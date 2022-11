El peronismo dilata la oficialización de la lista con Flor Destéfanis como candidata a presidenta del PJ

Esto es porque el plazo para la presentación de listas para las elecciones del peronismo vencía anoche a las 00 pero no se llegó a lograr el consenso necesario para rellenar el resto de los cargos de la lista Unidad Peronista entre los kirchneristas (Unidad Ciudadana y La Cámpora) y los intendentes que están por fuera, particularmente Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael), que a su vez presentaron listas para competir en sus departamentos.

Así, mediante la Resolución Nº 01/2022, la Junta Electoral del Partido Justicialista de Mendoza resolvió dar lugar a una prórroga hasta las 12 de este martes 1 de noviembre. Aunque incluso podría volver a extenderse.

Emir Félix junto al gobernador Rodolfo Suarez.jpg Emir Félix, uno de los intendentes que va por fuera de Unidad Ciudadana y de La Cámpora, el sector del peronismo que impone a Flor Destéfanis como candidata a presidenta del PJ provincial.

Se acorta el tiempo para la presentación de listas en el peronismo mendocino

Si bien el cronograma electoral del Partido Justicialista señalaba que hasta el 31 de octubre a las 24 había tiempo para presentar las listas que participarían en la elección, la Junta Electoral resolvió hacer lugar al pedido de prórroga de Unidad Peronista y extender el tiempo hasta este martes.

La solicitud del apoderado del espacio fue una prórroga hasta las 10 de este 1 de noviembre, aunque las autoridades electorales resolvieron que sería "prudente" hacerlo hasta las 12. A esa hora deberán presentarse las listas digitalmente mientras que en papel hay tiempo hasta las 16.

Entre los argumentos que se vertieron oficialmente figuran que "la presentación efectuada por el apoderado de la lista Unidad Peronista tiene total sentido, toda vez que la digitalización de toda la documentación implica una labor extra que puede demorar la presentación de las listas".

Y que la "prórroga de horas a otorgar no modifica ni cercena ningún derecho a los afiliados y afiliadas del Partido, sino todo lo contrario, ya que se extiende el plazo para poder llevar adelante las presentaciones".

Sin embargo, según cuentan desde el seno del peronismo, el pedido de prórroga se dio, no solo porque no se llegó a completar la lista, sino ni siquiera están definidas las dos vicepresidencias.

De hecho, si bien el plazo por resolución se vence a las 12, es problable que se pida una nueva prórroga para pasado el mediodía. Lo que sí se dejó en claro desde la Junta Electoral es que el resto del cronograma electoral no se modificará.

Mientras que las elecciones están previstas para el 11 de diciembre, este martes a las 24 se vence el plazo para la presentación de las listas para las autoridades de la Juventud, provincial y departamentales. El próximo miércoles, en tanto, quedarán oficializadas las listas o frentes (lo que se daría en algunos departamentos).

El PJ disidente lanza un nuevo espacio y promete ir a las PASO

El sector que lidera Guillermo Carmona y que promovía la candidatura de Matías Stevanato a la presidencia del PJ se bajó de la competencia interna para estas elecciones pero aseguró que se presentará en las PASO del 2023.

El propio Carmona anticipó que el 17 de noviembre, en el Día de la Militancia, este grupo de dirigentes (que incluye a Fernanda Lacoste, Rafael Moyano y Mariano Martínez) lanzará una nueva línea, por fuera de La Cámpora y del ciurquismo.

Habrá que esperar para saber qué harán Roberto Righi y Emir Félix, dos intendentes que abiertamente apoyaron la candidatura de Stevanato para ir en contra del kirchnerismo y que se enteraron de su decisión de no participar poco antes de que la hiciera pública a través de las redes sociales. De hecho, este lunes ellos sí presentaron listas en sus departamentos, Lavalle y San Rafael, para competir en las elecciones del PJ y son reacios a participar de la lista de "unidad" que proponen La Cámpora y Unidad Ciudadana a nivel provincial.

"Dejo en claro que soy un constructor de unidad y no de imposiciones", había dicho Stevanato en una carta con la que comunicó su decisión de no participar de la elección partidaria.

"No me verán como un abanderado de las divisiones en el Justicialismo. Es por ello que he tomado la decisión de no participar en esta disputa", siguió el maipucino.

En medio de estos dimes y diretes y el cierre de listas del PJ, se coló la negociación por el Presupuesto 2023 y la posibilidad o no de darle el endeudamiento en dólares al oficialismo.

Justamente Matías Stevanato juega un papel trascendental en ella. El Gobierno apuntó a beneficiar a Maipú con una de las obras que requiere financiamiento en dólares por lo que se metió en el bolsillo los votos de los legisladores maipucinos (2 diputados).

Lo mismo hizo el oficialismo con la promesa de agua para Lavalle (1 diputado) y con el acueducto para San Rafael (3 diputados).