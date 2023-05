Cornejo se reunió en Washington con Alejandro Werner, el ex del FMI al que Cristina le dedicó un tuit

Werner es el funcionario que cruzó hace pocos dias a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando ella, el pasado jueves, durante el acto en el Teatro Argentino de La Plata, había dicho que las sumas que se paguen al FMI deberían estar atadas, como un porcentaje, al superávit comercial.

El ex del FMI calificó de "descabellada" esa propuesta y ella salió criticarlo por Twitter. “Hello Mr. Werner!”, comienza en tono irónico el descargo

“Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron de los dos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, ex Presidente del BID y Carlos Melconian ex Presidente del Banco Nación”, continuó el tuit.

Cornejo con Werner

Durante el encuentro, que Cornejo tuvo con Werner explicó que “en un país que atraviesa una inflación de más del 7% en marzo y que ya se proyecta para alcanzar o superar el 8%, el contexto en el que va a votar la ciudadanía argentina es de profundo malhumor. Si a eso se le agregan otras variables, como por ejemplo la baja tasa de inversión, los bajos salarios, la pérdida del poder adquisitivo, entre otros, la verdad es que estamos ante un panorama sumamente desalentador”.

Asimismo, detalló que, a diferencias de las elecciones del 2015, “actualmente existe un mandato de cambio para realizar reformas estructurales que es muy fuerte”. Aclaró que todas las que hay que encarar “son dolorosas”. Sumó que “tienen que ver con las diferentes tarifas y con achicar el gasto del Estado”.

En ese sentido, indicó que el Gobierno Nacional no sólo no ha encarado ninguna de estas reformas sino que, además, “posterga todas las resoluciones fuertes que hay que tomar, dejándoselas a la próxima gestión”.

Schiavoni agregó que todos estos temas quedan muy claros en todos los discursos. “Cualquiera de los programas, donde se presentan públicamente los candidatos, se dice con claridad, que primero hay alinear los precios relativos, las tarifas de electricidad, de gas y de transporte que están retrasadas. Es necesario levantar los cepos que hoy están concentrando la actividad económica y eso va a tener un costo, un costo inicial fuerte”, señaló.

El senador nacional por la provincia de Misiones también explicó que se requiere encabezar una reforma laboral y previsional, y otra financiera. “Todas serán difíciles de implementar, pero son necesarias para lograr una economía sostenible”, expresó. A lo que Cornejo aclaró que todos los cambios que hay que realizar deben contar con el apoyo de todos los ciudadanos.

Al ser consultados sobre cómo ven los senadores argentinos a los precandidatos mejor posicionados, Cornejo aseguró que “se ve mucho ruido y no es una buena imagen”. Recordó las elecciones del 2021 al asegurar que Juntos por el Cambio fue unido en 21 provincias, “de las cuales 17 fuimos a PASO en la legislativa y si excluimos la provincia de Buenos Aires, en las 16 sacamos más votos en la general que en la PASO, compitiendo”, dijo.

Cornejo sumó otro dato: la competencia fue positiva y aclaró que “en esta oportunidad nosotros creemos que en agosto, vamos a salir empoderados y que el resultado será muy similar al del 2021”. Recordó que cuando fue presidente de la Unión Cívica Radical nacional y Patricia Bullrich la titular del PRO “trabajamos muy bien. La verdad que ella también tuvo una actitud muy directa y nítida en sus posiciones”.

Además, sostuvo que es muy posible que desde Juntos por Cambio se confluya en fórmulas que van a estar integradas por radicales y del PRO. “Entre Horacio (Larreta) y Patricia hay matices, claramente, pero en lo esencial hay unidad. Yo resalto lo que dije antes, se está consensuando un programa común que incluye economía, defensa, políticas sociales y relaciones internacionales”.

Asimismo, destacó la figura de Bullrich al decir que “Patricia está hoy mejor posicionada en cuanto a su convicción y su firmeza para llevar a cabo muchas políticas, porque le tiene menos miedo a lo políticamente correcto”. En relación al jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el senador nacional dijo que posee un “estilo más sobrio, que a veces en una situación de crisis no es tan efectivo para llevar a cabo una reforma”. Igualmente, resaltó que “cualquiera de los dos que llegue será con el acompañamiento del conjunto”.

Ante la posibilidad de que Juntos por Cambio gane las elecciones presidenciales, Cornejo aseguró que “sobre lo legislativo, soy moderadamente optimista. Estimamos que podemos estar siendo primera minoría en el Senado de la Nación y en Diputados será un número similar”, y agregó que con estos posibles números “estamos bastante mejor que en el 2016”.

Además, Cornejo también mostró optimismo con respecto a la “calle” que se va a encontrar Juntos por el Cambio en caso de asumir el Gobierno Nacional. Aseguró que ve un panorama más alentador que cuando asumió la presidencia Mauricio Macri en 2016.

Consultado por las cosas que no se hicieron durante el Gobierno de Macri, Cornejo respondió: “Te lo voy a contestar muy breve. Es cierto que algunas decisiones no se tomaron, pero también es cierto que esto es en democracia, en donde la opinión pública influye, y si esto no sucedía no se terminaba el mandato. Entonces me parece que eso hay que ponerlo en la balanza también”.

