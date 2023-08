El impacto de Javier Milei en la política mendocina y los arrebatos del desencanto

milei en mendoza 1.jpg "Rugió la bestia en medio de la avenida", dice "Panic Show", canción de La Renga de la que se apropiaron los libertarios.

La UCR comenzó a pasar página el lunes mismo. Hubo un encuentro con los candidatos al Congreso, intendentes y autoridades del partido. Fue a su vez el punto de partida para una serie de reuniones que se hicieron a lo largo de la semana. Algunas fueron en calle Alem y tuvieron entre los convocados al presidente del partido, Tadeo García Zalazar, según narraron adentro. Casi todas tendieron a, más allá de analizar lo que había ocurrido, comenzar con los desafíos del horizonte cercano: las elecciones desdobladas el 3 de septiembre y la gran batalla por la gobernación, el 24 de ese mes.

"Cornejo no va a cambiar su estrategia", lanzaron tajantes. "¿Cuál sería la lectura? ¿Nos tenemos que comprar una peluca? ¿Salimos a gritar más fuerte que lo que grita él? ¿Le pedimos a nuestras hermanas que manejen la campaña?". No. Nosotros vamos a seguir ofreciendo a los mendocinos alternativas reales, que se pueden aplicar de verdad, como hemos demostrado. Y que le sirven en serio a la ciudadanía", marcó un dirigente muy cercano al ex gobernador. Con un poco de resignación y mucho de ironía, evidentemente.

Cómo impactó la ola libertaria a la UCR

El radicalismo hará eso: plantarse en su forma ultrarrealista de encarar la campaña; como lo viene haciendo y diciendo desde antes, incluso, de la PASO local. Cuentan que Cornejo se desdobla entre sus viajes por la provincia y actividades que son más bien técnicas, como las reuniones con especialistas que viene realizando y que ya fueron contadas por Diario UNO. Incluso en las últimas horas, uno de sus encuentros fue con un colectivo que reviste cierta sensibilidad para la política mendocina actual: docentes.

Alfredo Cornejo1.jpg El líder radical viene hablándole a los docentes. Incluso prometió una suba salarial y "premios", una medida que ya se usa en CABA.

El último fue el viernes por la tarde en Junín, contaron en su círculo. Pero no fue el primero, sino que ya ha habido tres más. Son conversatorios con educadores de los tres niveles y los propicia gente cercana a la Dirección General de Escuelas. Suelen acudir entre 20 y 25 personas a dialogar con él y el próximo planean hacerlo en el Valle de Uco.

Con respecto a lo que pasó en las urnas, en el oficialismo tienen una doble premisa que ya comenzó a colarse en sus discursos post elecciones: por un lado, desligar para la opinión pública estos comicios nacionales de la general que habrá en septiembre en Mendoza (o demostrar que efectivamente están desligadas y que los números no tendrán nada que ver). Por otro, erosionar las propuestas de Milei y su efectividad, haciendo foco en que serían incumplibles:

Esta fórmula ya debutó entre el viernes y este domingo, con especialistas en educación apuntando contra el sistema de vouchers que promueve el libertario, y con una de las espadas, el senador Martín Kerchner, calificando al intento de dolarizar la economía como "populismo mágico". En otras palabras, no sólo están yendo a buscar las falencias técnicas del libertario, sino directamente declararlo infantil, frívolo.

Nieri Giménez Ibañez (1).jpg La propuesta de Cambia Mendoza, cuando aún se estaba gestando. Con números de las PASO, sólo Nieri se mantendría en el Congreso.

Qué hará De Marchi y pequeñas tensiones libertarias

Desde que la imagen de Omar De Marchi ingresando a los festejos de calle Sarmiento impactó en los televisores de Mendoza, la especulación en torno al líder de LUM ha sido unánime: ¿Reperfila su campaña hacia ese wing, aprovechando que con Rodríguez Larreta ya se soltaron la mano hace mucho tiempo y no tiene candidatos a presidente? ¿Hace una corrección de rumbo hacia una forma más liberal y capitaliza "todo esto" que apareció?

Por ahora, nada de eso. La ola libertaria seguiría como hasta ahora y con los referentes conocidos. "Subirnos, no nos vamos a subir, porque no nos corresponde. Pero no olvidamos que somos todos parte de un mismo frente para gobernar Mendoza", dijeron en el círculo íntimo del lujanino. Es claro: no desaprovecharán ni la cercanía del PD con Milei, ni tampoco la afinidad ideológica de los libertarios, que con los sorprendentes resultados del domingo, no sólo gozan las mieles del triunfo, sino también una inesperada mediatización.

Lo capitalizarían (o eso van a intentar) los que ya vienen siendo cercanos: Mercedes Llano, Armando Magistretti (presidente de los "gansos") y José Caviglia, el titular del Partido Libertario. Igualmente, no será el único desafío para estos últimos, porque de cara a las elecciones desdobladas, que son exactamente dentro de dos domingos, surgieron "roces", malestares. Es porque la candidata en Maipú, Claudia Córdoba, lidera a un grupo de candidatos a concejales que avisaron: si ganan, donarán sus dietas como ediles. No cayó bien.

Omar de Marchi Javier Milei Mechi Llano.jpeg Festejos. De Marchi, Mercedes Llano y José Caviglia en primer plano.

"Nos parece demagogia, y encima deja en una condición un poco comprometida a todos los demás. ¿Cómo van a cobrar su sueldo después, si ven que gente de su mismo espacio lo está donando?" (NdR: supuestamente, ese dinero irá a la cooperadora del hospital Metraux). Así lo expresaron desde adentro del frente. Debe recordarse que, casi como una subsidiaria a escala de La Libertad Avanza, demócratas y libertarios competirán en Maipú -y otras siete comunas que desdoblaron comicios- junto al Partido de los Jubilados, entre otras fuerzas.

Pero del otro lado marcan que no hay contradicción. Primero, por un ejemplo práctico que no admite muchas más discusiones: el propio Milei dona su salario como diputado nacional, pero Victoria Villarruel, que es su candidata a vice y se sienta a centímetros de él en el Congreso, lo cobra sin ningún tipo de problema ni culpa. "Además, no es algo de ahora lo de la donación. Se había hablado casi desde el mismo momento en que armamos la propuesta. Justamente, venimos a reestructurar el Estado. A vivir de la nuestra", guapean los señalados.

Un PJ golpeado que mira hacia los departamentos

El Partido Justicialista esperaba sacar por lo menos 20 puntos. Era su recuperación después del doloroso 15% que obtuvieron en las PASO locales, y al final sólo pudieron hacer un punto y medio más. Coinciden en que los golpeó y en que no les permitió, siquiera, disfrutar de ver a Cambia Mendoza segundo; pero también en que habría implicado un cambio en la campaña: "Ahora estamos más juntos. 'Abrazados como hermanos en desgracia', como dice el dicho", graficaron desde calle España.

lucas ilardo martin aveiro paso 2023 resultados.jpg El mensaje desde el búnker peronista, tras salir terceros en la PASO nacional.

La unidad vuelve a ser el eje discursivo. Supuestamente, ya la habían logrado después de la primaria para la gobernación, pero ahora volvieron a apuntar a eso. En realidad, no sorprende que sea el quid de la cuestión justicialista: primero porque, en ciertos puntos, es innegable que están divididos; segundo porque saben que se necesitan para afrontar uno de los años más desafiantes de los últimos 20. Y dos temas más: no es fácil aglutinar a cuatro fuerzas tan distintas como las que compitieron en las primarias mendocinas del PJ; y -finalmente- no logran que el mensaje que baja sea ese: que todos tiran para el mismo lado. Al menos no por completo.

Con eso a cuestas, la campaña de Parisi - Ilardo hacia el 24 de septiembre ahora tendrá que fungir también como un contenedor de votos. Tendrán que defender con uñas y dientes el respaldo actual y no perder los números que ya obtuvieron en junio, algo que aparece como probable aunque fueran magros. Y hacia el interior de la provincia, cuidar mucho las seis comunas. Aunque es donde mejor les fue, los intendentes van a caminar bastante para neutralizar cualquier posible sorpresa.

Miran por ejemplo a San Rafael. Allí, a pesar de los dichos en público de los libertarios, la gran y única contienda estará entre los hermanos Félix y los radicales, que impulsan a Abel Freidemberg. Incluso, desde adentro del armado mileista, contaron a UNO que el verdadero objetivo de quienes acompañan a Rodolfo "Chofo" Bianchi (el aspirante del "León" a la intendencia) es quedar segundos. "Podemos ganarle a Cambia; lograríamos imponernos hacia adentro de nuestro propio espacio y, hacia afuera, demostraríamos que no somos testimoniales", confesaron con mirada a largo plazo.

Rodolfo Bianchi ok.jpg Rodolfo Bianchi, el competidor de Milei en el sur.

Por último, el peronismo aguarda a que los chubascos pasen pronto. Desde Buenos Aires, las señales que llegan son que a partir de mediados de esta semana podría comenzar una batería de "mejores noticias", una vez que Massa retorne de su viaje a Washington. En la mira asoman medidas para jubilados, pymes, y la chance -con al parecer cada vez más respaldo de los grandes gremios- de otorgar una suma fija a trabajadores. Confían en que sean coletazos que se puedan capitalizar desde Mendoza.

Antes de romper esquemas, Milei avisó

En Mendoza, el cimbronazo fue fuerte. Por los números, incluso más fuerte que en otras provincias donde también ganó. Su triunfo quemó los manuales políticos: a las grandes encuestadoras -que ya venían alejadas de los plenos-, el que estaba tercero les salió primero. Y a las grandes fuerzas, con todo su aparato, un espacio que hasta febrero ni siquiera existía, como el Partido Libertario, les ganó las elecciones.

Claro, todo se lo deben a una única figura. Y también en eso hay un dato absolutamente llamativo: en plena era de las coaliciones en la Argentina; cuando todos los dirigentes buscan "ampliar" sus plataformas; sumar a otros y tender puentes; el espacio más votado de todo el país resulta ser lo contrario: un unipersonal político. Todos los votos son de él, y podría prescindir de cualquier miembro de su equipo, que los números no se moverían.

Javier Milei PASO 2023 edit 2.jpg Milei, en su primer discurso tras haber ganado la elección.

Pero no todo debió ser sorpresa. Hubo señales. Por ejemplo, UNO relevó que en todas las elecciones provinciales que hubo antes de la PASO presidencial, más de tres millones de personas votaron opciones que no respondían a "la grieta". Es decir, casi el 10% del padrón nacional ya había dado señas de que desaprobaba a políticos que, en sus jurisdicciones, fueran afines a Unión por la Patria o Juntos por el Cambio.

Ambos espacios, oficialismo y oposición, vieron pasar la chance de embanderar a los desencantados. El ex Frente de Todos llegó al poder como representante de la desazón post Macri. Cuatro años después, la primaria los mostró quedando terceros. Y Juntos, que en las legislativas del 2021 parecía encaminarse a un regreso sin sobresaltos al poder, erigido como el gran canal del rechazo a la gestión del Alberto Fernández, perdió tres millones y medio de votos en el camino y ahora mira de atrás.

Peronismo y antiperonismo fueron, en los últimos cuatro años, las dos opciones de salida que elegían los argentinos. La decepción popular era toda para ellos: la capitalizaron primero unos y después los otros. Ahora es principalmente del libertario. Mientras se ocupaban de combatir entre sí, Milei les arrebató el desencanto.

