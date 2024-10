Emir Félix se posiciona como el ungido para presidir el PJ mendocino

►TE PUEDE INTERESAR: Impuesto Automotor e Inmobiliario: Fayad presentó cambios en el cálculo y mejores descuentos para cumplidores

Embed

"El Pj necesita no sólo resolver conflictos, también una cirugía que no es menor y al Emir le sobra experiencia de conducción para hacerlo", valoran desde el sector de los intendentes. El respaldo es tal que hasta el sector de Matías Stevanato se habría comunicado con Félix para ponerse a disposición y trabajar en su candidatura.

Hace poco más de una semana, la misma senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti blanqueaba en el programa Séptimo Día que ella respaldaba al sureño.

"Yo le dije a Emir que para mí es una de las personas que tiene autoridad dentro del peronismo, que no es intendente y tiene el tiempo que se requiere", admitió la legisladora.

Y destacó: "Se lo dije a él y a todos los compañeros. Yo estoy para apoyar este proceso y la unidad no es un rejunte de referentes, sino que es unidad para discutir adentro cómo hacemos para reconciliarnos con los mendocinos, porque hace mucho que estamos tratando de dialogar con ellos y no nos miran".

Flor Destefanis y Emir Felix.jpg Flor Destéfanis y Emir Félix en una imagen editada.

►TE PUEDE INTERESAR: Anabel Fernández Sagasti se jugó por la postulación de Emir Félix como presidente del PJ mendocino

En la búsqueda de los que se fueron

Ante todos esos respaldos, desde el PJ sanrafaelino eligen hacer silencio y construir apoyo por lo bajo. De hecho, luego de varias consultas, Diario UNO constató que ya hubo llamados y movimientos para repatriar a esos dirigentes que se fueron con La Unión Mendocina.

No sólo de los que fueron candidatos como es el caso de Jorge Omar Giménez, histórico ex intendente de San Martín, sino también de otros que se vieron seducidos por la estrategia electoral de De Marchi, aún cuando no aceptaran ser candidatos en su lista.

Es que en la construcción que está gestando Emir Félix hay lugar para todos, e incluso para algunos dirigentes que ya hace rato no tienen cargos, pero que vendrían a aportar experiencia, templanza y territorialidad y ostentan apellidos de peso en el PJ como son Eduardo Bauzá y Daniel Cassia.

Por ahora, esa mentada unidad a la que aspiran en el PJ sólo se vería empañada por la intención del Movimiento Evita de competir con su propia lista. Ese movimiento, que tiene bases más sólidas en Las Heras, pero que también posee ramificaciones en Guaymallén y Capital.

Una semana atrás, Lautaro Cruciani, secretario general del Movimiento Evita, se lanzó como candidato a presidir el PJ y pidió potenciar el partido para que vuelva a tener un rol preponderante como oposición.

El dirigente aseguró que presentarán listas en la mayoría de los departamentos, pero en el seno del partido creen que su espacio se lanzó así para disparar la discusión de quiénes ocupan lugares de influencia dentro del PJ.