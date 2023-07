No son muchas las definiciones, pero en la sede central de los "gansos", en calle Sarmiento de Ciudad (donde, a propósito, ya está colgado hace meses un cartel que reza "Milei 2023", con el dibujo de la icónica cabellera) esperan que la participación del libertario pueda darse cerca de allí. Por el momento, no confirmaron si sería cerca del fin de semana: respecto a los días, sólo que no será en agosto.

Javier Milei.jpg Milei no vuelve a Mendoza desde su acto en el parque O'Higgins, en abril de 2022.

"Se va a hacer algo espontáneo con la gente, esa es la idea que tenemos en realidad", comentó otra fuente del PD a Diario UNO. Por estas jornadas se esperaba que el precandidato hiciera una especie de caminata sumando gente, y se había deslizado que podía ser en calle Arístides Villanueva o en zonas del centro, como han estilado otros participantes de la campaña. Por ahora, no tiene una forma definida.

Más presidenciables en Mendoza

El precandidato de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta definió volver este jueves a la provincia, en lo que es su quinta visita desde que arrancó el año. Esta, con la particularidad de que Alfredo Cornejo rompió los esquemas a principios dela semana diciendo que votará por Patricia Bullrich, única rival de Larreta en la interna de JxC. EL jefe de Gobierno porteño no cambió su recorrido en absoluto a partir de esa definición y de hecho compartió casi todas sus actividades con el ex mandatario local.

Bullircha, Massa, Larreta y Milei.JPG Bullrich, Massa, Larreta y Milei; los cuatro principales candidatos a la presidencia.

Bullrich, por su parte, tiene su retorno planeado para fines de mes, luego de haber estado festejando el 11 de junio en el búnker de Cambia Mendoza junto a Cornejo y a quien finalmente sería su compañero de fórmula, Luis Petri. La "dama de hierro" del PRO goza de un respaldo casi total por parte de los radicales en la provincia y, por supuesto, de buena parte de las filas amarillas.

Segio Massa aún no tiene definida una posible llegada, pero desde el PJ han azuzado la versión de que también podría pisar suelo mendocino antes de las PASO. Además, trascendió que la cúpula justicialista le habría pedido "mostrar especialmente" la obra pública nacional en la provincia. Sobre todo en torno a la construcción de viviendas, eje clave en la campaña a gobernador de Omar Parisi, quien desde hace días es mostrado como el candidato de consenso del peronismo, a pesar de que perduran algunas rispideces.

Tuit de Omar Parisi reunido con Massa.JPG El posteo del candidato peronista, junto a Sergio Massa.

El rival de Massa en la interna de Unión por la Patria, Juan Grabois, también visitará Mendoza. Lo hará este viernes desde la mañana. Tiene planeado un breve acto en la sede del PJ de Calle España, donde compartiría junto a los precandidatos a diputados nacionales Martín Aveiro y Amalia Granata, además de un posible encuentro con la cúpula del partido que encabeza Flor Destéfanis. Después, sus movimientos se centrarían entre Lavalle y Guaymallén.

Gabriel Solano, el aspirante a la presidencia por el Polo Obrero, también estará este viernes 14 de julio. Se espera que lo acompañen los precandidatos a diputados nacionales Martín Rodríguez (también del PO) y Marcia Marianetti, del MST.

