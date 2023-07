La acción fue acompañada por una medida cautelar que la Corte debería resolver al regresar de la feria judicial, que culmina el 28 de julio.

Corte Suprema de Justicia.jpg Mendoza inició una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cepo a las provincias.

La letra chica del ataque de Mendoza al Banco Central para poder acceder al dólar oficial

La demanda iniciada este viernes tiene como destinatarios no solo el Banco Central de la República Argentina sino también la Nación.

"La medida del Banco Central para impedir la adquisición de dólares para el pago de la deuda de las provincias es inconstitucional a todas luces", expresó a Diario UNO el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez Rozas.

El funcionario, mano derecha del gobernador Rodolfo Suarez, señaló que el equipo legal resolvió acudir de manera directa por vía judicial -y no administrativa como en otros casos- porque el Banco Central es una entidad autárquica que no tiene otra autoridad por encima por lo que no existe la posibilidad de plantear un recurso jerárquico como remedio para que un superior revea su decisión.

Así, el viernes 14 de julio, horas antes del inicio de la feria judicial acordada por la misma Corte, se presentó una acción declarativa de certeza con una medida cautelar en suspenso, el medio legal para que, en definitiva, se resuelva sobre la constitucionalidad o no de la normativa en cuestión.

Con la acción declarativa de certeza lo que Mendoza busca es que el máximo tribunal defina si la comunicación del BCRA que remite al punto 3.17 de las normas de “Exterior y cambios” es aplicable a la situación de Mendoza.

El análisis se centrará en si las reestructuraciones de deuda -que es lo que tiene en curso la Provincia con los bonos PMM29 emitidos por 590 millones de dólares- quedan fuera de la exigencia, como pareciera referir el punto 3.17.2.4 de la propia normativa, que excepciona a: "Endeudamientos originados a partir del 01.01.2020 y que constituyan refinanciaciones de vencimientos de capital posteriores a esa fecha".

Y luego de ello, si la Corte resolviera que efectivamente la normativa es aplicable a Mendoza, que se declare la inconstitucionalidad de la misma. Por un lado porque va en contra de las garantías constitucionales de la Provincia y de sus habitantes; y por otro porque si fue el propio Estado el que autorizó la toma de deuda y la refinanciación en octubre del 2020, ¿por qué entonces hoy no permitiría el acceso al dólar oficial para el pago de los vencimientos?

Qué dice la medida del Banco Central que Mendoza cuestiona

La resolución se publicó en el Boletín Oficial a principios de junio. En la misma, la comunicación del BCRA remite al punto 3.17 de las normas de “Exterior y cambios” haciéndolo exigible también para las provincias que tengan que cancelar vencimientos de capital en dólares.

Lo que ese punto de la normativa establece es que que se deberá presentar una propuesta ante el BCRA para cancelar hasta el 40% de los vencimientos y que para el resto del capital a pagar se puede obtener un nuevo financiamiento.

En criollo, eso significa que el Banco Central brindará acceso a dólar oficial hasta alcanzar el 40% de lo que Mendoza tiene que pagar por capital en cada vencimiento y que para el 60% restante la provincia deberá usar sus dólares -si los tuviera-, comprarlos en el mercado al valor del Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o refinanciar la deuda.

Esta última opción no está dentro de las alternativas que el Ministerio de Hacienda maneja dado que justamente lo que se está pagando desde marzo son los vencimientos de una refinanciación de la deuda original.

Víctor Fayad reclamo.jpg El ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

La pelea por la diferencia de más de $5.000 millones

Mendoza es una de las provincias que tiene que afrontar compromisos en dólares. Se trata de los vencimientos de los bonos PMM29 emitidos por 590 millones de dólares en 2020.

En marzo se pagaron intereses y el primer pago de amortización del capital, todo por unos 58 millones de dólares que Mendoza pudo comprar en el BCRA a dólar oficial con parte del dinero que tiene guardado por el superávit obtenido en los últimos ejercicios.

El próximo vencimiento es el 19 de septiembre -de ahí la presentación de una cautelar para suspender la aplicabilidad de la medida mientras la Corte resuelve el fondo-.

El monto en dólares también de 58 millones pero en pesos, con la restricción del Banco Central y la suba del precio del dólar MEP, será mucho mayor del desembolsado en marzo.

Esos 58 millones están compuestos por un 15% de intereses que no quedan afectados por el cepo y, del resto, un 60% que Mendoza tendría que conseguir a precio de dólar MEP, que hoy está $215,81 más arriba que el dólar oficial.

Así, la Provincia podría comprar al oficial unos 30 millones y medio de dólares para el 40% de capital más los intereses (es decir algo más de $8.500 millones) pero comprar al MEP otros 27 millones y medio de dólares para el 60% de capital restante, lo que equivale, a hoy, a más de $13.600 millones.

Entonces el Ministerio de Hacienda debería utilizar para el pago de septiembre (a la cotización de hoy) unos $5.100 millones más que lo que hubiese gastado con la normativa anterior.