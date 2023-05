Cornejo se refirió a Milei y afirmó que su crecimiento responde al "voto bronca" de la sociedad

La entidad, presidida por Rebecca Bill Chávez, cuenta con una red de líderes mundiales para fomentar la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Desde allí se trabaja para dar forma al debate sobre políticas, idear soluciones y mejorar la cooperación dentro del hemisferio occidental.

Alfredo Cornejo en Estados Unidos 2.jpg Alfredo Cornejo durante el conversatorio en Estados Unidos.

Cornejo estuvo acompañado por el senador del PRO por Misiones, Humberto Schiavoni. Ambos hablaron sobre la realidad política, social y económica la Argentina, de cara a las próximas elecciones que se llevarán adelante en el país. El encuentro fue moderado por Michael Matera, quien estuvo a cargo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

En ese sentido, el precandidato a gobernador de Mendoza detalló que "tanto el proceso electoral, como las internas al interior de las coaliciones y el surgimiento de una tercera fuerza, con liderazgo de competencia, se dan en un contexto de muchísimo desorden macroeconómico”. Agregó que “no es un dato menor vivir con un 7,7% de inflación. El viernes se conocerá la cifra de abril y ya se habla de que superará el 8%".

Asimismo, mencionó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “se ha transformado prácticamente en la única política de Estado del gobierno Nacional”. Sumó que incluso, hasta el momento, ninguna de las 4 metas específicas que negociaron “lograron cumplirse” y agregó que “el sector financiero, en la deuda local, ha prorrogado todos los pagos a tasas más altas”.

De esta manera, dejó en claro que "con todas estas políticas lo único que está haciendo es dejarle el problema el Gobierno que viene”. Sostuvo que así "las reformas estructurales las están dejando para quien llegue en el 2024”.

En cuanto a la posibilidad que se adelanten las elecciones nacionales, Schiavoni comentó que con la reforma de 1994 se incluyó los comicios en la Constitución Nacional y, para que esto suceda, debe funcionar primero la Ley de Acefalía. En otras palabras, explicó que debería renunciar el presidente y el vicepresidente y, entonces ahí, la Asamblea Legislativa nombra a un nuevo mandatario, como sucedió con Eduardo Duhalde en 2003 para que llame a nuevas elecciones.

Por su parte, Schiavoni dejó en claro que “toda negociación es posible menos con el kirchnerismo, si tienen los números imponen su voluntad, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, sin tener la más mínima consideración por las opiniones de la oposición. En ese contexto se ha quebrado el diálogo. Este es el desafío al que debemos hacerle frente en estas elecciones”.

En tanto que Cornejo señaló que “mientras el kircherismo sea influyente en el sistema político argentino no hay chances de una política de consensos. Ahora, si queda reducido a una minoría en el Congreso, como pasó en el 2016, creo que hay grandes posibilidades de consensos de Estado. No hay oportunidad de acordar nada que no sea la agenda de ellos, que es ideológica y judicial. No hay una agenda que tenga que ver con reformas estructurales, con inversiones, pueden haber temas puntuales pero la realidad es que no buscan otros acuerdos”.

Alfredo Cornejo en Estados Unidos.jpg Alfredo Cornejo estuvo acompañado por el senador del PRO por Misiones, Humberto Schiavoni.

Fragilidad del gobierno nacional y propuesta

“El dato que no es menor es la extrema fragilidad del gobierno en un contexto socioeconómicos muy difícil”, disparó el legislador de Misiones y explicó que con el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, se generó una situación en la epidermis social que acompañada por una inflación, provoca una erosión del poder adquisitivo de la sociedad. “La gente no llega al 10 o al 15 de cada mes”, graficó y explicó también que “hoy tener un empleo formal no significa no estar bajo la línea de pobreza. Esto es la primera vez que pasa y es un dato social importante”.

Además, explicó que, ante este escenario, un equipo de economistas de Juntos por Cambio ha desarrollado un plan con los consensos internos necesarios para gobernar a partir de diciembre próximo. “Esto es bueno porque llegue quien llegue, lo hará con un programa consensuado y con mucho predicamento interno”, aseguró.

Schiavoni y Cornejo se mostraron optimistas con el resultado a las elecciones y aseguraron que la sociedad está más preparada para realizar los cambios drásticos que necesita la Argentina.

Al ser consultados sobre Javier Milei, los legisladores argentinos fueron contundentes al asegurar que el voto con el que cuenta hoy es más por bronca y decepción que con una cuestión ideológica.

Las reformas necesarias para Alfredo Cornejo

Cornejo indicó también que en este contexto por el que atraviesa el país, las encuestas que se realizan coinciden en el hecho que de que los argentinos apoyan “la necesidad de reformas estructurales”. Sin embargo, aseguró que habrá que esperar la llegada del próximo gobierno para saber en verdad cuánto apoyarán las medidas que hay que encarar.

“Para hacer esos cambios los líderes deberán ponerse al frente y con mucha solidez. Los primeros meses habrá que contener el cimbronazo, con mucho poder político y unidad. Pero para ello en un corto plazo, de menos de un año, se deben ver resultados no solo en materia de estabilidad sino también de salarios”, afirmó.

El tema de la seguridad

Al ser consultados por los problemas de seguridad, Cornejo manifestó que “es una preocupación muy relevante en la Argentina”. Recordó que en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, Bullrich fue ministra de Seguridad, mientras él era gobernador Mendoza.

Tanto Cornejo como Schiavoni plantearon que la solución es la coordinación entre las provincias y la Nación para trabajar contra el narcotráfico, en las fronteras, el crimen organizado y la inteligencia criminal. Puso como ejemplo el Banco de Datos Genéticas, el cual no está coordinado con las provincias y hay lugares como Mendoza que tiene un banco más importante de información que la nacional.

“Si no se puede unificar a nivel nacional no se pueden tomar medidas concretas y claras”, aseguró el senador mendocino y remarcó que Bullrich "lo tiene muy claro porque hay un programa y una experiencia ahí. Tenemos el foco puesto y los resultados pueden ser buenos”.

Pero reiteró que para que pase esto, primero debe haber una decisión del Estado de combatir la inseguridad y sobre todo el narcotráfico que en la Argentina "pasó del ser un tema de consumo de elite y de paso a instalarse en el país con cocinas de cocaína, entre otras cosas, que provoca lo que pasa hoy por ejemplo en Rosario”.

