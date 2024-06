Anabel Fernández Sagasti consideró escandalosa a la Ley Bases y trabajará para que no salga

Centro de Estudio de Seguridad del peronismo de Mendoza.JPG Los objetivos del Centro de Análisis y Estudio de la Seguridad en Mendoza.

A su vez, desde el radicalismo cuestionaron la creación de esa entidad, criticando el rol que tuvo Garnica en la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV).

"No pudo implementar la licencia nacional de conducir en toda Mendoza. No había estadísticas. Dejo 5 alcoholímetros funcionando. Sin radares. Firmó convenios y no los implementó", arremetió, por ejemplo, el concejal sanrafaelino Leonardo Yapur.

Lo cierto es que, más allá de los efectos concretos que se viven en los barrios, la Seguridad sigue siendo un punto de conflicto entre el oficialismo y la oposición. La Comisión Bicameral de Seguridad estuvo más de un año sin funcionar a causa de estos chispazos y ahora el tema sigue en agenda, por lo que probablemente habrá nuevos choques.

"La Ley Bases" es un escándalo, dijo Anabel Fernández Sagasti

Fernández Sagasti señaló este lunes: "Tenemos expectativa de seguir trabajando para que la ley no salga y, a la vez, invitar al Poder Ejecutivo Nacional para que en lugar de insistir con una ley ómnibus, con muchos temas adentro, lo haga por partes. De ese modo podemos hacer aportes para tratar de que lo que se apruebe sea beneficioso para todos los argentinos".

En tono crítico, la senadora mendocina dijo que "lo que ha sucedido es escandaloso. Y cuando una ley es escandalosa en su cierre es porque hay gato encerrado y algo sucio huele contra los derechos de la mayoría de los argentinos".

Sagasti recordó: "Cuando terminó el tratamiento en comisión al oficialismo le faltaban tres firmas. Vino el jefe de Gabinete (por Guillermo Francos), que es de otro poder, y se encerró con tres senadores. Entonces salió el despacho al proyecto Ley Bases. Ya sabemos que a una le ofrecieron la embajada en París de la Unesco. Vaya a saber lo que les ofrecieron a los otros. Cuando la cosa huele mal, es porque está mal para la mayoría de los argentinos".

Del tratamiento de la Ley Bases que se viene en el Senado, contó que "vamos a tratar de que definan los votos dudosos y que no salga la ley. Repito: queremos pedirle al Ejecutivo que mande ley por ley, porque hay aspectos que se pueden mejorar y ser beneficiosos para los argentinos, pero no de esta manera, con trampas, con cosas que huelen feo. Sí, trabajando en leyes que puedan cambiarle la vida a la población en los próximos 30 años".

Anabel Fernández Sagasti y Marisa Garnica en la presentación del Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza,

Para Fernández Sagasti, "si el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sale como está, las mineras o las petroleras quedarán por en encima de cualquier derecho de los mendocinos. Por ejemplo, si a vos te falta agua y a las mineras también, la prioridad la tendrán las mineras. También le saca recursos a Mendoza con la eliminación o baja del Impuesto a los Bienes Personales".

Por último, la ex presidenta del PJ de Mendoza aludió a ley de movilidad jubilatoria aprobada en Diputados y que espera su trámite en Senadores: "Hay una cuenta que no se ha hecho. Lo que insume la movilidad jubilatoria que propuso Diputados es lo mismo que insume el Impuesto a los Bienes Personales. Es decir: si se deja Bienes Personales se va a poder pagar el aumento a los jubilados porque es el mismo porcentaje".

Y cerró: "No es que no hay de dónde sacar los fondos. O se está con la mayoría de los jubilados que están por encima de la línea de la indigencia o se están con las 800 personas más ricas del país".

