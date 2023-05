El "desacople" de Javier Milei en las provincias no afectó a Mendoza y ya asoman sus posibles candidatos

"Falta mucho, pero hoy los nombres que asoman son el de él y el de la 'Mechi'", coincidieron distintas fuentes desde adentro. "Ella por algo se guardó y no fue candidata a nada", marcaron los propios demócratas, aunque encontraron eco también en el PRO demarchista. En calle Sarmiento negaron que sea ése el motivo por el que la diputada no estuvo en las listas y recuerdan que tampoco quiso la reelección cuando fue concejala en Godoy Cruz. Pero no desmintieron que estuviera sonando ni tampoco dijeron que no estarían interesados en que fuera ella. Al contrario, es a quien impulsa buena parte de ese espacio.

Es innegable que es la figura más reconocible del armado ganso en la actualidad. Y es cierto que, al no haberse presentado para sostener su banca legislativa, tiene el camino allanado en las nacionales. Esa lista para las presidenciales tendrá la ventaja de llevar a Milei arriba, pero hoy por hoy está cruzada por una incertidumbre de base: no se sabe si quienes acompañan al diputado lujanino estarán allí o con Rodríguez Larreta. El PD y los libertarios, en cambio, sí están anotados ahí dentro de antemano.

Estos últimos posiblemente vayan con la figura de Pablo Rubio, según el sondeo que hizo este diario. Es casi un desconocido para el Gran Mendoza, pero el empresario Rodolfo Bianchi ganó la interna en San Rafael con Rubio como armador de su estructura. Ingeniero, profesor universitario y empresario de la zona, dentro y fuera del partido es mencionado como uno de los que más fichas tienen si es que Milei permite que le sugieran un nombre para el Congreso. Quizás uno de los elementos que más gravitan en su currículum político son sus conversaciones, según se ha dicho, con algunos de los referentes de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Mencionan a Carlos Kikuchi -operador que saltó del bajo perfil al "mainstream" mileísta- y a la propia Karina Milei, "la jefa", como así también al legislador porteño Ramiro Marra.

Javier Milei y Karina Milei 2.webp Milei y "la Jefa", como denominan a su hermana Karina.

Párrafo aparte para Marra: un precandidato en uno de los departamentos más poblados de Mendoza lo mencionó como "el que más entiende de política en todo este universo libertario que se ha armado". Son sondeos, pero responden a las intenciones y a las tareas preelectorales que ya están lanzadas en esas fuerzas. De todos modos, la prueba de fuego y el hecho más determinante para lo que vendrá será la elección del 11 de junio. Recién ahí se podrá pensar decisivamente en los candidatos para agosto.

Qué hará Omar De Marchi y cómo afecta a los demás espacios

Cuando Omar De Marchi todavía coqueteaba con su salida de Cambia Mendoza y la preanunciaba de distintas maneras, no sólo se especuló con las posibles alianzas que lo unirían a referentes del justicialismo -como Roberto Righi y Emir Félix-, o al diputado Jorge Andrés Difonso, sino que se habló mucho también de la posible unión con Milei, siempre con miras nacionales. El muy buen vínculo que mantienen en Diputados -más las charlas asiduas que tendrían, según cuentan allegados al lujanino- alimentan todavía hoy esa posibilidad.

Sin embargo, hay un problema capital que ya se ha mencionado: De Marchi sigue teniendo muy cerca a la figura de Horacio Rodríguez Larreta y esto lo torna incompatible con el hombre que "combate a la casta". "Hasta que él no blanquee si rompe o no con Horacio, Milei no va a venir a sacarse esa foto ni a hacer campaña junto a él", piensan muy cerca del lujanino. El conflicto no se agota sólo en eso, porque aquello no sólo ha generado un impasse en el posible armado conjunto de ambos, sino que también ha hecho que los corra a los libertarios y a los demócratas y aplace con ellos - que no tienen nada que ver con Larreta- toda cocción definitiva de un acuerdo. Al menos así lo leen en el PL mendocino.

"Caemos en la misma bolsa, porque hoy somos parte del mismo proyecto para la provincia. A pesar de que nosotros, a diferencia del PRO, no tenemos ningún obstáculo para mostrarnos abiertamente mileistas. Encima no es un mensaje limpio el que le damos al votante, porque tenemos hasta tres frentes acá en Mendoza: el que usamos para las desdobladas (PD + PL + Jubilados); el que tenemos para las elecciones a gobernador (La Unión Mendocina), y además el que podríamos conformar para abrazar la boleta a presidente de Javier. No somos todo lo claros que deberíamos ser con la ciudadanía", lanzaron.

Milei en Canal 7 editada.jpg Milei, a segundos de salir al aire en Canal 7. La asesora Lilia Lemoine le daba tips sobre su aspecto.

Lo que dicen es que el libertario va a venir a Mendoza pero no antes del 11 de junio, que es la fecha para las PASO locales. Y ahí hay otro problema para LUM, porque también tiene que venir -y ya estarían cerca de definir la fecha- Elisa "Lilita" Carrió, referente de la Coalición Cívica y quien tampoco tiene nada que ver con la estructura del economista. Tanto a ella, como al jefe de gobierno porteño, él los ubica como parte de la estructura política tradicional. La casta, bah. Prácticamente dice aborrecerlos.

Lo que muchos entienden adentro de la coalición es que anexarse nuevamente a Horacio Rodríguez Larreta no es algo que esté del todo descartado. Gente del PRO dijo que la relación entre De Marchi y el jefe de Gobierno está vigente y que "ya se reactivaron los llamados entre los dos". A partir de ahí, a algunos les urge saber si le sumaría ese retorno del viejo amigo o si jugaría en contra, sobre todo teniendo en cuenta los desplantes (o al menos leídos como tales) del precandidato a presidente: no sólo en la Vendimia, sino en la intempestiva conferencia de prensa que montó y donde alzó las manos de Cornejo y de su candidata a vice, Hebe Casado.

Según parece, De Marchi tiene que volver a elegir. Y todavía no se cumple un mes desde su último salto a todo o nada.

Encuentro con la líder de la fiscalización libertaria

El "operativo desacople" de Milei implica que en las provincias no acompañaría a nadie. Aunque están bien claras las dos excepciones: Martín Menem -sobrino del ex presidente- en La Rioja y Ricardo Bussi -hijo de Antonio Bussi, represor y homicida- en Tucumán. A ellos sí les dará, como les viene dando, su respaldo para que puedan ganar sus comicios. En Mendoza, sin embargo, la opinión generalizada parece ser que ese mensaje no fue para ellos y que sólo fue para expresiones minoritarias con pocas perspectivas electorales. En la coalición local no sienten que tal sayo les quepa en absoluto. Sí admitieron que fue un golpe para las expresiones en las comunas, que en las PASO del domingo obtuvieron cosechas humildes -aunque sorpresivas y no desdeñables, aclararon-.

Tanto es así, que que mientras muchos leen que el Partido Demócrata cayó en ese saco y perdió terreno para con la ascendente figura, la realidad dio señales en contrario esta semana: el sábado que viene vendrá a Mendoza una referente central para el armado del economista y de su equipo, Camila Duro, quien es la encargada del ejército de fiscalizadores que ya están montando a lo largo del país. En Mendoza tendrían solamente a mil personas, por ahora. para esa tarea, cuando son unas 4.200 mesas a relevar.

omar de marchi rodriguez larreta.jpg ¿Hacen las paces? De Marchi nunca ha criticado públicamente a Larreta. El porteño sí dijo que "Mendoza no tiene candidatos del PRO a gobernador".

El encuentro será a las 11 de la mañana en la sede gansa de calle Sarmiento. Allí también se trabajará en los formatos de esa fiscalización y en la ayuda que pueda aportar la página oficial. Esa plataforma, además de administrar a los fiscalizadores, contiene una base de datos que es determinante, porque allí están los nombres de los afiliados, que a su vez son (obvio) virtuales votantes de La Libertad Avanza. Es decir, es una radiografía del futuro electoral para todas estas personas. En Mendoza, solamente dos dirigentes tienen acceso a ella. Uno es Facundo Correa Llano, un PD puro. El otro, al menos de acuerdo a lo que contaron a este diario, es Jorge Santilli, de la faz libertaria.

El futuro de Milei y el lanzamiento de esta semana

No sería el único encuentro, porque también hay otros planeados para esta semana entre mendocinos y dirigentes del "universo Milei". Y a ello hay que sumarle un dato que pasó casi desapercibido: este miércoles al mediodía, en Buenos Aires, se terminó de consolidar el frente que impulsará al economista a su carrera presidencial. Se firmó la unión formal de La Libertad Avanza para anotarse en los comicios de agosto. Un paso que no tomó tanta dimensión pública, pero que es absolutamente necesario, basal, para recorrer el sendero que, de salir bien, desemboca en Balcarce 50.

Esas firmas contuvieron un fuerte condimento provincial: dos de los presidentes de los partidos nacionales que adscribieron, de hecho, son de la provincia. El diputado José María Videla Saenz, por el Partido Renovador Federal, y Carlos Balter, -lógicamente- por el Partido Demócrata a nivel nacional. El PD, no debe olvidarse, fue la primera orilla firme a la cual abrazó Milei después de nadar desde la teoría monetaria y los medios de comunicación a las instituciones políticas formales que lo transformaron en una opción real.

Ese acuerdo no solo lo firmaron el PD y el Partido Renovador Federal, -cabe aclarar que Videla Sáenz no estampó su firma, sino que lo hizo el vicepresidente, Gustavo Cuervo, porque el mendocino estuvo en la sesión de Diputados, donde además fue nombrado autoridad de cámara-. También se sumó un espacio llamado Lista Celeste y Blanca.

javier milei mercedes llano.jpg Milei y Mercedes Llano en 2021.

Así las cosas, en el Partido Demócrata dicen estar seguros de que Milei les habló a otros candidatos y a otras provincias cuando a los cuatro vientos se desacopló de nombres que no le terminaron gustando y que sabe que no rendirán en las urnas. A ellos ya los eligió, aunque lo que pase con los precandidatos a diputados nacionales es una incógnita todavía. Lo que sí puede ocurrir es que jueguen por separado: como se dijo, libertarios, demócratas y tal vez jubilados por un lado; y los hombres y mujeres del PRO que se fue de Cambia Mendoza por otro.

Es cierto, lo ecléctica que es la Unión Mendocina puede jugarle en contra. De hecho, en la vereda de enfrente, la UCR fogonea que el desplante del economista sí fue para sus socios locales. "Cómo podría ir Milei con la camaleónica Andrea Blandini; con el sindicalista Ariel Pringles; con Jorge Omar Giménez y con dos ex ministros de Paco Pérez?", lanzaron. "Es obvio que no sabe quiénes son estas personas, pero en la campaña te advierten de esas cosas, no le van a permitir que haga semejante papelón".

¿Coinciden en estas opiniones los de La Unión Mendocina? Dicen que no. Pero mientras De Marchi le levanta las manos a los libertarios, como lo hizo este sábado en la Fiesta de la Ganadería, cuando fue con Difonso y sus referentes hacia el Sur, también está pensando en qué hará en torno a las elecciones nacionales, y en cómo esa decisión también puede tener consecuencias para su propia figura.

El que espera es el fulgurante Milei, que levantó el perfil, subió en las encuestas y ya pasó a ser cosa seria. Será por eso que tantos en Mendoza deshojan la margarita y se preguntan, después de sus dichos de esta semana, si los seguirá queriendo tanto como antes y si le seguirán siendo tan útiles como al principio, cuando tan solo era un outsider que soñaba con ser diputado nacional.

