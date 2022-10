Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto 2023 pero no logró que los jueces paguen Ganancias

►TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Mendoza debatieron el Presupuesto 2023 en una noche candente

La UCR y Evolución Radical acompañaron en general y plantearon observaciones en la votación en particular. La Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los diputados liberales ya habían adelantado su voto en contra, en tanto que esta mañana el PRO se abstuvo mayoritariamente en la votación en general.

El proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.

Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1%, y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.

Para conseguir el ajustado quórum de 130 diputados, el Frente de Todos contó con la ayuda del interbloque Provincias Unidas, una parte de Evolución Radical, los dos miembros del bloque SER, los dos diputados socialistas de Santa Fe y cuatro legisladores de la UCR (Jorge Rizzotti, Miguel Bazze, Víctor Hugo Romero y Martín Arjol).

En cambio, el grueso de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica no colaboraron con ese objetivo y recién bajaron al recinto con la sesión comenzada.

Lisandro Nieri: En el Gobierno "son mas peligrosos sin presupuesto

El diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri fue muy ilustrativo al señalar las razones por las cuales el radicalismo acompañará la iniciativa. "Lo mejor es que este Gobierno tenga el presupuesto, nosotros no lo vamos a obstruir. Porque son más peligrosos sin presupuesto, tienen más discreción y se victimizan", consideró el mendocino.

Por su parte, Martín Tetaz (Evolución Radical) aclaró que no le gusta este presupuesto, pero destacó que es "menos malo que el que había llegado originalmente al Congreso".

Ponderó en ese sentido que desde su fuerza política le pidieron al oficialismo incluir una "cláusula gatillo" que obligue al Poder Ejecutivo a enviar una ampliación presupuestaria el año que viene si la inflación y la recaudación superan las proyecciones consignadas en la iniciativa, propuesta que fue concedida. El economista también valoró que se pidió "bajar impuestos a la clase media sobre gastos en educación" y también fue aceptado por el oficialismo.

"Este presupuesto no me gusta, refleja la expresión legal que resume el programa económico de un gobierno que a mí no me gusta, pero también en cierto que el Gobierno nacional tiene derecho a tener su herramienta principal de gestión", indicó.