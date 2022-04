El intendente Raúl Rufeil acordó con el ministro de Seguridad sumar más policías en San Martín

En los últimos días, el intendente saltó al primer plano de la política provincial porque hizo propio el reclamo de muchos sanmartinianos, quienes desde el fin de las restricciones sanitarias perciben un aumento sostenido de la delincuencia.

Raúl Rufeil, uno de los alfiles de Cornejo para conquistar comunas justicialistas. Raúl Rufeil es médico de profesión.

La modalidad de los robos

"La modalidad más común es que los feriados o los domingos, cuando la gente sale a visitar a sus familiares, ingresan a los hogares ladrones que han hecho una inteligencia previa. Y no quiero estigmatizar a nadie, pero tengo la impresión de que vienen de otros departamentos", describió el entrevistado.

Ante la multiplicación de delitos, "los vecinos canalizan directamente sus problemas con el ejecutivo municipal" -explicó Rufeil-; aunque la seguridad no sea responsabilidad directa de la comuna.

Por eso el pedido y el posterior cónclave con los representantes de la Provincia.

-¿Es más difícil reclamar cuando se comparte signo político con el oficialismo provincial?

-Mire, yo vengo de la salud (nota del r.: es cirujano infantil) y tengo ideas definidas sobre esto: a ver si un día los argentinos aprendemos que las políticas públicas en seguridad, en educación y en salud deben tener continuidad y coordinación.

-La seguridad, particularmente, suele estar cruzada por debates ideológicos, partidarios, jurídicos...

-No debería pasar por la bandera de ningún partido. La oposición no tiene que armar bandera de esto porque yo sea oficialista. Sencillamente estoy escuchando a los vecinos y es mi obligación darles una respuesta. En ningún momento dije que el ministerio de Seguridad fuera ineficiente ni nada parecido.

Del diálogo entre la intendencia y el Ministerio de Seguridad participaron, además del intendente y Levrino, el director general de Policía, Marcelo Calipo; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul.

Raúl Levrino allanamientos en Ciudad.jpg De izquierda a derecha: el director de la Policía, Marcelo Calipo; el ministro Raúl Levrino y el subsecretario Néstor Majul.

Raúl Rufeil quiere que Gendarmería esté en la calle

Si bien el intendente reconoce que "la trama social está deteriorada" y eso deriva en mayores niveles de delincuencia, simultáneamente demanda soluciones rápidas.

"Coincido con que hay que tener una mirada de futuro, mejorar la integración de diversos sectores, etcétera. Pero tenemos el problema aquí y ahora. No es solamente el porvenir: el crimen nos toca acá, en nuestros barrios. Y lo que hay que hacer es dar un paso adelante y resolverlo", enfatizó el radical.

Y siguió: "¿Acaso es justo que en un instante se queden con los ahorros de toda una vida? ¿O vamos a darle importancia al delito solamente cuando hay una muerte violenta? Hace falta sacar más efectivos a la calle, no sólo de la provincia sino también de la Policía Federal y de Gendarmería".

Aún no se han difundido cifras precisas sobre la política que se implementará. Se habla de coordinar el funcionamiento de cámaras de seguridad y de dinamizar el trabajo entre policías y preventores. Será cuestión de ver si en las próximas semanas la gente de a pie detecta algún cambió en la situación.

El debate sobre los recursos

En el Este, entre tanto, el ánimo sigue inquieto. Son muchos los que aseguran que, si se analiza la cantidad de uniformados respecto al número de habitantes, la proporción es mucho menor que en el Gran Mendoza. Lo mismo con los fiscales de instrucción.

En ese sentido, el caso de Palmira es notable. Su trama urbana abarca a más personas que los departamentos de Santa Rosa y La Paz juntos; y sin embargo la ciudad tiene una única fiscalía que no abre durante los fines de semana y -aseguran- tampoco tiene turno noche para atender las necesidades de más de 30.000 ciudadanos y ciudadanas.

Rufeil destacó: "Son vecinos. No son meros habitantes, porque el habitante sólo está en un lugar. Ellos son vecinos con derechos y obligaciones. No puede ser que ahí tengamos un único lugar para hacer denuncias. Dicen que se pueden hacer online, pero no todo el mundo en esta zona tiene conectividad".

