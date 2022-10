El mendocino Álvaro Martínez responsabilizó a Javier Milei por la nueva tasa en los pasajes aéros

tuit alvaro martinez milei pasajes de avion.jpg El tuit de Álvaro Martínez que formó parte de una ola de críticas de Juntos por el Cambio hacia Javier Milei.

Los diputados mendocinos del PRO y la UCR votaron en contra del artículo 121 que crea una tasa extra en los pasajes aéros para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

"Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria", indica el articulado.

Javier Milei contra Juntos por el Cambio

La respuesta de Álvaro Martínez en la redes sociales llegó luego de que el líder de La Libertad Avanza ninguneara a Juntos por el Cambio llamándolo "Juntos por el Kargo" asegurando que, por culpa de este partido, "los KKs nos vuelven a empomar".

Se refirió así Milei a la aprobación en general que logró el oficialismo del proyecto de Presupuesto 2023 presentado por Sergio Massa con el voto de buena parte de la oposición.

Ante esta acusación de Milei, Martínez recogió el guante y culpó al libertario, y a otras dos diputadas, de la creación de la nueva tasa a los pasajes aéreos que finalmente se dio. Entienden en JxC que de haber estado presentes estos diputados en la sesión, se hubiera empardado al menos la votación.

"Aunque JxC esté solo, vamos a seguir peleando en contra del kirchnerismo", aseguró Martínez.

En la misma línea se expresó el titular de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro: "La oposición unida, la que defiende la Constitución y la República, logró que el Congreso no delegue su facultad de establecer derechos de exportación (retenciones) ¿Dónde estaban los diputados libertarios para frenar al kirchnerismo?", se burló el legislador.

"Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan, pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No se si son cómplices o irresponsables", se despachó Paula Oliveto, también de Coalición Cívica-ARI, a través de sus redes sociales.

Fernando Iglesias, a su parte, arremetió con dureza contra los libertarios y seguidores que acusan al PRO de "tibios".

"Perdimos la votación de los artículos 120 y 121 por tres votos y por uno. Crean la Tasa de Seguridad de la aviación. Misteriosa ausencia de los libertarios defensores de la baja de impuestos. Sus seguidores nos echan la culpa y nos acusan de tibios #LaLocuraEsTotal", tuiteó.

De cuánto es la nueva tasa a los pasajes aéreos

El artículo 121 que crea la tasa dispone gravar los pasajes con un monto fijo que será determinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El valor sería de unos $250, equivalentes al 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA.

Esta nueva tasa afectará tanto a los de vuelos internacionales como de cabotaje.

Así fue el voto de los diputados nacionales al artículo del nuevo impuesto a los pasajes aéreos