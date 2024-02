Cornejo les propuso austeridad a los intendentes frente a la incertidumbre económica nacional

“Nos pidieron que no nos despegáramos con un ofrecimiento salarial superior al resto o nos comprometiéramos a hacer obras que después no se sabe si se van a poder pagar”, manifestaron desde una de las comunas.

Al respecto, Mema aseguró que no hay certidumbres con respecto a los números de la macroeconomía que se manejan desde el gobierno nacional.

Hay un cambio fuerte del modelo económico y hay una situación política nacional novedosa. Puede irles bien, si esto ocurre vamos a tener unos meses muy complicados y en algún momento esto se recuperará y si les va mal, no se sabe adónde termina Hay un cambio fuerte del modelo económico y hay una situación política nacional novedosa. Puede irles bien, si esto ocurre vamos a tener unos meses muy complicados y en algún momento esto se recuperará y si les va mal, no se sabe adónde termina

Frente a esta situación, no queda otro camino que ser precavidos: no ofrecer ni gastar más de lo que se puede pagar en los 18 departamentos de Mendoza. Hacer negociaciones cortas en términos salariales. Pautar obras que puedan comenzar y terminar en breves lapsos de tiempo. Eso fue lo que se charló en la reunión y la idea es tanto para los propios como para los opositores. Tal y como lo informaron algunos de los jefes comunales protagonistas.

Los recursos provinciales en baja

"Nos juntamos con los intendentes para sociabilizar la información y que todos tomemos decisiones con los datos claros”, explicó Mema.

En este sentido, el funcionario explicó que en cuanto a recursos, la coparticipación en diciembre del 2023 fue 23% menor que la de diciembre del 2022.

"Con Ingresos Brutos, pasa una situación similar, si bien subieron el 4%, en diciembre tuvimos el 12,5% menos que en el 2022, los números quedaron prácticamente iguales que los del 2019”, destacó Mema pintando el panorama que se viene.

Para decirlo en otros términos, los recursos de Nación vienen cayendo y los de la Provincia estaban estancados, pero ahora están cayendo también.

"Tenemos esta situación específica con respecto a los ingresos y no hay nada más porque nosotros no emitimos dinero ni generamos macroeconomía”, manifestó el ministro político de Cornejo.

Paritarias difíciles

Sobre las negociaciones paritarias, la postura del Ejecutivo es no ofrecer porcentajes de aumento que no puedan sustentarse en fondos reales. Es decir: no gastar a cuenta.

"Este año la recaudación no le va a ganar a la inflación”, sostuvo Mema y agregó: "Estamos hablando con los gremios de manera racional y haciendo nuestro mayor esfuerzo para lograr acuerdos. Pero sabiendo que hemos perdido mucho y que nadie puede dar lo que no tiene”.

Tres intendentes no se enteraron de la reunión

En la reunión con Alfredo Cornejo estuvieron presentes los intendentes oficialistas Diego Costarelli de Godoy Cruz, Raúl Rufeil de San Martín, Mario Abed de Junín, Marcos Calvente de Guaymallén, Gustavo Aguilera de Tupungato, Alejandro Molero de General Alvear, Ulpiano Suarez de Capital y por Francisco Lo Presti de Las Heras asistió su ministro de Hacienda, Alejandro Gallego.

En cuanto a los peronistas, concurrieron Celso Jaque de Malargüe, Emir Andraos de Tunuyán, Matías Stevanato de Maipú, Omar Félix de San Rafael, Edgardo González de Lavalle y Fernando Ubieta de La Paz.

Hubo, sin embargo, tres jefes comunales opositores que no se enteraron de la reunión: Esteban Allasino, de Luján, Ricardo Mansur, de Rivadavia y Alejandro Morillas, de San Carlos. Mientras Allasino dijo que nunca lo invitaron y que se anotició por los diarios, Mansur aseguró que a él no sabía nada de ningún cónclave. Una respuesta similiar llegó desde el entorno de Morillas.

Al respecto, Mema aseguró que el Ejecutivo se reunió con los intendentes que estuvieron consultando por los recursos, tanto oficialistas como opositores. Según explicó, ellos (por el Ejecutivo) no convocaron a nadie, sino que decidieron compartir en una sola reunión la información con los que les hicieron consultas.

También estuvo presente y fue el que dio detalle de los números, el ministro de Hacienda, Victor Fayad, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.