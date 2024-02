Llano y Aveiro mostraron posiciones irreconciliables entre libertarios y peronistas por la Ley Ómnibus

►TE PUEDE INTERESAR: Tras la Ley ómnibus, el Gobierno buscará un nuevo pacto fiscal con los gobernadores

Julio Cobos.jpg A Julio Cobos le tocó por momentos ejercer la presidencia de la sesión de la Ley Ómnibus.

Mercedes Llano versus Martín Aveiro

Mercedes Llano, diputada nacional mendocina de la Libertad Avanza, protagonizó un enérgico y extenso discurso. En la defensa del proyecto del presidente Javier Milei aseveró que su implementación creará un nuevo orden social, económico y liberal. Además dedicó una buena parte de su alocución a criticar al kirchnerismo.

La exposición de la mendocina se extendió más de la cuenta, al punto de que fue advertida porque se pasó en más del 50% del tiempo permitido. Ya Cobos había dejado la presidencia interina de la sesión y había retornado el riojano Martín Menem, quien le avisó a Llano que "ya lleva siete minutos y medio cuando lo permitido son 5 minutos".

En el inicio la dirigente libertaria expresó que "asistimos a la la discusión de un proyecto que busca encausar institucionalmente un cambio de época definido por el voto popular y principalmente por el voto joven, signado por la restitución de la libertad como eje estructurante de nuestra organización política y social".

Agregó que el orden de la país fue "erosionado y desguazado por la ideología dirigista, corporativa y clientelista de un estado corrupto y corruptor exacerbado en la era kirchnerista bajo el pseudo relato del Estado presente".

sesión en el Congreso ley ómnibus Bermejo y aveiro.jpg El diputado mendocino Martín Aveiro junto a sus pares Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, de Unión por la Patria.

Martín Aveiro, de Unión por la Patria, hizo foco en que "se está discutiendo sin sentido. Los que defienden esta ley no nos han dicho porqué hay que votarla. Nosotros sí explicamos por qué votamos en contra".

El legislador justicialista se quejó de "que este proyecto debió pasar por 20 comisiones de acuerdo con los temas que abarca y pasó sólo por tres".

"Vamos a embargar el futuro de los argentinos porque esta ley no tiene un solo artículo que esté del lado de la gente", enfatizó.

También aseveró el ex jefe comunal de Tunuyán: "Hablan todo el tiempo de pobreza pero no dicen cómo vamos a trabajar, juntos, separados o como quieran para ayudar a cada familia argentina frente a este tremendo ajuste que ha llevado a que la gente no pueda comer, ni comprar útiles para el próximo ciclo lectivo ni para remedios".

