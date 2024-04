El nuevo esquema de poder favorece a Cornejo y obliga a Petri a tomar una decisión

También lo ayuda ser tremendamente hiperactivo -con correlato en las redes para no perder esa cosa intergeneracional de su popularidad- y el hecho de que como figura política es todavía muy novedoso. El asunto es lo bien que ha capitalizado esa potencia: se habla de él en el exterior como quizás no se habló nunca de otro presidente argentino. Y puede lanzarle guiños fulgurantes de buena sintonía a la administración Biden (demócrata), aun cuando todos saben que ansía la victoria de Donald Trump a fin de año. Milei no se detiene en esas contradicciones, fundamentalmente porque ni siquiera las ve como tales. Más bien al contrario.

Pero lo extraño del escenario político va más allá de esa importancia presidencial. Estamos realmente en un esquema que desconcierta a los entendidos. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo que pare un poco la mano con la motosierra y que su política fiscalista no pierda la perspectiva social (en cuanto a asistencia y jubilaciones). O sea, el propio FMI le aparece por izquierda a un presidente argentino y le pide menos ortodoxia en su programa. Es realmente raro.

En ese sentido, igual, hay que aclarar dos cosas: lo primero es que el libertario, otra vez, está simplemente cumpliendo con algo que ya anunció. En la mismísima campaña presidencial dijo que con Washington no iba a tener problemas porque su ajuste era todavía más duro que el que pedían ellos. Y evidentemente no mintió.

Javier Milei.jpg Hasta el FMI le pide al Presidente que desacelere el ajuste. Pero él avisó cómo era su plan.

Lo segundo es que el Fondo ya había mostrado señales de reblandecimiento con la Argentina en el último año, cuando le perdonó en distintas oportunidades no haber cumplido con las metas pactadas ( algo que hizo que Juntos por el Cambio, cuestionablemente, pidiera ciertas represalias). Además, a eso se suma que el director del Hemisferio Occidental y encargado del país, el chileno Rodrigo Valdés, es conocido por su perfil gradualista.

El esquema de poder es cambiante y extraño. Es cierto que es lo que se esperaba para la época posterior a la polarización Macri - Cristina: que surgieran formas y líderes nuevos, pero probablemente nadie se esperaba "este" tipo de política en el país y menos con estas repercusiones: tan rupturistas que hasta han puesto en duda históricas concepciones de la democracia, del rol del Estado, de las ideologías básicas y de las identidades del PJ y la UCR. Y tan extraña como que catapulta alianzas políticas impensadas o muy llamativas, como las de varios peronistas que por estas horas analizan cómo acercarse a su otrora enemigo Martín Lousteau (veremos gestos aún más desconcertantes por estos años), o como las posibilidades intactas del propio libertario, que si juega bien sus cartas con Juntos por el Cambio y los dialoguistas, pasará a ser el dueño de dos de los tres tercios de los que hablaba CFK el año pasado. Un esquema de capital político -y sobre todo parlamentario- que puede marcar a fuego los próximos años.

Cornejo y Mendoza en la Argentina inédita

Esta nueva conformación política tiene elementos que le sirven a la segunda gestión de Cornejo. Le sirve, por ejemplo, el gesto de profunda austeridad que desplegó la Casa Rosada en el país. Es una diferencia grande con lo que pasó entre 2019 y 2023, cuando Rodolfo Suarez tuvo que combatir y contrastar contra un gobierno peronista que, muchas veces amparado en la total discrecionalidad para repartir dinero o imprimirlo, le espetaba no ser lo suficientemente "dadivoso" en términos salariales o de asistencia social.

Ahora no sólo hay una sintonía en la forma de administrar, sino que además Cornejo hasta se ha dado el gusto de correr por izquierda al ultraliberalismo de Milei "Esto el mercado no lo hace; lo hace el Estado", dijo, entre otras frases similares, mientras inauguraba una obra hídrica días atrás.

En la última semana el gobierno local comenzó a lograr uno de los objetivos que mantiene desde hace tiempo: profundizar su injerencia en los temas nacionales y, en este caso, particularmente en los que tienen que ver con la gestión. Y lo hizo de la mano de uno de los tópicos con los que hace rato sabe que puede "entrarle" a la administración Milei: justicia y seguridad, el rubro al que el sancarlino quizás le dedicó la mayor parte de sus reformas en su primer gobierno y por donde tiene un activo esencial en Buenos Aires, su buena relación con Patricia Bullrich.

Ese puente permitió acercarle cambios al Código Penal pensados en Mendoza a la ministra y así alzarle el perfil al sello de la gestión. Pero también habilitó dos anuncios que pueden ser incluso más vistosos que eso: uno es que Mendoza tendrá un centro de inteligencia regional de la Policía Federal -e implicará la llegada de más efectivos de esa fuerza a trabajar en la provincia- y el otro es que en junio se hará en estas tierras la reunión del Consejo de Seguridad Interior, con ministros de todos los gobernadores presentes.

Cornejo -Bullrich 2 (1).jpg Cornejo y Bullrich se reunieron este jueves, con al menos tres ejes clave para la gestión en seguridad. Gobierno de Mendoza

Puede parecer menor, pero la puja que hicieron Córdoba y CABA para ser ellos los que lo albergaran hicieron que Mendoza tambaleara como posible anfitriona. El jueves Mercedes Rus, Néstor Majul y el propio Cornejo pulsearon hasta el final para no perder esa breve batalla. Y Bullrich un poco les facturó para más adelante haberles hecho ese guiño.

Cornejo le toma el tiempo a Milei. En primer lugar, es sabido que coincide con sus lineamientos básicos, y en segundo, el sancarlino entiende que a quienes se le han puesto en contra al Presidente, la jugada no les ha rendido. Por ahora está alineado, sin grandes críticas, pero con reclamos administrativos que tampoco esconde y que también demarcan su perfil ante la Casa Rosada.

Es como si hubiera encontrado el lugar preciso donde ubicársele al libertario. Algunos le piden más vehemencia en esa postura, pero basta ver los magros resultados y cómo se acercan a su techo político los peronistas críticos, el propio Axel Kicillof o el radical Lousteau. La clave parece ser, como casi siempre lo es, no estar en ninguno de los extremos: ni arrastrándose por ser parte del oficialismo, como están haciendo algunos dirigentes del PRO, ni declarándole la guerra al Presidente como algunos gobernadores peronistas.

Eso sí, trato preferencial por ahora no hubo. Los funcionarios mendocinos casi no le conocen la cara en persona al economista y hasta ahora los ha recibido sólo Guillermo Francos, que todos los días demuestra tener más buenas intenciones que poder real. En el Barrio Cívico no pierdan las esperanzas de que en algún momento la Casa Rosada haga una discriminación: no pueden ser tratados por igual los que ponen palos en la rueda y los que quieren dar gobernabilidad, piensan. En algún punto esa forma genérica de tratar a los gobernadores tiene que cambiar.

Sería lo lógico. Pasa que lo lógico y Javier Milei no siempre van de la mano.

Petri crece

Este nuevo esquema de poder tiene otro punto de importancia para Mendoza. Es el crecimiento de Luis Petri. De los anotados para el 2027 es sin lugar a dudas el que más ha crecido en los últimos cuatro meses, subido a una gestión que arrancó indiscutiblemente bien en la opinión pública. Precisamente en ese sentido, esta semana un sondeo de Opinaia reveló que es, junto con Bullrich, de los dos funcionarios con mejor imagen en toda la gestión.

Eso es una parte. Por fuera de ello, es claro que Milei le ha dado alas: desde los elogios de los últimos días en Ushuaia hasta hitos políticos mucho más profundos, como el hecho de que es el mendocino que más funcionarios ha puesto en el Gabinete y que le dieron una dependencia de altísima territorialidad y capilaridad como la ANSES. ¿Es un espaldarazo para que construya de cara al futuro? Muchos en la provincia no tienen ningún tipo de duda de que es así.

Luis Petri Javier Milei.webp Selfie. Petri se fortalece de la mano de Milei.

Y las elecciones ya se empiezan a jugar. En Buenos Aires, los rounds de estudio dentro de las coaliciones ya se hacen pensando en quién tendrá más nombres en las listas y en qué lugares los pondrán. Hay cerebros libertarios que están en la misma sintonía. Y ahí surge un tema no menor y que Petri tendrá que definir para adelante, sobre todo ahora que tiene las acciones en alza: ¿dónde va a jugar?

Hoy para buena parte de la ciudadanía, Petri tiene mucho más perfil de referente en La Libertad Avanza que de hombre del radicalismo; una fuerza política a la que no parece hacer ni la más mínima mención jamás. Al contrario: es un rival declarado del presidente del partido a nivel nacional. ¿Cómo afectará eso a su perfil político en Mendoza y en relación a las hipotéticas elecciones, primero, del 2025?

Hay pistas, pero no es tan fácil interpretarlas a falta de tanto tiempo para las definiciones. Petri no es de los propios, eso sí. No es cornejista. Y además el ala del gobernador dentro de Cambia Mendoza ya parece tener su propia interna más o menos preasignada: con Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez (hoy más alejado) como principales inscriptos. ¿Y si Petri empezara a jugar por afuera del frente que se creó en 2015? El año pasado su principal activo político fue justamente el contrario: no irse y pelear por dentro hasta donde le diera.

Y casi le da para un batacazo histórico.

Quizás su nuevo capital político lo obligue a una reversión de esa estrategia.

