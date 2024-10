Anabel Fernández Sagasti se jugó por la postulación de Emir Félix como presidente del PJ mendocino

Y destacó: "Se lo dije a él y a todos los compañeros. Yo estoy para apoyar este proceso y la unidad no es un rejunte de referentes, sino que es unidad para discutir adentro cómo hacemos para reconciliarnos con los mendocinos, porque hace mucho que estamos tratando de dialogar con ellos y no nos miran".

El gesto de Sagasti puede interpretarse como un intento por tender puentes entre los diversos componentes del justicialismo mendocino, ya que los Félix se ubican en un espacio ideológicamente distinto respecto al kirchnerismo. El mandato, parece ser, es buscar la unidad.

La camporista aseveró que ese es el comienzo para sentar cualquier posición de los temas importantes y advirtió que el peronismo es el único que puede significar algún tipo de resistencia en el Congreso, "aunque hay muchas bancas en juego" el próximo año, en el que se llevarán a cabo las elecciones legislativas.

En una lectura alternativa, la mención a Emir por parte de Anabel aparece como una invitación a "poner la cara" en estos momentos complicados para la fuerza a la que ambos pertenecen. Máxime en una provincia donde Javier Milei y sus representantes obtuvieron un fuerte apoyo en las urnas.

Sagasti en 7D.jpg La senadora Anabel Fernández Sagasti visitó el programa político Séptimo Día y habló de la reconstitución del peronismo a nivel nacional y en Mendoza.

Haciendo un mea culpa del tercer lugar que consiguieron en los comicios en la provincia y la derrota a nivel nacional, Sagasti reconoció que hubo muchos errores y aseveró:

"Hubo discusiones que como gobierno no quisimos o no supimos dar. Una de las más importantes fue que había trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza. Lo económico era uno de los temas más importantes a abordar y no supimos o no quisimos hacerlo", disparó Anabel.

Respecto de la postulación de la expresidenta Cristina Fernández como conductora del PJ nacional, consideró que es una figura que concentra gran apoyo. "No todo -matizó-, porque eso no ocurre en el peronismo".

La autocrítica del peronismo mendocino

Frente al desafío de reconstituir un peronismo después del cuestionado gobierno de Alberto Fernández, la ex candidata a gobernadora remarcó: "Lo primero que hace falta es valentía, la valentía de decir lo que uno piensa y de llevar las ideas a las acciones".

Sobre la situación de Mendoza, Sagasti analizó que el gobierno provincial "hace agua por todos lados" y soltó:

"Cornejo ya no es el mismo. Ahora se está peleando con (Omar) De Marchi para ver cuál es el más mileista de los dos".

anabel fernandez sagasti.jpg Sagasti opinó que el peronismo necesita un dirigente contundente para rearmar el peronismo y dijo que Cristina Fernández cuenta con un gran apoyo.

En ese punto, también recordó que hubo dirigentes e intendentes que acompañaron lo que fue La Unión Mendocina y le aportaron votos al que fue segundo, "mientras otros nos quedamos adentro defendiendo las banderas del peronismo".

"Resulta que ahora los culpables somos 'los kukas', que nos quedamos; y resulta que la mitad jugó con De Marchi", se quejó.

La dirigente expresó que su sueño es que el peronismo vuelva a gobernar la provincia después de casi una década y que si bien le gustaría estar en un cargo ejecutivo: "Quiero ser parte de ese equipo desde el lugar que me toque".

La posición del PJ sobre la minería en Mendoza

La senadora puso un manto de dudas sobre el plan del gobierno provincial en la minería y se preguntó: "Minería es en San Jorge o en Malargüe, queremos saber un poco más sobre cuál es el plan, porque en Uspallata vemos que hay movilizaciones todos los días".

Sagasti dejó trascender que es posible que no exista licencia social en toda la provincia, que es en definitiva un objetivo a conseguir por Alfredo Cornejo. En ese punto, cuestionó la eliminación de los organismos de control como el Ente Provincial de Aguas (EPAS) y la designación de Gustavo Riera en el Tribunal de Cuentas. "La Legislatura está muy callada, mientras Cornejo se audita solo", cuestionó.