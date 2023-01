El ex árbitro y referente del PRO que estudia pelearle la intendencia de Las Heras al radicalismo

No es la primera vez que lo tientan. Existió una chance en 2019 para que representase a su partido, pero finalmente no quiso entrar y el candidato terminó siendo Raúl Villafañe, quien había sido uno de los primeros secretarios del cacique radical en 2015. Hoy, su presente político lo tiene bien cerca de los disidentes al oficialismo partidario: forman un equipo en el que abrevan, entre otros, la concejal capitalina Sol Salinas y la exlegisladora Hebe Casado. Todos decididamente volcados hacia el ámbito que discute el poder al lujanino y los suyos.

matías mostaccio.jpg A sus 32 años, Mostaccio ya acarrea más de tres campañas electorales a sus espaldas.

Pero no desdeña a De Marchi. Lo considera "un buen profesional de la política". Sin embargo, aseguró que se había alejado de él cuando lo vio tan cercano a Horacio Rodríguez Larreta -de quien, ahí sí, no hay en él un buen concepto-. Lo que ocurre es que Mostaccio, claro está, es un alfil que imagina a Patricia Bullrich en la Casa Rosada y, por ende, se opone al avance del Jefe de Gobierno porteño.

Por ahora, en su equipo dicen que no creen en las encuestas, pero sí en el "timbreo", una práctica que han empleado bastante y hasta acompañando al propio Macri, al que escoltaron por barrios de Las Heras: "Salimos a recorrer un par de cuadras y fue fantástico. Él ya gobernaba, era 2016. Y algunos nos puteaban, por supuesto, pero es así: ese recorrido es así y también lo es la política, que tiene mucho de lidiar con esas situaciones: te pueden putear y después está todo bien. Si, justamente, hay que entender que esa persona la está pasando mal y tratar de ayudarla; de mejorarle en algo la vida" narró.

Es lo que afirma buscar desde su puesto al frente de la entidad que expide las licencias de conducir en la comuna. Cargo que ocupa desde mediados de 2022, por pedido expreso del Ejecutivo municipal. Se jacta de haber bajado los tiempos de espera, que en algunos casos llegaban a superar las cuatro horas, y haberlos llevado a tan sólo un par de minutos. Su trabajo está a cinco cuadras de la fábrica de muebles que tiene junto a su familia.

patricia bullrich omar de marchi.jpg Bullrich en Mendoza. Mostaccio ha sido uno de los coordinadores en las últimas llegadas de la dirigente.

Árbitro y concejal

A los quince años dirigió sus primeros partidos. Hay que aclarar que viene de una familia futbolera: su papá, Gabriel, fue presidente del Atlético Club San Martín (del que ambos son hinchas) hasta hace poco más de un año. Llegó a dirigir hasta el desaparecido torneo Federal "B", que en su momento era la cuarta categoría en los siempre cambiantes organigramas de la AFA. Una década después, colgó el silbato y empezó a pensar en seguir ligado a la pelota, pero como dirigente.

"Un buen día me cansé. Era un momento en el que faltaban árbitros, entonces había que ir a dirigir inferiores, o muchas cosas 'de onda', para cubrir. Me di cuenta de que me quitaba chances de hacer cosas a las que considero más importantes, así que después de uno de esos partidos a los que me convocaron de improviso dije 'esto no va más. Eso fue allá por el 2016, y yo dirigía desde el 2005; era un ciclo cumplido", precisó.

Su idea era conducir la Liga, pero no halló quórum para cambiar el estatuto y que él pudiera llegar al mismo sillón que ocupó su padre hasta 2012. Le exigían haber sido titular en alguno de los clubes que componen a la entidad y él no contaba con ese pergamino. "Era algo absurdo. Totalmente absurdo", contó ofuscado. De todos modos, su cabeza ya estaba en otro lado: comenzó a militar al mismo tiempo que transitaba sus últimos metros en las canchas, en 2014. El penúltimo año de Cristina Kirchner en el poder.

"Yo en ese momento sentí que explotaba todo y que quería hacer algo para involucrarme. Quería hacer política, que es la única herramienta con la capacidad de cambiarle la vida a la gente. Sigo pensando lo mismo. Empecé haciendo campaña en San Carlos, para un dirigente de allá; repartiendo panfletos y esas cosas", rememoró ante nuestra consulta.

matías mostaccio 2 .jpg Mostaccio se desempeña en el Registro de Licencias de Conducir de Las Heras.

Formó rápidamente parte de la Juventud PRO y se fue acomodando en la estructura política del partido. De hecho, su recorrido a partir de ahí contó con cierto vértigo. Un año después ya estaba muy cerca de los radicales que rodeaban a Orozco en su campaña para ganar Las Heras y, tiempo más tarde, integró su primera boleta: candidato a concejal en las legislativas del año 2017. Momento clave porque, después de la cuasi hazaña de quedarse con un reducto de tanta raigambre peronista, había que ver si revalidaban. Lo hicieron y entró al concejo.

Ahí se quedó entre 2018 y principios del 2022. Fue presidente del interbloque oficialista y presidente de la comisión de Hacienda -una rama vinculada con su profesión: es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo. Sin embargo, a Mostaccio se le escapa en el tono de voz que la tarea parlamentaria no lo enamoró demasiado.

Y al irse, no quedó ni un sólo edil del PRO en la comuna.

Argentina 2023, según un posible candidato a intendente

"Veo a la política como un espacio que debe dar algunos pasos hacia el frente sí o sí. Superarse a sí misma y al lugar en el lamentablemente se ha estancado. Yo, por ejemplo, aprendí mucho en el Concejo Deliberante a abrir la cabeza. A argumentar, a articular con partidos y dirigentes que forman parte de otros espacios y que tienen miradas distintas. Por ejemplo, tuve que discutir con (el ahora diputado) Néstor Márquez, que era un desafío terrible, porque hay que saber responderle a alguien como él.

Cornejo-Chino-Maidana-Orozco.jpg Cornejo, el "Chino" Maidana, Orozco y Andrés "Peti" Lombardi. El intendente es, por ahora, firme candidato a gobernar Mendoza.

"Y después me hice muy cercano a gente de La Cámpora, también. Con Nahuel Aise (concejal del Frente de Todos) tengo muy buen vínculo: comemos asado, hablamos, debatimos. Es un tipo muy capaz. Hay que aprender a mirar más allá y entender que estamos acá para igualar a la gente. Simplemente eso. Para trabajar y que el ciudadano, el vecino, tenga los mismos beneficios que cualquiera. Sea del partido que sea y vote a quien vote; que tenga su vereda limpia, su luz en la calle; las cosas que debe garantizar un municipio", juzgó. "Yo desde mi lugar, por lo pronto, trato de que sacar la licencia de conducir sea un trámite de pocos minutos, que sea fácil".

- Y desde esa mirada: ¿Qué imagina para la política en 2023?

Tras un silencio de varios segundos, contestó: "Creo que si la política no cambia ahora, si no da el giro hacia lo que la sociedad claramente le pide, va a empezar a desaparecer como herramienta. Va a perder totalmente su credibilidad en la gente, y con eso, su capacidad de accionar sobre la realidad. O solucionas el problema ya mismo, o el problema te come. Tal vez vamos a eso, ojo. Y ahí vamos a tener un problema grave en serio", vaticinó.

Pero no dijo si ese futuro lo encontrará dentro o fuera de la función pública.

