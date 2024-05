Judiciales acamparon en el piso de la Corte para reclamar por el descuento de un día de paro

►TE PUEDE INTERESAR: Por el paro de judiciales, la Corte suspendió las audiencias penales en causas sin detenidos

Judiciales, de paro y acampe

Al gremio le llegó la resolución de presidencia Nº 40.758 del 14 de mayo que da cuenta de que personal de las cuatro circunscripciones judiciales no prestó servicios en forma normal y habitual el 30 de abril; y por tanto comunicó que se procederá al "no pago de haberes, con pérdida del suplemento por Presentismo e ítem Asistencia Perfecta por no existir contraprestación laboral".

Sobre la decisión, Babillón aseguró que "no corresponde porque la patronal se retiró de la mesa paritaria. Y en todo caso la sala administrativa tendría la potestad para dictar la resolución".

Además, argumentó: "Para producir un descuento tiene que existir una resolución fundada legalmente con actos útiles previos necesarios".

El secretario sindical aseguró que se quedarán acampando en la Corte hasta que los ministros se reúnan en pleno: "Puede ser hoy, mañana, el lunes, acá vamos a estar".