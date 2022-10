El debate por la reforma de la Corte dejó una "fractura expuesta" entre la UCR y el PRO

De muestra sacan de la manga el tuit que el lujanino publicó el lunes a la noche asegurando que los jueces de la Corte ya habían acordado -un día antes de que eso ocurriera- su proyecto de reforma, e incluso aseguraba que habían incorporado dos aportes del PRO: el doble conforme en lo penal y la Cámara de Casación Laboral.

En esa publicación De Marchi se permitió agradecerle a "quienes se mantuvieron firmes para no ceder a apuros injustificados", en evidente alusión a la presión del oficialismo para que el proyecto lograra el dictamen de la comisión de Diputados de manera express, algo que por la oposición del diputado del PRO, Gustavo Cairo y del diputado massista Jorge Difonso, ambos socios de Cambia Mendoza, no pasó.

Finalmente ninguno de esos aportes se materializaron en el proyecto de los supremos y el primero en mostrar su fastidio con la actitud de De Marchi fue el mismo presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, que lo llamó "irresponsable" por haber puesto en riesgo aquel costoso consenso de los magistrados, y luego le bajó el pulgar a su propuesta para modificar los requisitos de los aspirantes a ser jueces supremos.

suarez de marchi.jpg Rodolfo Suarez le criticó a Omar De Marchi, estar jugando a la política en medio de las disputas por los cambios a la Suprema Corte, y le enrostró que no se puede ser candidato eternamente.

Pero las críticas no se quedaron ahí. Un día más tarde el mismo Rodolfo Suarez personalizó la furia del radicalismo contra De Marchi y lo acusó de "jugar a la política", pero además le marcó la cancha cuando le recordó que "no se puede ser candidato eternamente", dejando entrever que su lectura era que el lujanino se había metido en el debate de la Corte pensando en conseguir ahí algún futuro rédito electoral.

De paso, Suarez le enrostró al diputado del PRO que si en el 2023 vuelve a ser precandidato a gobernador, será su tercera vez en intentar llegar al sillón de San Martín y en esa puja habrá que ver si el radicalismo lo deja pasar.

"A Garay le salió más el almita de ministro de Gobierno"

Lejos de amilanarse con los ataques que le llovieron desde que publicó aquel tuit, y de los embates que pudieron llegarle internamente durante toda esta semana de furia, De Marchi redobló la apuesta. Este viernes por Radio Nihuil le retrucó a Dalmiro Garay que en su "exabrupto" de haberlo llamado irresponsable se reflejaba más su "almita de ministro de Gobierno que de presidente de la Corte" en referencia al cargo que ocupó en la gestión de Alfredo Cornejo, que fue quien lo impulsó para que llegase al máximo tribunal.

De Marchi Cornejo Garay.jpg De Marchi salió a reprocharle al presidente de la Corte, Dalmiro Garay que lo haya llamado irresponsable, y marcó que le salió el "almita de ministro de Gobierno", en referencia al cargo que ocupó en el gobierno de Alfredo Cornejo, que fue quien lo impulsó para llegar a la Corte.

Aprovechando esa situación, insistió con su iniciativa de reformar los requisitos de los aspirantes a jueces supremos, reformando el artículo 152 de la Constitución provincial, "para que los jueces no tengan una dependencia política tan importante, sino se rompe el principio de imparcialidad e independencia", dijo para reforzar su idea de que los que quienes quieran llegar a la Corte no deberían haber tenido cargos ministeriales, ni haber sido candidatos electorales.

En la mirada de De Marchi, él no solo no empantanó la discusión sobre la reforma de la Corte, sino que en parte se atribuye haber generado el "clima político propicio" para que los supremos llegaran al proyecto consensuado. "Si el PRO no hubiese resistido la presión del radicalismo para aprobar apuradamente el proyecto de Suarez, y provocara que se abriera el debate, los supremos no hubiesen tenido el tiempo de discusión necesario para dar a luz su proyecto. Los radicales deberían estar agradecidos", se atribuyen varios a coro.

En esa fuerte puja del oficialismo por conseguir las 7 firmas que necesitaba para obtener el despacho de comisión que catapultara el proyecto de Suarez al recinto, quien quedó en el ojo de la tormenta fue el diputado del PRO, Gustavo Cairo. Ese socio de Cambia Mendoza era clave para sumarle a los 6 diputados radicales su aval y por tanto, ese martes 27 mientras se esperaba el proyecto de la Corte y los diputados iban y venían disponiendo cuartos intermedios, al legislador le ardía el teléfono. Tanto que ese día lo apagó y tercerizaba llamadas con celulares de amigos partidarios.

Todos querían saber cómo votaría, y en medio de las llamadas varios radicales le dejaban entrever las conveniencias de avalar rápidamente el proyecto que llevarían los supremos, para que ese mismo miércoles 28 se votase, algo que finalmente no ocurrió.

La mayoría atribuyó la dilación de la discusión en el recinto del mentado proyecto de reforma de la Suprema Corte, al retraso con el que los supremos llevaron su propuesta a la Legislatura pasadas las 10 de ese miércoles, pero en el PRO aseguran que eso en parte se debió a que "Cairo, a quien el radicalismo quiso cooptar, jugó orgánicamente y se mantuvo bajo las premisas que se establecieron en el partido", es decir soportó la presión y si bien luego avaló el dictamen, también acordó que se pudieran tomar una semana para analizarlo antes de que se propusieran a votarlo.

Un debate que se proyecta al electoral año 2023

Suarez y De Marchi En el radicalismo aún le facturan a Omar De Marchi haber forzado unas PASO con Rodolfo Suarez en el 2019, y ante su intención de volver a dar pelea, advierten que si va por fuera de Cambia Mendoza podría hacerle mucho daño al frente.

De fondo, aunque por lo bajo, radicales y referentes del PRO terminan admitiendo que las diferencias que saltaron a la luz en el debate por la reforma de la Corte, tienen directa relación con las elecciones a gobernador del 2023.

En esa puja Omar De Marchi tiene previsto volver a anotarse y competir con el candidato radical en las PASO, y por tanto, parte de su estrategia es ir diferenciándose de algunas iniciativas de sus socios y mostrarse afecto al consenso y a la discusión interna, algo que históricamente los referentes del PRO le criticaron a los radicales. "No nos consultan y nos enteramos de los proyectos que quieren aprobar cuando llegan a la Legislatura", patalean.

"Yo si fuera gobernador generaría los más amplios consensos para que las cosas se resuelvan y se produzcan. Hay cosas que por querer sacarlas a las patadas no salen. Así no salió la reforma de la Constitución y podríamos contar 20", disparó el mismo De Marchi en Nihuil, para reimprimir aquella factura que le pasan una y otra vez a la UCR.

En el seno del radicalismo, suaristas y cornejistas sacan número para criticarlo a De Marchi, pero todas las voces coinciden en marcar "el aprovechamiento político" que le atribuyen a cada acción del lujanino.

El mismo ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez tildó así a la propuesta de De Marchi de reformar el artículo 152 de la Carta Magna para cambiar los requisitos para ser juez de la Corte, "es oportunismo político plantear sólo una enmienda, porque el proyecto de Suarez es reformar muchas cuestiones fundamentales del sistema constitucional de Mendoza", contestó el funcionario.

No lo dicen con todas las letras, pero los estrategas radicales aún no saben cómo jugará De Marchi en las próximas elecciones, y hasta hay quienes especulan que el lujanino pueda ir por fuera de Cambia Mendoza, lo que creen les haría un daño tremendo.

"Si llegara a jugar por fuera del frente, estaría siéndole útil al peronismo porque dividiría el voto del frente y eso podría facilitar un crecimiento del peronismo. Si quiere ser gobernador tiene que ganarse un lugar en Cambia Mendoza, pasa que él suele pensar más en su proyecto personal que en el juego en equipo", le retrucan los radicales.

Como es evidente, después de esta fuerte fractura entre la UCR y el PRO, ya hay conciliadores que iniciaron las charlas para volver a calmar los ánimos y tender lazos para acercar posiciones, porque en el fondo, lo que buscan evitar es que el peronismo aproveche esa fractura para colar por allí su juego.

De hecho, por si no hubiese corrido sangre en el frente oficialista, esta semana apareció el senador peronista Alejandro Bermejo apoyando la iniciativa de De Marchi para modificar los requisitos para llegar a la Suprema Corte, y no faltó quien leyó en ese respaldo un intento peronista para separar aún más a los socios de Cambia Mendoza.