El paro de los judiciales activó una cumbre entre Garay, Mema y Fayad

La decisión se sustenta en dos aspectos. Uno: a los judiciales no les darán ni un punto más no ser injustos respecto de los demás gremios estatales que acordaron en paritarias. Dos: no hay más plata para ofrecer.

judiciales poder judicial paro.jpg La huelga de los judiciales.

Acampe y protesta de los judiciales

Este miércoles al mediodía, mientras los empleados judiciales montaban un acampe con carpa y todo en el cuarto piso del Palacio Judicial, Garay recibió a Marcelo Fekonja, del gremio de los funcionarios judiciales. Cinco minutos, no más.

Suficiente como para que Garay le anticipara de la reunión de la tarde con ministros del Ejecutivo y para que Fekonja se retirara, lo informara a su gente y revalidaran todos que seguirán de paro hasta el 31 de mayo, aunque atentos a novedades.

A quienes instalaron la carpa -el gremio de los empleados- la Corte no tiene pensado recibirlos.

El ambiente, ya caldeado de por sí, debido a lo extenso del conflicto salarial, se recalentó aun más cuando los judiciales supieron que la presidencia de la Corte había firmado la resolución 40.758 -fechada el 14 de mayo- que legitima el descuento del 30 de abril para 1.067 empleados y funcionarios que hicieron paro. Día no trabajado no se paga, quiso decir el documento.

Semejante cantidad de huelguistas a los que no se les pagará la jornada no trabajada demuestra que el paro, al menos en aquella jornada, fue fuerte e impactante. En el bolsillo se sentirá a fines de junio, cuando se les pague el sueldo de ese mes.

