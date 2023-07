Los candidatos de Javier Milei en Mendoza anunciaron que votarían la derogación de la ley del aborto

No es la primera vez que el sector del libertario, tanto a nivel local como nacional, se refiere a este punto. De hecho uno de los primeros vínculos del economista con su ahora compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se dio en medio de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo que hubo en 2018. En aquel momento el proyecto avanzó en Diputados, pero terminó siendo rechazado por la Cámara de Senadores.

"La preservación del derecho a la vida y el derecho del sujeto por nacer es lo que prima acá", contestó Mercedes Llano a su turno de opinar al respecto. Ambos afirmaron que no existe ninguna contradicción entre los conceptos de la libertad individual que promueve su espacio y las posibilidades de aborto legal que están vigentes en el país; uno de los aspectos que varias veces les han marcado detractores de Milei.

aborto pañuelos.jpg El aborto polarizó a buena parte de la sociedad durante los debates de 2018 y 2020, cuando finalmente fue aprobada la despenalización.

El debate está en puerta. Desde que cambió la ley, en 2020, numerosos referentes han planteado la necesidad de derogarla. La propia precandidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Villarruel, dijo hace poco que es una de las ideas que impulsaría: "Soy una defensora de la vida; es una ley nefasta y, si estuviera en mis posibilidades, debería ser derogada. Acá hubo un lobby impulsado desde el exterior, porque el aborto es también un negocio", lanzó en una entrevista brindada días atrás.

► TE PUEDE INTERESAR: Aborto legal en Mendoza: la burocracia de la salud privada

Contra las PASO: "Los partidos siguen eligiendo candidatos a dedo"

Mercedes Llano presentó esta semana un proyecto para eliminar las PASO en la provincia y para que, obligadamente, las elecciones en Mendoza se realicen el mismo día que los comicios nacionales. Su ideal es una unificación absoluta: es decir que el mismo domingo en que se votaría por presidente, también se haga para los cuerpos legislativos, el gobernador e intendencias.

"Las PASO fueron impulsadas por el kirchnerismo para dirimir sus propias internas. Los partidos, si se manejan correctamente dentro de su vida autónoma, podrían definir entre ellos quiénes son los contendientes de cada proceso electoral. ¿Por qué el Estado debe financiar la selección de los candidatos de los partidos?", lanzó "Mechi" Llano a la mesa.

"Incluso a veces no hay competencia y además, no es cierto que garantice total decisión de la ciudadanía ¿Ustedes piensan que hoy en las coaliciones no se deciden, todavía, candidatos a dedo?", preguntó.

mercedes llano pd.jpg Llano, única legisladora del PD, propuso además eliminar el casillero del voto a la lista completa en la boleta única.

Pero no se quedó ahí, porque llevó su acusación a términos concretos y a uno de los ejemplos más actuales: lo que fue la primaria en Cambia Mendoza: "Luis Petri perfectamente podría haber participado en un proceso interno (sin el voto popular). La participación de Petri, entendemos nosotros, ha sido avalada con Cornejo para captar a un determinado electorado. Pongo en duda si ahí ha habido verdadera competencia electoral", deslizó la líder de los "gansos".

"Para eso existen los reglamentos dentro de los partidos políticos. El Estado tiene otras prioridades antes que financiar y gastar ese nivel de dinero en la política, sobre todo con el nivel de pobreza que tenemos. Con los pocos recursos que debería manejar el Estado, terminamos financiando un sistema del que la ciudadanía ni siquiera quiere participar, en muchos casos", opinó Correa Llano.

► TE PUEDE INTERESAR: A más de un año de la ley del aborto, no hay números oficiales sobre esa práctica en Mendoza

La reforma educativa de Milei y en qué no están de acuerdo con él

De todo lo que propone Milei si llega a la presidencia, su reforma educativa ha sido uno de los puntos más controversiales. Entre otros aspectos, ha sugerido un sistema de vouchers que cada estudiante recibiría y con los cuales después le pagaría a la institución en la que decidiera formarse.

"El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor", es el diagnóstico del libertario sobre la educación, a la cual no titubea en proponerle una lógica de mercado.

Javier Milei.jpg "La educación es un desastre y el país un baño de sangre", dijo Milei días atrás.

Y sus referentes mendocinos estuvieron de acuerdo, pero además explicaron cómo funcionaría ese mecanismo: "La educación sigue siendo gratuita. Lo que propone él es financiar la demanda en lugar de la oferta. Es correcto: el Estado brindaría vouchers para las universidades, buscando que sea cada aspirante el que elija a qué universidad quiere ir", respondió Correa Llano.

Además, ambos respondieron si aprueban todo lo que ha impulsado el economista, o si tienen algún aspecto en el que decidan distanciarse. Mercedes Llano planteó uno: "En el único punto en el que no está de acuerdo nuestro partido es en lo de la venta de órganos. En cuanto a la reglamentación de la tenencia de armas, hemos dicho ya que la reforma sólo busca cumplir con la ley, que esté todo en regla. No es que la Argentina va a ser el 'Far West'", aclaró.

"Yo en la mayoría de los puntos estoy de acuerdo", fue la devolución de Correa Llano, quien está como segundo precandidato al Congreso.

El próximo 13 de agosto, ambos le pondrán la cara a la primera prueba electoral del fenómeno Milei en Mendoza. Buena parte del aparato político local está expectante de esos resultados: de saber si logrará posicionarse para seguir peleando por ser presidente y si tendrá representantes de estas tierras en la Cámara de Diputados.

► TE PUEDE INTERESAR: Tres nuevas encuestas calientan las PASO y pronostican dos máximos favoritos