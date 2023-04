El presidente del PRO mendocino se plantó y dijo que si intervienen el partido recurrirá a la Justicia

Por ejemplo: ¿qué ocurrirá con los demarchistas si desde el PRO nacional se decide la intervención? ¿Y qué pasará con territorios como Luján de Cuyo, donde Sebastián Bragagnolo -aliado y sobrino de De Marchi- quiere renovar su cargo en la intendencia?

Horacio Rodríguez Larreta Omar De Marchi en Mendoza.jpg Omar De Marchi junto al precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta. Muchos se preguntan qué pasará con la proyección nacional del lujanino.

"No hay posibilidad de intervención"

"No hay posibilidad de intervención, no hay ningún argumento legal en el cual se puedan sostener. Los referentes nacionales que pretendan hacerlo por no gustarle una decisión de una provincia tendrán que dar las explicaciones de por qué no respetan el federalismo", subrayó Martínez ante la consulta de UNO.

Y remató: "¿Eso mismo van a hacer cuando gobiernen?".

El diputado nacional separó la existencia de Juntos por el Cambio de la de Cambia Mendoza. Para su sector, son dos cosas separadas, lo que permitiría a De Marchi ir "por afuera" a nivel local y "por adentro" a nivel nacional, junto con Horacio Rodríguez Larreta.

"Juntos por el Cambio en Mendoza no existe y nunca existió por culpa del radicalismo. Lo negaron cuando era Cambiemos y gobernaba Mauricio Macri; lo negaron siempre que fue Juntos por el Cambio y mantuvieron Cambia Mendoza. Nosotros trabajamos para la unidad de Juntos por el Cambio a nivel nacional y siempre lo hemos hecho, pero no vamos a permitir que se lleven puesta a la provincia", añadió.

-En el bullrichismo insisten en que la intervención del partido es una posibilidad cierta...

-No hay argumentos para hacerlo. Y si lo hacen por la fuerza iremos a la Justicia, donde probablemente ganaremos. Admitir lo contrario es entregar el PRO al radicalismo en todo el país. En Mendoza no vamos a permitir eso.

Entre tanto, los detractores de Martínez aducen que su mandato como presidente del PRO ya está cumplido y que debió haber llamado a elecciones hace meses. "El partido está acéfalo", dicen. Obviamente, el entrevistado está muy lejos de esa opinión.

La incógnita de Luján de Cuyo

Otro de los enigmas es qué pasará con Luján de Cuyo en el caso de una eventual intervención del PRO local. En ese departamento, el intendente Bragagnolo quiere renovar su mandato y está dentro del partido en el que ahora cunden las discusiones, pero es a la vez aliado de De Marchi.

¿Podrían quitarle la estructura partidaria al actual jefe de la comuna si este se decide por apoyar a su mentor?

Martínez no se inmutó ante la descripción de ese contexto: "En Luján, Bragagnolo no tiene problema. Así lo marcan todas las encuestas y cada charla que tenemos con los vecinos. Es un gran gestor, un gran intendente y la gente lo valora. Y desde el PRO por supuesto que vamos a apoyarlo, porque eso es lo más importante. Hay que salir de la rosca política y acercarse a la gente".

