Garay llamó "irresponsable" a De Marchi por dar detalles de un proyecto que ellos no habían acordado

Sin embargo, el vaticinio de De Marchi no se cumplió porque el consenso no llegó el lunes -de hecho estuvieron negociando en medio de tensiones todo el martes-, y porque en el texto que este miércoles llevaron los supremos a la Legislatura tampoco se incluyeron esos aportes del PRO.

"Me pareció irresponsable hacer declaraciones de ese estilo, a esa hora, cuando todos estábamos discutiendo. De hecho nosotros terminamos de cerrar la letra de este acuerdo ayer (por el martes) a las 12 de la noche. Entonces plantear que hay injerencia de un poder o de la política sobre la Corte y hacer lo mismo me parece, al menos irresponsable. Podría haber hecho peligrar cualquier acuerdo, no fue así gracias a que todos entendimos que es parte del juego de la política", remarcó Garay.

Suprema Corte de Justicia Reforma legislatura 1.jpg Los 6 jueces de la Suprema Corte llevaron este miércoles a la Legislatura su proyecto consensuado para reformar ese máximo tribunal.

Según contó Garay, pese a esa intromisión, entre los seis magistrados que discutían los detalles del proyecto para reformar el funcionamiento de la Corte, primó avanzar sobre el texto que este miércoles llevaron a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y que ya logró el despacho para que se debata el miércoles 5 de octubre en Diputados.

También trascendió que el twit del líder del PRO, también generó ruidos internos en el radicalismo, en donde buscaban sostener el espíritu del proyecto y no se mostraban permeables a sumarles aquellos aportes del PRO, sino que planteaban discutirlos por fuera de las reformas.

Respecto de esos aportes del PRO, el presidente de la Corte dijo que los van a trabajar aunque marcó: "el doble conforme penal lo venimos planteando desde hace más de 2 o 3 años, con un proyecto de la Corte. Y en el tema laboral nos parece importante avanzar, pero esa discusión se va a dar dentro del fuero porque nos parece importante que los camaristas en funciones puedan opinar y desde ahí decidir cual es el mejor sistema para adoptar. Si se decide eso la Corte mandará un proyecto", marcó Garay blanqueando que esas discusiones serán de largo plazo.

Las controversias de De Marchi que marcó Dalmiro Garay

La molestia que el presidente de la Corte puso en palabras, es la que habrían sentido varios de los supremos cuando se difundió el twit de De Marchi, que el mismo lunes había hecho correr por los medios una opinión en la que estipulaba las condiciones que debían cumplir los jueces para llegar a la Corte y se quejaba de la injerencia de la política sobre los supremos.

Entre esos requisitos, De Marchi había remarcado "se debe calificar con mayor exigencia las condiciones para acceder a integrar el máximo Tribunal de Justicia. Es fundamental no haber ocupado funciones ministeriales o de relevancia en el Gobierno Provincial, o no haber integrado listas de candidatos a cargos electivos, durante una determinada cantidad de años. Estas restricciones eliminarían en forma objetiva al menos, la controversia cada vez más presente, de pertenencia directa de un juez supremo a un círculo de poder político".

Qué cambios proponen implementar los jueces de la Suprema Corte

Para traducir el proyecto que llevaron a la Legislatura, Dalmiro Garay puso el acento en los principales cambios que acordaron hacer los supremos al proyecto original de Rodolfo Suarez.

"Lo que estamos planteando es empezar ya con el sorteo de jueces en las causas contencioso administrativo, y nos hemos puesto dos hitos de julio y diciembre del año que viene como fecha de tope para que se haga el sorteo en el resto de los fueros, penal, civil, laboral. Entendemos que así vamos a avanzar a paso firme con la reforma propuesta y que logra su cometido en esos plazos", puntualizó el presidente del máximo tribunal.

Garay admitió que esta "gradualidad" con la que se implementará el sorteo de los jueces en todos los fueros, se acordó así "para que los sistemas no colapsen y nos permitan ir midiéndolos y mejorándolos con el tiempo".

Adelantó que la idea de los magistrado es reunirse el próximo año antes de la feria "y si cinco ministros estamos de acuerdo con el sorteo de jueces y el colegio de jueces se aplique. Si entendemos que no estamos en condiciones, esperamos y en diciembre entra en vigencia plenamente", detalló.

