En el PJ, todas las elecciones son indirectas, por lo que habrá que esperar correcciones; tachas y apelaciones si las hay, y otros trucos típicos de las internas. Pero hay consenso en que pasados los apurones y cabildeos de última hora, el ex intendente de San Rafael Emir Félix será el presidente del Partido Justicialista. La composición de la mesa ejecutiva será otra discusión. A Emir no le gusta gobernar en minoría ni en su casa. Lo que había era una cantidad de diferencias sustanciales para integrar el resto de la conducción. Dicen que el "humo blanco" y la lista única llegaron bien entrada la madrugada del domingo.

Peronismo mendocino: plata, se necesita

Ahora… ¿Cuál es el futuro de este peronismo que está fundido en todos los sentidos? Para la campaña electoral del año que viene van a necesitar USD 2,00 millones, por lo menos. “Dos palos verdes”, traducido a la sencillez de la diaria. Si Alfredo Cornejo decide atenerse al calendario electoral que en Mendoza fijan las leyes 8619 y 8967, las elecciones provinciales y municipales de renovación legislativa se harán en febrero (PASO) y abril de 2026. Otros sartenada de dólares... “Además, tenemos gastos de funcionamiento, como ocho empleados con muchos años de antigüedad” comentó un dirigente preocupado por la alcancía. El “No hay plata” pega fuerte en un peronismo en el llano, que no tiene gobierno nacional ni provincial, sólo algunos legisladores nacionales, siete intendentes, concejales y legisladores provinciales. Es decir, no tienen fuentes de financiamiento.

Pueden identificarse tres grandes sectores del peronismo local, más allá de la cuestión partidaria interna. El kirchnerismo que conducen Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo y que adscribe a Cristina Fernández de Kirchner; los intendentes que hacen su juego territorial y no tienen un jefe claro, todos lo son, y la CGT. Los movimientos sociales pesan menos, porque tienen escasa cantidad de afiliados al peronismo aunque manejen gente a través de los planes. Por eso era muy complicado que -pese a los amagues- el Movimiento Evita conducido por Lautaro Cruciani lograse “parar” una lista que cumpliese todas las formalidades de la Carta Orgánica, por no hablar de los dos millones de pesos que precisarían para presentar una nómina departamental, más tres millones de pesos la provincial. Y para llegar a la instancia “vamos por toda la provincia” tienen que armar listas en 14 departamentos. Todas estas condiciones son exigencias partidarias.

Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para que la Nación envíe los fondos para combatir la polilla de la vid.jpg Anabel Fernández Sagasti es la principal referente del kirchnerismo en Mendoza, y es apoderada de Cristina en la interna nacional del PJ.

¿Nadie quiere?

Este universo no entra en una mesa de siete personas y comisiones. Aunque los dirigentes no se desviven por conducir el peronismo. Por eso hay consenso en que Emir Félix -que está buscando reconstruir- sea el presidente. Además de ser un dirigente de peso, importante y representativo, nadie más quiere serlo. Los intendentes están con la cabeza en sus departamentos. Alguno será incluso presidente del partido en su distrito.

El cierre de la interna dejará enojados, pero nadie dejará de hablarse. Veamos una de las incomodidades. Los intendentes no son kirchneristas. Mucho menos, cristinistas. Pero el resurgir de CFK y el adelantamiento virtual del año electoral que ello significó, los pone en tensión con La Cámpora. “No es momento de tirar piedras” dice uno de ellos. El kirchnerismo mendocino está participando del proceso interno. Pero se quedarán afuera de la mesa provincial por decisión propia si no son invitados de honor.

Ahora, una vez que superen todo este proceso de recambio, los referentes miren a su alrededor y contabilicen armas y municiones para el futuro, deberán responder primero una pregunta central: ¿Cuál es la identidad de este peronismo? Vienen de una elección provincial muy mala en 2023, terceros del 14,73 % detrás de La Unión Mendocina, con fuga de dirigentes hacia los dominios de Omar De Marchi( algunos de frente, y otros de noche y en puntas de pie).

El peronismo pasó las elecciones 2023 dividido y desmotivado. Pero la fiebre no baja. Una encuesta reciente de Martha Reale de la que se difundieron una parte de los datos, los sigue ubicando como tercera fuerza, pero esta vez detrás de Cambia Mendoza, y de La Libertad Avanza, que crece como marca y ya puede ser un partido político. La Unión Mendocina está hibernando, de momento. Muy desdibujada sobre todo por los casos de corrupción que involucraron al ex intendente de Las Heras Daniel Orozco y la diputada suspendida Janina Ortiz.

Oposición a Milei, y a Cornejo... pero menos

Hay un ideario. El peronismo está “en contra del presidente Javier Milei”. Pero ¿son anti cornejistas? Esa bandera de oposición rabiosa al gobernador se las quitó De Marchi el año pasado. Algunos intendentes hablan y trabajan codo a codo con el gobierno. El lavallino Edgardo González, al que se le partió el bloque peronista del Concejo Deliberante local por ese alineamiento, es uno de ellos. “Nunca voy a dejar de ser peronista… ¿Qué quieren? ¿Que me pelea con el gobernador?” dijo hace poco en una entrevista en el programa Primeras Voces, que se emite en la primera mañana de Radio Nihuil. El intendente de Maipú, Matías Stevanato, estaba el viernes a los apurones con su lista interna departamental, porque dedicó las mejores horas del día a entenderse y trabajar con la secretaria de infraestructura de la provincia, Marité Badui. A cualquiera que le pregunte, Stevanato (uno de los posibles candidatos a gobernador en 2027), dirá “hay que trabajar para que estemos mejor”.

Alfredo Cornejo-obras publicas.jpg Foto política. El anuncio de obras que se harán con el dinero del resarcimiento de Portezuelo del Viento, fue la imagen política más importante de la semana.

Ni Stevanato ni el resto de los intendentes del PJ creen que este sea un buen momento para confrontar con el gobierno de Alfredo Cornejo. Mañana lunes empieza a “orejearse” el presupuesto provincial del año que viene (poco más de 4 billones de pesos, el doble que 2024) en plenarios de comisiones legislativas. Además, estamos en plena asignación de los fondos de Portezuelo del Viento, de los que ya se loteó la cuarta parte beneficiando a numerosos departamentos, incluso los gobernados por el peronismo.

Entonces… ¿Qué ADN le adjudicamos al justicialismo mendocino? Emir Félix querrá conducir una oposición nítida, con capacidad de maniobra para “bajarle línea” a los presidentes de los bloques legislativos del peronismo, que en general votan muchos temas en sintonía con el gobierno. Lo hicieron con la designación de jueces, y lo harán pronto con el cambio de un integrante del Tribunal de Cuentas. No importa, Félix lo primero que hará será ir a buscar a todos los peronistas incluso a su casa, o a la de los vecinos. No interesa quién está, quién se fue, o si son de Cristina, de Evita, de Perón, o de Milei, como los menemistas que se fueron a LLA y lanzan "La Carlos Menem" este lunes.

Candidaturas

El momento es propicio para ir hablando de candidaturas 2025 y eventualmente 2026, dicen los peronistas. Por eso el cierre interno partidario resultó arduo. Hay cargos electorales en juego

Primer dato: la presidencia de Emir Félix al frente del partido no le garantiza al sanrafaelino ser el principal candidato a diputado nacional el año próximo. Tendrá un “piso” interesante, pero el efecto “Boleta Única” hará que se le animen otros, sin necesidad de aparato partidario en el sur. Un dirigente desliza un resultado inquietante. “La Boleta Única cambia todo. Sólo necesitamos una buena productora de videos, un candidato decente, una tela verde de fondo, y la inversión en redes sociales” dice. Y agrega algo que el planetario político, de medios, la justicia y las organizaciones civiles de transparencia deberán vigilar. “Hoy con la Inteligencia Artificial podés fabricar cualquier cosa. Incluso hacer aparecer a Donald Trump con dos bailarinas tropicales en una cama, o grabar a alguien, subir eso a una página, y hacerle decir lo que quieras con su voz… van a ser unas elecciones difíciles…” pronostica.

Omar y Emir Félix y Omar Parisi.jpg Campaña. Emir y Omar Félix, junto a Omar Parisi, en un acto proselitista en 2023.

Las candidaturas codiciadas en 2025 serán al Congreso donde a la luz de las mediciones que hay, el PJ no tiene garantizado meter siquiera una banca. El año que viene, en diciembre, vencen los mandatos legislativos de dos de los tres peronistas que ocupan escaños en la Cámara de Diputados de la Nación: Adolfo Bermejo, y Liliana Paponet. Bermejo viene con garantía de fábrica, siempre mide bien. Pero está harto de que el partido lo use cuando las papas queman. El tercer diputado peronista es Martín Aveiro, que tiene mandato hasta 2027. A propósito del ex intendente de Tunuyán, a su sucesor Emir Andraos lo han sacado a pasear por la invitación que recibió para salir de gira económica y promocional a Europa y que promocionó de manera inadecuada en redes. Aveiro le pidió que la termine con el glamour del primer año de la intendencia, que los vecinos andan protestones y es difícil explicarle a la gente que la Municipalidad no puso un peso.

En algunos departamentos gobernados por el PJ hay internas. Al lavallino Edgardo González, los de Roberto Righi le hicieron rancho aparte en el Concejo. La intendenta de Santa Rosa y actual presidenta del partido Flor Destéfanis, tiene revueltos a sus ex aliados. En Maipú, Matías Stevanato viene con “pelota dominada” aunque de vez en cuando le aparecen un par de opositores internos. En el sur las cosas son más tranquilas. Nadie discute el liderazgo de los Félix (Omar, intendente, y Emir su antecesor), y Celso Jaque va administrando sus relaciones, muy enfocado a que en Malargüe haya minería y trabajo. Al final del día, es lo que importa. En La Paz, Fernando Ubieta viene con el frente interno controlado, lo mismo que Andraos en Tunuyán, con la salvedad de que le han aplicado “controles” para contener algún despiste.

¿El futuro? Aunque parezca increíble, los meses por venir del peronismo mendocino (que mal que les pese también integran la CGT, la CTA, los movimientos sociales) dependerán también de la estrategia política de Cornejo, respecto de unificar o no las elecciones, de cuánto se acerque a La Libertad Avanza, y de quién logre subirse al ring con el gobernador para disputar las renovaciones legislativas del próximo turno.

Como los equipos de fútbol que deben pelear el descenso, hay un momento en que el resultado final ya no depende de sí mismos. Algo parecido a lo que le pasa al peronismo mendocino.