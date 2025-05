El papa León XIV, un elegido de Francisco: la cercanía de Robert Prevost con su antecesor argentino

papa francisco robert prevost papa leon XIV.jpg El papa Francisco y Robert Prevost, nuevo papa León XIV, mantuvieron una relación de extrema confianza.

En el Vaticano, el papa Francisco lo designó miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y de la Congregación para los Obispos en 2020, además de administrador apostólico de la diócesis del Callao.

"No podemos parar, no podemos retroceder", dijo Robert Prevost, ahora papa León XIV, hace apenas un mes.

Ya en 2023 fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Todo por decisión de Francisco.

La fuerte relación del papa León XIV con el papa Francisco

Apenas un año después de asumir como papa, Francisco nombró a Robert Prevost como obispo de Chilcayo, en Perú. Desde entonces, se volvió uno de los hombres de confianza del argentino.

Esta cercanía y su impronta latinoamericana hacen suponer que León XIV seguirá el legado del papa Francisco.

"No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años", dijo, de hecho, el mes pasado a Vatican News.

"El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente", añadió el ahora papa León XIV, tal como entendía el papa Francisco.

papa francisco robert prevost papa leon XIV (1).jpg Robert Prevost junto al papa Francisco. El argentino lo designó obispo y cardenal y fue uno de sus hombres de confianza. Hoy, es el papa León XIV.

El legado del papa Francisco

Robert Prevost y Jorge Bergoglio se conocieron en Buenos Aires. Compartían su visión sobre los pobres y los migrantes. “Es el menos estadounidenses de los estadounidenses”, lo calificó el diario italiano La Repubblica al dar a conocer su perfil latino y misionero.

Prevost, hoy papa León XIV, decía sobre Francisco que era “un hombre que quería vivir el Evangelio con autenticidad, con coherencia”.

De su legado, destacó su ímpetu por “una Iglesia pobre, que camina con los pobres, que sirve a los pobres”.

Tras la muerte del papa Francisco, el cardenal Prevost, hoy papa León XIV, aseguró que aún quedaba "mucho por hacer" en la transformación de la Iglesia.