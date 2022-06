El plan de Fayad para recuperar ingresos es dar 60 cuotas a morosos de impuestos

"El Consenso Fiscal establece un tope de Ingresos Brutos para Servicios Personales para los grandes contribuyentes, y es eso lo que se va a reducir 0,25%. Esos contribuyentes pagaban un 5% y ahora pagarán 4,75%. También se eliminan la alícuota diferencial que teníamos para quienes compraban un vehículo en otra provincia", puntualizó el ministro de Hacienda. Entre esos contribuyentes aparecen obras sociales y prepagas, compañías de seguros, empresas de servicios y estudios contables entre otros.

Además de esas rebajas impositivas, Mendoza también eliminará el impuesto de sellado a los préstamos de inversión productiva y a los que tengan algún subsidio del Estado nacional o provincial.

El déficit anual

Sólo la primera reducción de Ingresos Brutos a esos grandes contribuyentes de Servicios Personales, le significará al Estado un déficit anual de $200 millones, lo que sumado a la caída de la recaudación que se registra desde la pandemia, los obligó a idear una forma de achicar la morosidad.

Flexibilizan un plan de pago para morosos post pandemia

Con el objetivo de incrementar la recaudación decidieron flexibilizar los planes de pago para los morosos de los impuestos patrimoniales, de automotor e inmobiliario, que hayan estado al día hasta el 31 de diciembre del 2019 y que luego como consecuencia de la pandemia hayan caído en mora. Para ellos se lanzará un plan de pago de 60 cuotas.

"La idea es recuperar a los contribuyentes que eran cumplidores y se cayeron en la pandemia. Por eso se van a estirar los planes de pago para ellos como un beneficio, pero no para los deudores crónicos", aclararon desde Hacienda.

Además esos deudores podrán optar por un plan de pago único, que hará un descuento sobre los intereses del capital que se adeuda de hasta el 25%.

Dureza con los deudores crónicos

A diferencia de las contemplaciones que buscan implementar para los deudores post pandemia, en Hacienda también se propusieron disciplinar a los deudores crónicos a los que por ley les impondrán intereses resarcitorios equivalentes a la inflación.

"El contribuyente que nunca pagó y evidentemente no tiene voluntad de pago no puede estar beneficiado, al contrario tiene que tener una tasa de interés resarcitoria que como mínimo siga el índice de la inflación, que es la forma en que esa deuda no se licue", blanquearon desde Casa de Gobierno.

La intención de que esa tasa se fije por ley, pretende eliminar los posibles beneficios discrecionales con esos deudores históricos.

