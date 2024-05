Los judiciales votaron a favor de extender el paro una semana más tras el aumento salarial por decreto

En total, el paro ya afectó más de 30 días laborales en lo que va del 2024.

Los empleados judiciales hicieron una asamblea este lunes en el Poder Judicial, a metros de la Casa de Gobierno.

La asamblea de este lunes

En la mañana de este lunes, cientos de trabajadores se reunieron en la explanada del Poder Judicial, a metros de la Casa de Gobierno, y en asamblea definieron seguir con el paro por lo menos una semana más.

Emanuel Aciar, secretario del gremio de los judiciales, expresó que "el sector no recibió ninguna recomposición salarial desde la última revisión, que fue en febrero. La Procuración y la Corte siempre dan números erróneos. Si la Justicia no estuviese paralizada el gobernador no hubiese sacado un aumento por decreto, no hablarían de suspensión de audiencias, el colegio de abogados no hubiese hecho una presentación y tenemos también información que los magistrados se van a quejar porque su trabajo se ve paralizado, los plazos se empiezan a vencer, y la Justicia hace 2 semanas que está paralizada".

Sostuvo que en la zona Este las comunas de La Paz, Junín, Rivadavia y Palmira no tienen en este momento oficina fiscal para que la gente vaya a hacer una denuncia por algún delito. "La Justicia está realmente paralizada", insistieron los representantes sindicales.

Un "palito" para la Corte

Aciar sostuvo: "Venimos pidiendo mesa de discusión seria desde fines del año pasado, tenemos que solucionar este problema porque hablar del 10% calculado a enero o diciembre simplemente es mentirle a la sociedad. Realmente nos llega un impacto en el bono de sueldo del 8 o 9% lo que profundiza la crisis del sector judicial".

La protesta comenzó por calle España, pero luego los judiciales se trasladaron hacia calle Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen.

Agregó: "La sociedad cree que estamos bien, pero la mitad está por debajo de la línea indigencia, otro sector por debajo de la línea pobreza y ninguno alcanza la canasta básica".

"Para nosotros es fundamental discutir con nuestra verdadera patronal que es la Corte, la que nos hace los descuento, nos asigna las tareas, nos dice qué hacer, nos da las clases y demás. Pero la Corte desde el 2005 se esconde para no sentarse a hablar de sus propios empleados", puntualizó el gremialista.