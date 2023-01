El equipo de Petri confirmó que ya tiene 14 candidatos a intendente y arranca su recorrido en el Sur

Pasado eso, ya tendrían elegidos a los dirigentes que buscarán competir en primarias contra los alfiles del radicalismo, pero por ahora no los quieren dar a conocer. En algunos casos tendrán que vérselas con pesos realmente pesados en esas PASO potenciales: Ulpiano Suarez en Capital, por ejemplo –salvo que finalmente pelee la gobernación- y, probablemente, Mario Abed en Junín. Dos de los que pondrían la vara realmente alta en la competencia. La tarea por volverse competitivos es realmente compleja, pero no mella en el entusiasmo y las ganas de participar, cuentan.

julio cobos luis petri 2.jpg Cobos, presente en uno de los últimos actos de Petri en su fundación "Mendocinos por el futuro".

“Son aproximadamente catorce nombres, sí”, confió una fuente desde su mesa de campaña. “En el resto de las comunas, no es que no haya precandidatos seleccionados, sino que hay dos o tres opciones válidas y por eso Luis aún no define cuál sería la mejor alternativa. Aunque no lo podemos asegurar, es muy probable que llevemos candidatos en todas las comunas. En algunas ya está totalmente tomada la decisión y en otras se sigue trabajando. Entre los nombres que se barajan, hay varias mujeres”, confiaron a UNO.

Su avance en la interna está casi garantizado, más allá de que la intención radical es llevar a un único nombre a las PASO, tal como lo confirmaron en la reunión del 3 de diciembre pasado. Allí hablaron de lograr la unidad y esquivar cualquier fuego propio -dentro de Cambia- que no fuera el que ofrece el PRO con la candidatura de De Marchi. "Pero el que se quiera presentar, puede hacerlo", ha dicho el propio Cornejo, y lo mismo ha manifestado el gobernador Suarez.

Los primeros en lanzarse para el radicalismo "petrista"

El recorrido por Mendoza comenzaría junto a empresarios y productores de San Rafael y General Alvear, para luego seguir por el Este, teniendo en cuenta que, casi con seguridad, Santa Rosa y la Paz van a desdoblar sus elecciones. Según cuentan, están listos para acelerar el proceso de campaña en esas comunas si se da el corrimiento, ya que habría tiempo hasta marzo para presentar nombres propios. Si se confirma, es un hecho que sus hombres y mujeres para la intendencia debutarán en las urnas antes que el mismo Petri.

"Sabemos que es una misión difícil, porque hay que salir a instalar a dirigentes con bajo nivel de conocimiento, pero estamos a tiempo y tenemos mucho por recorrer", insisten colaboradores del exdiputado. A ese desafío se suma que en frente tendrán todo el aparato del oficialismo compitiéndoles, y que, en prácticamente todos los departamentos, Cambia Mendoza enviará a políticos de trayectoria: intendentes, legisladores y ministros suenan para esas carreras. El tándem Cornejo - Suarez tiene una clara y obvia ventaja.

de marchi luis petri.jpg Petri y De Marchi. Uno de los acercamientos que llamaron la atención en 2021. Por ahora, sus caminos seguirían separados.

Petri es el único candidato de la UCR cuya candidatura no es potencial. Es decir, no está supeditada a que Alfredo Cornejo decida jugar en la provincia o no, como sí es el caso de Daniel Orozco, quien lo ha dicho públicamente, o -según se cree- de Tadeo García Zalazar. El sanmartiniano ha puesto en palabras que, juegue quien juegue, no se baja, y que está dispuesto a ir a las PASO, inclusive, contra el senador nacional. Y aun cuando el sancarlino sea imbatible en las encuestas (y muy probablemente, también en la práctica).

En esa previa, ha cosechado el interés y el apoyo de una figura trascendental del radicalismo como Julio Cobos, quien es un aliado ríspido de Cornejo -la relación, aseguran, no está en su mejor momento-. Aunque cabe destacar que Petri no es el único mimado: quien fuera vicepresidente de CFK también se ha mostrado a favor de que juegue Ulpiano Suarez, y muchos descartan su apoyo también a Orozco, ya que el galeno proviene de su riñón político.

