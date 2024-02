El Gobierno convocó a los intendentes Allasino y Morillas para discutir planes ante la crisis  

“Nos dejaron afuera”, había dicho uno de los tres intendentes no convocados en los últimos días: se trató de los dos mencionados y también Ricardo Mansur, de Rivadavia, que finalmente fue convocado y estuvo con los ministros Natalio Mema y Víctor Fayad este lunes. En los primeros días lo dispuesto en Casa de Gobierno fue convocar a una tanda de oficialistas y otra de caciques del PJ. Ahora el Ejecutivo si habrá cumplido con los 18 jefes comunales, porque los de La Unión Mendocina fueron también llamados a dialogar.

La intención es la misma que la del encuentro que encabezó el gobernador Cornejo: alinear posturas y empezar a definir con qué armas se le va a pelear a la crisis económica que afronta Mendoza. Por ahora, lo que trascendió es que el Ejecutivo dio al menos dos consejos: no meterse en obra pública demasiado onerosa y tampoco desmarcarse con paritarias abultadas que no se puedan pagar más adelante. Preferible pecar de austero ahora y no hacer la “gran Paco” y quedarse sin poder pagar, fue una de las fórmulas que filtraron a la prensa este fin de semana.