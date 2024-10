Un sector del peronismo mendocino celebró que Cristina se perfile para conducir el PJ nacional

A pocos días de lo que fue el aval al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, norma en la que el peronismo buscaba sostener con la suma de las voluntades de la oposición en el Congreso, el referente histórico del PJ analizó: “Nuestro partido está muy adormecido, muy aletargado, y me parece que son tiempos en donde la militancia nos exige ponernos a caminar porque la gente en la calle está pidiendo una actitud más activa, más cercana”.

Adolfo Bermejo.jpg El diputado nacional Adolfo Bermejo dijo que, más allá de quién lidere el peronismo, tiene que primar la unidad.

La postulación de la expresidenta para las elecciones del 17 de noviembre sacudió al interior del peronismo, que hasta ahora tenía como única figura de cara a los comicios internos al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

El resurgimiento de Cristina como conductora del peronismo

La novedad la disparó otro de los líderes de La Cámpora, Eduardo "Wado" De Pedro, generando un sacudón en el movimiento que ve en CFK una figura difícil de soslayar de cara a lo que viene.

Y ahora el partido se encuentra acéfalo tras la renuncia de Alberto Fernández como conductor, luego del escándalo y la causa judicial que lo puso en la escena como agresor de su ex pareja Fabiola Yañez.

Bermejo, ligado a un espacio más conservador donde también suele ubicarse a los hermanos sanrafaelinos Emir y Omar Félix, agregó: “Hay muchos liderazgos que están guardados, que están callados que no asoman, que son tiempos de ellos y no aparecen y ante esta situación Cristina tomó la iniciativa de ponerse en marcha y creo que esto nos va a mover a todos para trabajar por un peronismo unido, independientemente de lo que pase con ella el día de mañana”.

“Yo no me posiciono a favor de ninguno de los candidatos nacionales. Hay que esperar cómo sigue la interna. Hoy estoy abocado a la unidad en la provincia. Hay muchos legisladores, intendentes y jóvenes que vienen en carrera y creo que es el momento de protagonizar estos nuevos tiempos y tenemos que hacerlo, independientemente de lo que pasa en Nación” (Bermejo).

Por último, subrayó: “Nosotros en Mendoza deberíamos tener un proyecto a futuro para llegar a gobernar la provincia y deberíamos tener la suficiente inteligencia y el interés de buscar los mejores cuadros que protagonicen estos tiempos y que acompañemos todos la unidad. Esto es lo que se necesita, unión, independientemente de quién la esté protagonizando”.

El peronismo salió tercera fuerza en las elecciones ejecutivas del 2023 y hace más de 8 años que no es gobierno en Mendoza.

Lo que les falta a los peronistas para organizarse en Mendoza

En su análisis, la senadora Anabel Fernández Sagasti hizo su balance y apuntó contra los intendentes que no respaldaron la fórmula Omar Parisi y Lucas Ilardo y jugaron fuerte para Omar De Marchi, quien logró el segundo lugar en la carrera por la gobernación.

Días atrás dijo, en declaraciones al programa "Séptimo Día" (Canal 7), que en el peronismo de Mendoza necesita mucha valentía para encarar cambios y lograr que la sociedad los vuelva a ver cómo una opción.

Anabel Fernández Sagasti.jpg La senadora Anabel Fernández Sagasti planteó una autocrítica sobre la situación del peronismo actual.

Por eso, recalcó que hace falta una figura con peso específico y se la jugó por el ex intendente de San Rafael, Emir Félix, para conducir el peronismo local, con un énfasis que habilita varias lecturas.

Sobre la postulación de Cristina, la senadora nacional afirmó: “Es la que mayor apoyo concentra; no el 100% porque eso no sucede en el peronismo ni en ningún lado".

"Hoy necesitamos liderazgos fuertes para ordenar hacia el futuro"

Finalmente, Lucas Ilardo, ex candidato a vicegobernador en Mendoza, se mostró muy entusiasmado con la candidatura de la líder kirchnerista.

Lucas Ilardo cierre de campaña elecciones 2023.jpg Lucas Ilardo, ex candidato a vicegobernador de Mendoza.

“Estoy muy entusiasmado como peronista y creo que Cristina es la persona indicada porque es quien tiene mayor aceptación dentro del peronismo y quien hoy está enfrentando con coraje y valentía las políticas de Javier Milei. Es quien representa más acabadamente un modelo antagónico al que plantea Milei y que además tiene una situación particular porque no tiene un cargo ejecutivo y puede dedicarse a este orden y organización que necesita el peronismo con todo ese tiempo y con su experiencia”, dijo el ex legislador provincial.

Y remató: “Quiero que todo el peronismo de Mendoza se una detrás este proyecto con la voluntad de ofrecerle una alternativa al pueblo”.