fiscal. A pesar de que el pacto firmado con Nación permite subir impuestos, desde Mendoza ya se dijo que, por el contrario, la promesa sigue siendo bajarlos.

Víctor Fayad en la Legislatura explicando el acuerdo con el Banco Nación.jpeg En su última visita a comisiones, Fayad explicó también detalles del acuerdo con el Banco Nación.

Ahora, el proyecto del PRO asoma como una discusión para la segunda parte del año. Precisamente, el sector fue uno de los más críticos a principios de 2022, cuando se anunció el acuerdo con el Ejecutivo nacional y con el resto de los gobernadores. La provincia lo suscribió porque, entre otras cosas, le permitía renegociar su deuda con entidades nacionales, pero Omar De Marchi, cabeza del partido a nivel local, señaló sus puntos negativos y afirmó que se trató de una extorsión desde la Casa Rosada.

