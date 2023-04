El peronismo mendocino ya mostró candidaturas y el foco se centró ahora en lo que decida Righi

alejandro bermejo senado.jpg Alejandro Bermejo, uno de los que suena para acompañar a Righi.

¿Righi va? ¿Con quién? ¿Y Félix?

Hasta este miércoles por la noche lo que iba a hacer Righi era territorio de conjeturas. Pero, en caso de que diera el sí, no se lo emparejaba con el sanrafaelino Emir Félix sino con otra figura conocida, el maipucino Alejandro Bermejo ¿Será?

Por lo pronto, trascendió que el lavallino habría viajado a Buenos Aires para mantener algunas reuniones con armadores pejotistas y alfiles de Casa Rosada, incluido el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi.

En tanto, desde el entorno de Félix -otro que sonaba como candidato a la gobernación por el "peronismo tradicional"- insistieron en que por cuestiones de salud el sureño no pensaba encarar una precandidatura a gobernador ni a vice. Hoy, es imposible que vaya con Righi, recalcaron. Eso sí: el sanrafaelino ve con buenos ojos que haya competencia en las PASO "con la mayor cantidad de propuestas posibles".

Igual Félix no lo puede evitar y sigue respirando política. Este miércoles hizo su propia visita a CABA para reunirse con Rossi en un cónclave donde probablemente no sólo se abordaron asuntos de gestión sino también de campaña. Es casi imposible no hacerlo.

Después de todo, Rossi ha explicitado muchas veces que le gustaría ser presidente; y es uno de los que suenan para encabezar la lista del Frente de Todos si Alberto Fernández decide finalmente dar un paso al costado.

emir felix 1.jpg Emir Félix, intendente de San Rafael. Dice que aunque le gustaría no integrará una fórmula para la gobernación por un tema de salud.

En suma, a mitad de semana el peronismo "tradicional" de Mendoza juega al misterio sobre lo que hará en los comicios.

Mientras, los que se paran en otros rincones del salón justicialista observan con atención, sabiendo que desde un costado de la sala los mira a todos una especie de sirena que no les deja de cantar: el frente La Unión Mendocina de Omar De Marchi, a la que le encantaría llevarse unos cuantos peronchos no kirchneristas.

Félix no se anota en esa movida. Repite que lo último que haría es irse con De Marchi sólo para ganarle al radical Alfredo Cornejo. El tiempo dirá si los demás piensan lo mismo. Ya se supo que al justicialista Jorge Omar Giménez, quien aspira a volver a la intendencia de San Martín, no le disgustaría un frente con el lujanino que se quedó sin el sello del PRO.

Los otros candidatos del peronismo mendocino

Por otra parte, el kirchnerismo mendocino anunció la presentación de la fórmula integrada por el ex intendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi, y el senador provincial Lucas Ilardo. Un combo con ying y yang para ir por la gobernación de Mendoza en las PASO.

La fórmula no es definitiva, pero les sirve a los K para trasmitir un subtexto a los otros "compañeros": "Si ustedes no se deciden, nosotros tenemos candidatos y le vamos a dar para adelante".

Parisi Ilardo.jpg Omar Parisi junto a Lucas Ilardo.

Como reveló en este diario la periodista Rosana Villegas, en la mesa chica de la conducción kirchnerista manejan tres escenarios: que los intendentes cierren toda posibilidad y decidan no participar en las listas para las próximas elecciones; que alumbren un acuerdo y puedan combinar dirigentes y conformar una fórmula mixta que conjugue un kirchnerista y un referente del PJ tradicional, o que decidan presentar en las PASO una fórmula puramente tradicional, sin ningún integrante K.

Todavía quedan varios días para la rosca política y seguramente los celulares de las principales figuras del PJ estarán al rojo vivo.

Pase lo que pase, otros que expresaron su deseo de ir por la gobernación fueron el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa; el ex director de Derechos Humanos, Alfredo Guevara, y el sociólogo Nicolás Guillén, referente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) que se inscribe en el Frente Elegí.

También se lanzó este martes Guillermo Elizalde, el delegado local del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Otro militante histórico del PJ con peso en Guaymallén y enrolado dentro del grupo Agendá Mendoza y del "albertismo" a nivel nacional.

Todes varones.

