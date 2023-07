Con amenaza de paros y embestidas de la oposición, arranca formalmente la segunda mitad del año

"No está descartado salir a las calles. Lo vamos a discutir en todas las escuelas desde este mismo lunes", afirmó a Diario UNO Carina Sedano, secretaria general del gremio. Por supuesto que no está todo dicho: los docentes también podrían optar por medidas que no impliquen dejar sus lugares de trabajo, mientras aguardan que el Ejecutivo los convoque a negociar. "Tienen tiempo hasta el 26 de llamarnos", había avisado Gustavo Correa, de la CTA. Tampoco está fuera de la mesa una posible conciliación obligatoria, como ya empleó el Gobierno ante la inminencia de paros de AMPROS, dos semanas atrás.

marcha estatales ate sute paro docente (42).jpeg El SUTE amenaza con volver a movilizar docentes por las calles. Foto: Martín Pravata

Y aunque cerró un foco de conflicto importante con los médicos (aceptaron la propuesta paritaria), también estos días propondrán un encuentro crucial: el jueves 27 se encontrarán nuevamente, esta vez para discutir aspectos de la situación en pediatría, que viene mostrando complicaciones por la falta de profesionales (ligada en gran medida a los salarios). Como si fuera poco, en el medio está la denuncia judicial que hizo AMPROS en la Subdirección de Niñez del Poder Judicial , pidiendo una intervención urgente y afirmando que hubo "abandono" a las infancias.

Vuelve la Legislatura: qué proyectos asoman

La Legislatura también volverá a trabajar este lunes, luego de dos semanas de (¿merecido?) descanso. Allí se esperan algunas discusiones importantes fogoneadas por los siete legisladores demarchistas: avanzarán con un puñado de proyectos con los que vienen empujando no sólo la agenda legislativa, sino también la de la campaña a gobernador.

Es que toda discusión más o menos de fondo puede ser leída como una parte de la plataforma de gobierno que está proponiendo Omar De Marchi. Son interpelaciones a las formas que tiene la gestión actual en temas como la salud, la seguridad y la educación. Puntos cardinales de cualquier campaña a elecciones ejecutivas, como las que tiene por delante Mendoza.

El Senado no sesionará el martes, porque además del receso, contará con el feriado por el Santo Patrono Santiago. Sin embargo, sí habría movimiento en esa cámara, porque asoma una propuesta del senador Germán Vicchi, una de las espadas principales de La Unión Mendocina: el texto apunta a controlar a las sociedades del Estado tales como la STM (Transporte) y Aysam. Sería presentado el jueves.

baldasso vicchi pro legislatura.jpg Germán Vicchi y Rolando Baldasso, dos de los senadores cercanos al candidato Omar De Marchi.

No es lo único. Los nóveles opositores, aliados de Cambia Mendoza hasta hace tres meses, tienen entre ceja y ceja la Revisión Técnica Vehicular (RTO). Y ya desde el estribo de las vacaciones de invierno -el último día hábil- dejaron instalado un proyecto para que miles de mendocinos dejen de tener que pagarla. Se trata de un pedido de exención total para jubilados y personas con discapacidad. Es decir, tendrían que seguir haciéndola de manera obligada, pero les saldría gratis. Fue incorporado por el senador del sur Valentín González.



En Diputados pedirán el tratamiento del proyecto para dotar de pistolas Taser a los policías de la provincia; una temática reavivada esta semana por el legislador nacional Álvaro Martínez (PRO demarchista) quien acusó a Suarez de haber cajoneado una iniciativa suya en ese sentido. El mandatario salió a contestar y recordó que hay 18 unidades Taser funcionando en la provincia. A su vez, LUM agregará el pedido para modificar la enseñanza del inglés en las escuelas; un viejo proyecto del diputado Gustavo Cairo. Luis Petri justo pidió por lo mismo esta semana: enseñar el idioma desde antes del jardín de infantes.

Viene Bullrich, en medio de la grieta

En rigor, no será esta semana que comienza, sino a inicios de la otra: Patricia Bullrich llegará Mendoza una vez más y será recibida por un grupo de fieles que parece cada vez más grande en la política provincial. La idea es que llegue el martes 1 de agosto y se quede hasta el miércoles 2. Así se comentó en una cena privada que tuvo su compañero de fórmula, Luis Petri, el miércoles pasado. Reunió a un grupo de cercanos, con dos o tres bullrichistas, cuando cerraba su mini gira por estos pagos.

La idea es que haya una cena donde podría haber recaudación de fondos, contaron, y un recorrido por ciertas comunas. La "dama de hierro" del PRO nacional equipararía así la cantidad de veces que ha venido de visita Horacio Rodríguez Larreta, a quien parece sacarle una ventaja clara según una buena cantidad de encuestas. Ventaja que en Mendoza asomaría incluso como mayor que a nivel nacional.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Luis Petri y Rodolfo Suarez.jpg Bullrich vuelve. Había estado en el búnker de Cambia Mendoza el 11 de junio. En la foto, con Cornejo, Petri y Suarez. Los tres sonaron como posibles precandidatos a vice.

La pregunta es si se mostrará con los dirigentes locales que se volcaron por completo al espectro larretista, como el intendente de Capital, Ulpiano Suarez. En otras oportunidades, Yayo acompañó a Bullrich en sus recorridos, pero es una incógnita si repetirá el esquema ahora que se definió como el máximo aliado local del porteño. Por cómo ha mantenido las formas Cambia Mendoza en medio de esa grieta, es probable que no se modifique nada. Pero una frase de los bullrichistas lo pone en duda: "Va a estar con los intendentes que se definieron por la fórmula", aclararon. Probablemente con toda la intención de decir lo que parecen haber dicho: con algunos no va a estar.

La cruda interna del PRO es cada vez más protagonista de la campaña, y hace tiempo que descartó las indirectas: se tiran al cuerpo y con munición gruesa. Esta semana fue demarcatoria de los esfuerzos de Suarez y Cornejo por hacer equilibrio entre ambas propuestas, porque tuvo de visita el mismo día -el miércoles- a los dos precandidatos a vice: Petri y Gerardo Morales. Cornejo se mostró y fotografió con los dos.

Ese rol neutral, Cambia Mendoza lo viene jugando casi a la perfección. Es importante en la previa de las PASO, pero también para el futuro de Juntos por el Cambio. Es que, más allá de estos comicios, lo que se disputan Patricia y Horacio es también saber quién será el gran heredero de Mauricio Macri como líder del frente. Si uno de los dos llega a la presidencia, no habrá dudas. Pero si pierden, será necesario otro mecanismo para establecer jerarquías.

Se acerca Milei, con un as bajo la manga

Milei llegaría esta última semana de julio, de acuerdo con la información que manejan en el Partido Demócrata. Sin embargo, esperaban para estos días la posibilidad de una confirmación oficial que nunca se hizo. Sí se supo, de acuerdo a un dato que filtraron a UNO, que lo haría en una suerte de motor home libertario que hace tiempo planeó utilizar durante la campaña en las provincias.

Javier Milei.jpg Sonríe. Milei se habría mantenido en Mendoza a pesar de la caída nacional que leen las encuestadoras. En la mano, su cuaderno inseparable.

¿Y qué Milei es el que llega? ¿El que arrasaba en las encuestas y crecía hasta pelear el segundo puesto e incluso un lugar en el balotaje? ¿O el que, como miden distintas consultoras nacionales, se estancó entre los 19 y 22 puntos, lejos de sus rivales? Ninguno de los dos: uno mucho mejor. Al menos, según lo leyó hace poco una de las firmas más reconocidas entre las consultoras de Mendoza, que pidió encarecidamente mantener el off, como hace la mayoría en su rubro.

"Milei 35 ó 36... Juntos, 30. Peronismo, 22. Schiaretti dos o tres puntos", fue la respuesta textual a este diario. Tal como gritan a los cuatro vientos desde la fortaleza demócrata de calle Sarmiento, no habría entonces una caída tan catastrófica de los números para el economista. No en Mendoza, por lo menos. En 20 días se sabrá.

Finalmente, dos ejes más animarán esta semana que inaugura lo que queda del año: el fin de la feria judicial preanuncia fuertes novedades en las causas de Las Heras, sobre todo en el expediente que investiga a las cooperativas ligadas con el municipio. Significa que habrá noticias en uno de los casos hasta ahora más herméticos, entre todos los que rodean a esa intendencia.

Y además, la Junta Electoral podría tener antes del viernes su primer encuentro para definir hora, lugar, tiempos y temas del debate entre candidatos a gobernador. Distintas fuentes contaron que esperan una reunión que oriente esos puntos. Sobre todo, luego de que este viernes fuera promulgada por el Poder Ejecutivo.

Es decir, Suarez ya le puso la firma a los detalles de esa mesa en la que, junto a cuatro rivales, se sentará su sucesor.

